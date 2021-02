Velká akciová revoluce. Robinhood a GameStop pro úplné laiky

Je dost pravděpodobné, že váš kolega v práci tvrdí, že se situace na akciovém trhu zapíše do učebnic, váš mladší bratr si změnil profilovku na blonďatého kresleného panáčka s brýlemi a na sociálních sítích po dlouhé době místo stížností na vládu čtete o #GME go BRRR, short squeeze #AMC, hedgeových fondech, WallStreetBets a ceně stříbrných vidliček po babičce. Něco se stalo, to je vám zjevné.

GameStop, short, short squeeze, hedgeové fondy, RobinHood, naked short, WallStreetBets, Reddit, brokeři… Možná se vám může zdát, že všichni kolem vás přestali mluvit česky.

Co se to děje? Proč je to tak zajímavé? A dá se to vůbec popsat bez všech těch cizích slov? Pojďme se o to pokusit.

Nachytřit se co nejrychleji

Zkusili jste to pochopit v jiném článku a stále nevěříte, že dává smysl číst dál? Příběh se dá zkrátit a stále zůstat v češtině. A dokonce se můžeme vyhnout finančním termínům. Jen to možná pak nebude tak napínavé.

Miliardové finanční domy ve Spojených státech nevydělávají jen na tom, když se daří firmám, do kterých investují. Často sázejí také na pokles, což zkoušely delší dobu u některých chřadnoucích odvětví, jako je například síť kin nebo kamenných prodejen počítačových her. Hry nakupujeme online, do kina se už také moc nechodí, takže taková sázka na pokles vypadá jako snadně vydělané peníze. A dřív by asi byly, nebýt internetu.

Proti této sázce na pokles se totiž právě tam domluvila obří skupina drobných investorů, kteří začali akcie těchto firem skupovat, a naopak sázet na růst. Začala hra na přetahovanou. A místy to vypadá, že vyhrává skupina lidí z internetu, což nikdo nečekal. Například akcie herní společnosti GameStop vyskočily až na 350 dolarů, přestože před rokem stály méně než čtyři dolary. Protože si velcí vsadili na pokles a malí na růst, vyšší cena akcií stála obří fondy desítky miliard dolarů, které vydělaly desítky, možná stovky tisíc malých investorů. Pokud tedy vydrží a prodají až v době, kdy jejich velcí protivníci padnou na kolena. Pokud prodají brzy, vyhrají velcí hráči.

Investiční fondy nakonec patrně zvítězí, ale samo o sobě je senzační, že velké množství jednotlivců se dokáže spojit, aby alespoň na chvíli tyto finanční giganty vystrašili a připravili o pohodlné zisky. Příběh je ale mnohem zajímavější, když se podíváme trochu hlouběji.

Zdroj: Shutterstock

Kousnout! Není důležité vyhrát, ale kousnout. „Nejde o peníze, jde o to vyslat zprávu. Všechno shoří,“ říká Joker v jednom z memů, který kauza vygenerovala. Minimálně části těch malých investorů je jedno, že pálí peníze. Krátký pohled na vyděšené a zmatené tváře velkých hráčů Wall Streetu jim za to stojí. Čtěte komentář Matěje Schneidera: Gamestop. Aspoň na chvíli strčit Wall Streetu prostředník před čenich

Wall Street ho nenávidí! Tento muž dokázal díky jedinému triku porazit velké fondy

Aby mohly tisíce Davidů porazit pár Goliášů, potřebovali praky, kamení a dobře zamířit. Pomyslným prakem se staly moderní technologie a kamením levné peníze a spousta času.

I s dobrými náboji a kvalitním prakem je potřeba dobře mířit. To zajistil člověk s přezdívkou DeepFuckingValue. Všimnul si, že velké investiční fondy sázejí na pád akcií společnosti GameStop. Proč ne, to by dávalo smysl. Jejich problém ale byl v tom, že byly moc hladové. „Chamtivé,“ říkali často lidé v následné diskuzi.

Když si chcete vsadit na růst akcie, stačí si ji koupit, počkat a následně za vyšší cenu prodat. Pokud ale chcete sázet na pokles, nemůžete prodat něco, co nemáte. Fondy věřily, že GameStop půjde dolů, takže si jeho akcie na nějakou dobu půjčily s tím, že je vrátí. Půjčíte si akcii za 100 korun a prodáte ji. Máte 100 korun. Počkáte, až bude akcie stát 30 korun a koupíte si ji, abyste ji vrátili zpět. Vydělali jste krásných 70 korun.

Jenže když sázka nevyjde a cena půjde nahoru, musíte ji koupit klidně i za 500 korun, abyste ji vrátili. A to už se vám hodně nevyplácí.

Tohle je ale naprosto běžné na všech možných trzích, v čem je tedy háček? Proč zrovna nyní se o tom tolik mluví? DeepFuckingValue si všimnul, že velké fondy sázejí na pokles firmy GameStop až moc. Tak moc věřili tomu, že cenu srazí dolů, že protistranám dlužili o 40 procent víc akcií, než jich GameStop vůbec má! Kdyby měl DeepFuckingValue hodně peněz, mohl by akcie GameStop nakupovat tak masivně, že by jejich cena rostla. Tím by fondy začaly ztrácet a chtěly by svou sázku na pokles ukončit. Jakže se to dělá? Musíte si akcii koupit, abyste ji vrátili zpět. Od koho? Nejlépe přímo od DeepFuckingValue. A když ji neprodá, tak budou fondy muset chtít vyšší a vyšší cenu až do momentu, kdy se rozhodne, že je dostatečně zmáčknul.

Tahle hra na přetahovanou není zas tak neobvyklá mezi velkými firmami či fondy. Teď ale na jedné straně stál pouhý jeden člověk. Co kdyby se mu ale podařilo přesvědčit stovky tisíc lidí? Možnost existovala.

DeepFuckingValue k tomu využil platformu Reddit, kde je diskuzní prostor nazvaný WallStreetBets. Ten založil už v roce 2012 Jamie Rozoginski a jeho otevřeným cílem bylo vytvořit komunitní prostředí, které by umožňovalo otevřenou, svižnou a uvolněnou komunikaci o investicích.

Že je uvolněná, o tom svědčí už jen to, že se navzájem všichni uživatelé veselé urážejí, ale s takovým tónem, jak to dělají dva nejlepší kamarádi na střední. „Čau degeni,“ dalo by se přeložit do češtiny, jak začíná řada nových zpráv.

Rozoginski pevně věřil, že jeho skupina dnes už osmi milionů uživatelů bude mít dostatečnou moc, aby jednou přilákala pozornost úřadů. Napsal o tom celou knihu nazvanou jak jinak než WallStreetBets, jejíž podtitul by mohl být přeložen jako Jak naši rodiče vytvořili pro své děti největší kasino na světě“. Přesně v tom je pointa celé skupiny. Nákup akcií a investování obecně jsou úmyslně úplně odtržené od reálného světa. Není to WallStreetInvest, ale WallStreetBet, tedy sázka. Je to kasino. „Jsme opice, co házejí šipky na terč,“ říká jeden z předních členů skupiny. „Jsme degeni.“

Na GameStop všichni tito lidé nesázejí, protože by věřili v budoucnost kamenných prodejen počítačových her. To je jim úplně jedno. Je to kasino.

Davidové proti Goliášům

Zamířeno bylo, pomohla i technologie sociálních sítí, která umožnila propojit dohromady miliony lidí za stejným účelem. Nakoupit a vysedět to. Neprodat. Pořádně je zmáčknout.

Ještě před nedávnou dobou by ale praku chyběla druhá větev, na kterou lze přivázat pružné lano. Ti lidé by neměli, jak jednoduše akcie společnosti GameStop nakoupit.

Zde do příběhu vstupuje platforma trefně nazvaná RobinHood. Ve Spojených státech je možné se do ní snadno přihlásit a bez poplatků nakupovat právě třeba akcie společnosti GameStop. Ze svého účtu pošlete peníze na účet Robinhoodu, otevřete si v telefonu aplikaci a za pár minut kupujete.

A bylo za co nakupovat. Nejen ve Spojených státech, ale všude v bohatém světě začaly během pandemie vlády i centrální banky více či méně učebnicově zachraňovat ekonomiku tím nejpřímočařejším způsobem – snahou, ať peníze proudí ekonmikou rychleji a ve větším objemu. Levnější úvěry, stimulační balíčky, šeky do každé domácnosti… To všechno připravilo dostatek prostředků pro zběsilé nákupy. Kamení do praku.

Davidové tak mají prak, mají kamení a jeden z nich jim ukázal, že mají mířit přímo na spánek. Akcie společnosti GameStop mohly začít prudce růst. Giganti ztráceli desítky miliard, zatímco na druhé straně banda opic se šipkami si udělala z kapesného pohádkové jmění.

Jenže zatím je to jen na papíře a fondy z Wall Street nejsou žádní bájní giganti s pohádkovou mocí. Šance, že Davidové vyhrají, existuje, ale příběh o Davidovi a Goliášovi je zajímavý právě kvůli tomu, jak nepravděpodobně zní.

Mírněme emoce, Wall Street neprohrál skoro nic

Brzy po začátku útoku zjistili Davidové, že na jejich straně je i pár Goliášů. Asi by nemělo být příliš překvapivé, že si chtěli kus zisku utrhnout i velcí hráči. Jenže to odporovalo všeobecné náladě, která ve skupině WallStreetBets panuje, tedy že se malí spojili, aby zlikvidovali zkorumpovaný finanční svět. Nyní ale bojují bok po boku. Konspirátoři začali spekulovat, že to celé byl jen chytře promyšlený tah velkých hráčů. Jako kdyby zapomněli, že jsou a vždycky byli na obou stranách finančních obchodů.

Do toho všeho konspirační nálady živili neúmyslně regulátoři. „Domnívám se, že až přijde další finanční krize, a ta přijde, názor veřejnosti na WallStreetBets a jejich mediální obraz se budou zhoršovat. To, co je nyní zábavné a uspokojivé, se rychle změní v pobuřující a štvavé, protože veřejnost bude potřebovat místo, kam bude moci nasměrovat svůj hněv. WSB bude snadným obětním beránkem. Je jednodušší ukázat prstem na skupinu vzpurných obchodníků než na celý systém,“ napsal ve své knize před rokem zakladatel WallStreetBets Rozoginski.

A měl pravdu. V televizi jsme viděli téměř plačící správce obřích fondů, mluvilo se o tom, jak nefér je spojit se v takhle velké skupině, vysoce postavení politici žádali silnou regulaci podobných platforem nebo si alespoň chtějí pozvat některé aktéry ke slyšení před parlamentem.

Zdroj: Shutterstock

Po prostřednících jako je Robinhood navíc žádala pravidla navyšování peněz, které mají připravené v hotovosti k vypořádání všech těch bláznivých nákupů. Prostě aby se nestalo, že si nakoupíte akcie a platforma na to nebude mít. A bylo to najednou tolik peněz, že aplikacím nezbývalo nic jiného než obchodování pozastavit. Bylo to sice kvůli regulaci, ale pro uživatele WallStreetBets to bylo velká voda na mlýn, co mele teorie. „Jasný důkaz“, že Robinhood a další platformy hrají nekalou hru a konspirují spolu s Wall Street.

A aby toho nebylo málo, začali zjišťovat, že Robinhood nedělá obchodování zadarmo z charitativních účelů, ale že prodává data. Komu? Hádáte správně, velkým hráčům na Wall Street. Že v roce 2021 někoho překvapí, že u aplikace zdarma není produktem aplikace, ale uživatel, je s podivem. Nicméně konspirace byla dopečena. Velká část WallStreetBets má nad vší pochybnost jasno: bojují proti celému světu.

V realitě ale bojují jenom dohromady sami mezi sebou. Musí všichni táhnout za jeden provaz, jinak je velcí hráči porazí. To byla pointa hned na začátku, kterou záhy vystřídala spíše touha vidět krev v ulici zvané Wall Street. Jenže když jste koupili za pár tisíc akcii GameStop a vystřelila vám na stonásobek, musíte mít hodně pevnou ruku, abyste ji neprodali a nesebrali zisk. Pár stovek tisíc je obří cena za malé zvýšení šance, že uvidíte Wall Street na kolenou. A mnozí tak začali zisky vybírat. Je sice fascinující, že se tolik Davidů spojilo proti Goliášovi, ale Goliáš má výhodu v tom, že se rozhoduje sám. Jakmile se pár Davidů rozhodne z boje utéct, zvyšuje to šanci, že utečou další.

Wall Street neprohrál a spousta malých investorů, kteří zkusili naskočit na vlnu pozdě, přijde o hodně peněz. Můžou si dokola opakovat, že jsou jen opice, co házejí šipky na terč, ale na konci dne šlo drtivé většině nakupujících o možnost krásného zisku. Šance na něj pořád existuje, ale je minimální. Proto začínají pokusy zmáčknout jiné akcie, nebo třeba stříbro či různé kryptoměny.

Wall Street jako takový neprohrál skoro nic. Pár fondů doplatilo na svou chamtivost, ale to jsou tvrdá pravidla hry. Žádná revoluce se nekoná. Jen si do budoucna budou muset velcí hráči dávat pozor na nového soupeře, na novou konkurenci v podobě masy lidí spojených technologií. A to je dobře.

Dominik Stroukal Ekonom banky Creditas, expert na kryptoměny. Vystudoval ekonomii na VŠE a mediální studia na UK. Vyučuje na vysoké škole CEVRO institut. Je šéfredaktorem časopisu Trade-off, managing directorem odborného časopisu New Perspectives... Další články autora.