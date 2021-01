Rostou! Divoký rok podílových fondů v číslech

Tabulka průměrných výnosů za rok 2020 je celá v zeleném. A kolik vydělaly podílové fondy za posledních pět nebo deset let? Vývoj na akciových i dluhopisových trzích hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners.

Všechny hlavní druhy podílových fondů v roce 2020 rostly. I přes prudký propad trhů v březnu, kdy především akciové fondy kvůli koronavirové panice klesly o víc jak desetinu, se roční bilance fondů vrátila do kladných čísel.

Pozitivní náladu v prosinci podržely tři hlavní události: Začátek vakcinace, který slibuje návrat do starých časů bez omezení a bez zákazů. Uzavření jakés takés brexitové dohody mezi Evropskou unií a Velkou Británií. A další obrovský stimulační balíček, který Donald Trump poslal do americké ekonomiky.

Ceny akcií a následně i hodnoty podílových fondů si proto udržely trend z předchozích měsíců a dál stoupaly. Březnová korekce je tak na mnoha trzích definitivně zapomenuta. Akcie nejen v Americe, ale i v Číně či Německu dosahují na nová maxima.

Zlepšující se nálada na finančních trzích utvrdila investory v přesunu z bezpečných aktiv, respektive kvalitních dluhopisů, do rizikovějších aktiv, tedy do akcií. Ceny státních dluhopisů začaly postupně klesat, a to především v USA. Výnosy státních dluhopisů stouply i v Česku.

Akciové fondy

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) prosinec 2020 2,8 % 5,2 % od začátku roku 6,3 % 3,2 % poslední rok 6,3 % 3,2 % poslední tři roky 18,4 % 8,3 % posledních pět let 32,3 % 33,2 % posl. deset let 94,9 % 19,3 % počet fondů 38 15

Partners index akciových fondů hlásí za prosinec růst o dalších 2,8 %. Pozitivní nálada a přesuny v portfoliích na konci roku tlačily ceny akcií celosvětově nahoru. Na nový 900miliardový stimul schválený před koncem roku v USA reagovaly především americké akcie. Index S&P 500 zakončil prosinec o 14 % výš než před rokem.

Vítězem koronavirové krize jsou americké technologické akcie z indexu NASDAQ s růstem přes 40 %. A to měly za sebou excelentní rok 2019 s růstem o 35 %. Na druhou stranu evropské akcie či pražská burza skončily hluboko v záporných číslech. Konkrétně index PX pražské burzy klesl v roce 2020 o osm procent.

Roční výkonnost globálně diverzifikovaných akciových fondů v roce 2020 nakonec dosáhla na solidních 6,3 %. Akciové fondy se speciálními strategiemi se díky návratu investorů do okrajových sektorů a regionů dostaly do plusu (nakonec 3,2 %) na poslední chvíli.

Dluhopisové fondy

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů prosinec 2020 0 % 1 % od začátku roku 1,3 % 2,3 % poslední rok 1,3 % 2,3 % poslední tři roky 2,9 % 7 % posledních pět let 1,7 % 15,9 % posl. deset let 17,3 % 38 % počet fondů 19 22

Dluhopisové fondy zůstaly v prosinci na listopadové úrovni, protože výnosy dluhopisů se před koncem roku příliš neposunuly. Za celý rok 2020 dosáhly dluhopisové fondy průměrného výnosu 1,3 %, což ani zdaleka nestačí na inflaci, která České národní bance utekla ke třem procentům. Výkonnost dluhopisových fondů ukazuje na kvalitní práci správců, kteří museli bojovat s nulovými sazbami nastavenými ČNB.

Za slabým výkonem dluhopisů nejen nulové základní sazby, ale také skupování státních dluhopisů spekulanty a centrálními bankami. To jejich výnos posunulo mimo racionální úrovně, tedy k nule a často i pod ní.

Zajímavé věci se mohou dít na dluhopisových trzích také v roce 2021, kdy bude muset česká vláda profinancovat ještě větší deficit než za minulý rok. A to loňský deficit skončil na 370 miliardách, což je dvojnásobek předchozího nejhoršího deficitu z roku 2009, kdy probíhala celosvětová finanční krize.

Učebnicově si vedly rizikové dluhopisy, které reagovaly na pozitivní náladu a růst cen akcií. Jejich prosincové zotavení o 1 % pomohlo zlepšit jejich celoroční výsledek na 2,3 %.

Smíšené fondy

Partners index smíšených fondů prosinec 2020 1,4 % od začátku roku 2 % poslední rok 2 % poslední tři roky 5 % posledních pět let 10,1 % posl. deset let 28,6 % počet fondů 52

Smíšené strategie těžily z obnovení důvěry v ekonomiku a následovaly akciové trhy směrem nahoru. Obecně je výkonnost smíšených fondů velice rozličná a pohybuje se od silně záporných po kladná čísla – kvůli různým strategiím a vahám akcií, případně zaměření na různé regiony.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.