Kam investovat? Příležitosti roku 2021 očima expertů

Kdyby vám někdo na začátku roku 2020 řekl, že nás čeká pandemie viru, která celosvětově zapříčiní smrt takřka dvou milionů lidí, že se velká část ekonomik na dlouhé týdny a měsíce uzavře, že akciové trhy bleskově spadnou o desítky procent, jenže na konci roku budou na rekordních hodnotách, asi byste si zaťukali na čelo. Na to čelo, které si teď utíráme kapesníkem po té jízdě a v očekávání nejistých věcí příštích.

Pokud loni někdo rozumně, a především trpělivě investoval, mohl skončit jen stěží ve ztrátě. Chování vlád a centrálních bank totiž hnalo vzhůru – nebo je přinejmenším udržovalo – ceny akcií, nemovitostí, ale třeba i alternativních investic. Do neuvěřitelných výšin postupně stoupaly například akcie automobilky Tesla, zlato i nejznámější kryptoměna bitcoin.

Minulý rok rozhodně nebyl standardní – a ten letošní po pár dnech vypadá, že se mu možná zkusí vyrovnat. Ale jak investiční společnosti ve svých propagačních materiálech malým písmem zdůrazňují – minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Zároveň ale platí, že zejména na politice centrálních bank se ani letos zřejmě nic zásadního nezmění.

Jaký byl rok s covidem na finančních trzích? Pandemie nastartovala novou éru bezbřehého zadlužování a tištění peněz. Proto rostou ceny akcií, nemovitostí, zlata a všech hmotných aktiv. Nová éra s covidem. Tištění peněz žene ceny nahoru

Jenže má ještě cenu věřit hvězdným technologickým firmám v Americe, že budou pokračovat ve spanilé jízdě? Nečeká bitcoin stejný propad jako po posledním peaku na konci roku 2017? Neotřese se kvůli možné recesi trh s nemovitostmi? A nepřiletí trhy srovnat další černá labuť, která na rozdíl od té minulé napáchá nejen v portfoliích mnohem větší škody? I to se dozvíte v naší anketě.

Ptali jsme se, jaké firmy, trhy, segmenty a aktiva bude z investičního hlediska obzvlášť zajímavé sledovat v roce 2021. Jakým investicím se naopak s penězi radši obloukem vyhnout. A co konkrétně bude pro letošek jejich černým investičním koněm…

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Banky Creditas

Zeptejte se mladých. A pokud jim nevěříte, následujte peníze a vezte se na vlnách, které vytvářejí. Jsou to sice bubliny, ale to neznamená, že prasknou. Kdyby totiž měly prasknout, zase se dofouknou. V tomhle jsme se dostali do začarovaného kruhu. Umělá stimulace ze strany jak vlád, tak především centrálních bank, tlačí k nule a místy i do záporu výnosy. Nejenom, že se tím zničilo klasické spoření v bankách, ale nízké výnosy nutí více lidí místo výnosového investování spekulovat. Pokud chtějí alespoň trochu rozumné zhodnocení, jiná šance není. A tím tlačí výnosy ještě níž.

Roztočila se spirála, ve které i růst cen akcií Tesly nebo ceny bitcoinu může být rozumná investice, i kdybyste za nimi neviděli „reálnou“ hodnotu. Zeptejte se svého sedmnáctiletého synovce, co je dobrá investice. Doporučí vám malé a střední podniky (kterým bude říkat startupy), pokud skončí pandemie, ukážou vám místa, kde dává smysl koupit nemovitosti, poznají „brandy, ze kterých budete lovatý“, jak mi právě pár mladých řeklo, že se prý říká.

Andrea Ferancová Bartoňová

předsedkyně představenstva Espira Investments

Peníze, které teď plynou kvůli koranaviru do ekonomiky, a to nejen u nás, ale po celém světě, jsou příčinou toho, že ceny aktiv neklesají. Podle mě je dobré přesouvat peníze do reálných aktiv, ať už se jedná o komodity, reality, akcie (i když jsou velmi drahé), nebo přímo firmy. Úrokové výnosy jsou tak nízké, že dluhopisové instrumenty nedávají jako investice smysl. Zajímavý je bitcoin. Podle mě to souvisí s velkým množstvím peněz v ekonomice, ale bohužel jsem neměla odvahu investovat a teď už se mi opravdu nechce. Co myslím, že by mohlo být zajímavé, jsou oblasti jako green energy a green tech. A samozřejmě je potřeba sledovat výši poplatku, ať už jednorázovou nebo roční a pokoušet se svojí investicí současně s výnosem vytvářet i pozitivní dopad na svět.

Martin Mašát

portfoliomanažer Partners investiční společnosti

Hlavní vliv na akciové trhy a ceny aktiv obecně bude mít vakcinace světa. Hlavně ve vyspělých zemích lze proto očekávat rychlý návrat k normálu, a tedy rozjezd silně zasažených odvětví. Letošní štiky v akciovém rybníčku bych viděl v sektoru zábavy, rekreace, bankovnictví nebo třeba v leteckém průmyslu. Na druhou stranu extrémní ceny technologických titulů by mohly spustit realizaci zisků a korekci à la rok 2000, kdy si pamatujeme splasknutí tzv. dot.com bubliny.

Velmi populární příběh, který táhne určitou skupinu akcií nahoru, je zvýšený zájem o firmy, které uplatňují zvýšené ESG či SRI (environmentální a sociální) standardy – což podporuje (a penězi poplatníků dotuje) mnoho politiků. Pozitivní nálada se promítne do nárůstu výnosů díky znovuobjevení inflace a poklesu ceny zlata a bude nám konečně zas posilovat koruna.

Jaroslav Šura

investor

Loni jsem preferoval technologické akcie, které ale od té doby notně posílily, přesto bych jim jako dlouhodobý investor dal opět přednost. Selektivně. Už mám trošku problém s valuací firmy Apple, o Tesle ani nemluvě, ale co mně pořád připadá velmi zajímavě, je e-commerce. Meziroční nárůsty tržeb v řádu desítek procent mi imponují. Amazon je skvělá firma, kdo nakoupí akcie a nepodívá se několik let do portfolia, bude velmi příjemně překvapen. Ještě zajímavější vývoj může být na akciích Alibaby, které jsou relativně o dost levnější, což má ale své důvody. Potenciál růstu ceny akcií je zde vyšší než u Amazonu, ale zrovna tak i riziko propadu.

Titul, který mě momentálně oslovuje nejvíce a je zároveň černým koněm české burzy se nazývá Pilulka, jejíž akcie se obchodují za 0,8 tržeb, zatímco podobně byznysově laděné firmy (a beznadějně ztrátové) německá SAE a švýcarská ROSE mají P/S přes 2. Značný diskont se dá částečně vysvětlit například menší likviditou, specifickým trhem a paradoxně nízkou valuací. Mimochodem, Pilulka bude v zisku nejpozději příští rok a můj tip je, že její tržní hodnota se během několika let znásobí. Naopak, vyhnul bych se investicím do superdividendových titulů bez příběhu. Kupovat tyto akcie v období monetárních a fiskálních expanzí nemusí být optimální varianta.

Jan Traxler

investiční poradce a jednatel FINEZ Investment Management

Nemám pro rok 2021 žádné žhavé tipy a ani se je nesnažím vymýšlet. Držím se s klienty osvědčené strategie – investujeme do reálných hmotných aktiv, která si dlouhodobě udržují hodnotu s inflací a zároveň generují výnos z provozu. Hlavní složku portfolia tvoří půda a nemovitosti. Druhým pilířem jsou firmy, tedy akcie na burze, a ve větší míře také různé private equity projekty. Doplňkem pak mohou být rizikovější investice, kde se teprve utváří hodnota, třeba developerské projekty, startupy a podobně.

Stejně jako každý rok bych se obloukem vyhýbal jakýmkoliv spekulacím, že něco levně koupím a draze prodám. A tradičně doporučuji se také vyhýbat dluhopisům „no name“ společností a možná raději dluhopisům vůbec. Stále mám dojem, že dobrá třetina emisí je od začátku konstruovaná jako podvod a z těch poctivých emitentů je spousta předlužená a mohou mít problémy se splácením.

Michal Semotan

portfoliomanažer J&T Investiční společnosti

Přetlak peněz na trhu, nízké úrokové sazby a centrálními bankami sražené výnosy státních, a tím pádem i dalších dluhopisů, vytvářejí podhoubí pro růst akcií. K tomu samozřejmě nižší sazby pomáhají valuacím jednotlivých společností, snižují jejich náklady financování. Obecně je to tedy jednoduché, akcie by měly dále posilovat. Ale ono to tak „easy“ nikdy není.

Do hry vstupují další faktory, sentiment, covidová pandemie a další. Začátek roku je spíš pokračováním rotace investorů směrem k titulům, které toho v roce 2020 moc nepředvedly – tedy společnosti klasické ekonomiky (průmysl, těžaři, telekomy, banky). Asi je na místě, aby se nůžky mezi růstovými a hodnotovými akciemi přivřely. Nicméně se nesrovnají úplně, protože výrazně rostoucí tržby potáhnou převážně technologické firmy opět nahoru.

Takže kam investovat? Chce to zdravý rozum a vyvážený mix akcií z obou segmentů. Na domácím trhu sázíme nejvíce na ČEZ, Avast a Pilulku, v Evropě jsme zainvestovaní na řeckém trhu (PPC, Alpha, Motor Oil), věříme španělské Telefónice a britským akciím (například BP, Sainsbury). Domnívám se, že později v 2021 dojde i k oživení zájmu o společnosti investující do realit (například S Immo). Americký trh nás láká firmami, jaké v našem regionu nekoupíme, růst tržeb bude pokračovat opět u Facebooku, Alphabetu, a myslím, že i Apple s novými produkty letos stanoví nové cenové maximum. Domnívám se, že díky vakcinaci dojde k oživení letecké přepravy v USA (kde je to nutnost), a proto jsme long na American Airlines.

Lukáš Kudláček

portfoliomanažer BH Securities

Pro rok 2021 bude zajímavé sledovat sektor zpracování dat. Z této oblasti bych jmenoval společnosti C3.Ai a Western Digital. C3.Ai je čerstvé IPO na americké burze, má kvalitní klientskou základnu a silné výhledy tržeb, hodnota jejích akcií by se tak mohla přiblížit jinému IPO v této oblasti, společnosti Snowflake. Společnost Western Digital je zde vzhledem k silně rostoucí potřebě nových datových skladů a růstu serverových kapacit. Dalším sektorem je obrana, kde bych jmenoval společnosti Raytheon a Boeing, který by měl těžit i z obnovy letecké dopravy, a kyberbezpečnost, kde stojí za zmínku společnost Telos. V oblasti komodit bude zajímavé sledovat kávu.

Investoři by mohli být zklamaní z oblasti bankovnictví, které trápí nízké úrokové sazby, telekomunikací, vzhledem k výdajům na 5G sítě, a ropného sektoru, který se hodně vracel v posledních měsících; rok 2021 znamená opětovný nárůst těžby a nižší dividendovou politiku.

Pro mě osobně je investicí pro rok 2021 společnost Palantir, která spojuje zmíněné oblasti zpracování dat a obrany a podílí se třeba i na kontrole užívání léků v USA.

Eva Hlavsová

spoluzakladatelka startupu Fondee

Základním stavebním kamenem každého investičního portfolia by měl být diverzifikovaný a poplatkově levný produkt, který dá expozici na globální trhy. Tuto cestu je dobré zvolit v každém roce, rok 2021 nevyjímaje. Taková portfolia mají výhodu v tom, že v sobě obsahují akciovou i dluhopisovou složku v různých trzích, čímž výrazně snižují riziko spořívající v poklesu jednoho aktiva.

Historicky se ukazuje, že pasivní investování, které sleduje vývoj trhu, dosahuje stejného zhodnocení jako aktivně spravovaná portfolia, která jsou ale poplatkově výrazně výš. Mé doporučení pro rok 2021 tedy zní: Ušetřete si svůj čas a investujte do diverzifikovaného a levného ETF portfolia. A pokud máte apetit na další akce, můžete tento stavební kámen doplnit o akcie, dluhopisy nebo kryptoměny podle vlastního výběru, a to do výše, v jaké jste schopni riziko unést.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

Klíčovými burzovními příběhy roku 2021 budou „Biden v Bílém domě“ a „Vakcína a očkování“. Bidena nakonec do úřadu amerického prezidenta vynáší „modrá vlna“ – demokraté totiž ovládají Kongres kompletně – Sněmovnu i Senát. To je dobrá zpráva pro „zelené tituly“, tedy firmy soustředící se na vývoj environmentálně šetrných technologií, do kterých Biden nasměruje obrovský balík veřejných peněz. Modrá vlna naopak není dobrá zpráva pro technologické tituly typu Facebooku nebo Alphabetu, resp. Googlu. Jejich vzestup navíc může být po fenomenálním letošku již poněkud vyčerpán, alespoň přechodně. Ani odeznívání pandemické situace v souvislosti s postupujícím proočkováním podstatné části světové populace jim nemusí svědčit.

Naopak se vyplatí podívat na tituly, které v roce 2020 kvůli covidu krvácely, jako jsou letecké společnosti, hotelové a restaurační řetězce či provozovatelé zábavních parků. Řadu z nich lze nyní nakoupit s hezkou slevou oproti jejich dlouhodobé fundamentální hodnotě. Letošní rok může svědčit logistickým společnostem či výrobcům chladících technologií, neboť distribuce vakcín a očkování představují globální akci „Kulový blesk“, jež svým rozsahem nemá v historii obdoby.

Pokud oba zmíněné příběhy selžou a Biden bude naplňovat program pomaleji, než se čeká, zatímco vakcína a očkování nepovedou letos k výraznějšímu zotavení světové ekonomiky, ještě stále tu jsou tiskárny na peníze – Fed či Evropská centrální banka. Nedopustí, aby se burzy jako celek propadly, budou je dále dofukovat levnými peněz. Zajištěním – „hedgingem“ – pro případ selhání zmíněných příběhů tak je investice části portfolia do některého z klíčových indexů, například Standard & Poor’s 500.

S&P 500: posledních pět let Zdroj: peníze.cz Pro podrobnější informace o vývoji cen jednotlivých akcií i akciových indexů navštivte sekci Akcie na Peníze.cz

