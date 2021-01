Fondee, ne fondy. Západní styl investování jako rodinný podnik

Rodinný podnik Fondee založili manželé Eva a Jan Hlavsovi před třemi lety. Čekali přírůstek do rodiny, chtěli mu dopřát i prarodičovské zázemí a Praha jim přišla jako bezpečné místo, kde vyrůstat. Zabalili kufry i slibně rozjeté kariéry – Eva dělala v bance Morgan Stanley, Honza opatroval cizí miliardy v investiční firmě – a vrátili se z londýnského City do Česka. Přes dva roky chystali svoji investiční platformu a vyběhávali povolení od České národní banky. Loni v lednu spustili Fondee v ostrém provozu. Nabízejí investování osekané na dřeň: otestujete své znalosti financí a odolnost vůči rizikům a stresům, vyberete si investičních profilů a k němu přiřazený balík burzovně obchodovaných fondů – ETF. O prvním roce naostro si povídáme s Janem Hlavsou.

Návrat do Česka pro vás znamenal zříct se pěkně načatých kariér. Chtěli jste na ně v Česku navázat, nebo jste už přemýšleli, že se pustíte do něčeho vlastního?

Vždycky jsme chtěli zkusit si nějaký vlastní byznys. Když jsme se vraceli, neměli jsme tu domluvenou žádnou práci. Rádi chodíme po horách, a tak jsme si po příjezdu dali měsíc a půl na Šumavě a vymýšleli co dál. Měli jsme pár nápadů a z těch nakonec vzešlo Fondee. Služba, jakou jsme využívali v Británii a jaká tady na trhu scházela. A navíc je nám blízká – vždycky jsme se zabývali investicemi.

Jan Hlavsa Zdroj Fondee Bakalářem ekonomie se stal v Praze, magistrem na London School of Economics v Londýně. Tam také strávil celou kariéru jako zaměstnanec – naposledy v investiční firmě Greenstone Capital, kde se staral o miliardová portfolia. Jeho kariéra v rodinné firmě se počítá od roku 2017.

Když jste v lednu začínali, říkal jste, že „je načase přinést do Česka západní styl investování“. Co tím myslíte?

Nabízíme portfolia složená z étéefek, ve kterých máte zprostředkovaně stovky, ne-li tisíce akcií a dluhopisů z celého světa. Něco takového by mělo být v základu každého portfolia. V Česku to tak nebývá, lidi tu mají tendenci chovat se extrémně. Na jedné straně jsou lidé nesmírně konzervativní. Pro nějakých sedmdesát osmdesát procent je hlavní finanční nástroj spořicí účet. A pak jsou tu lidé, kteří jsou nesmírně odvážní. Nebo si možná úplně neuvědomují, co dělají. Ti spekulují s bitcoiny nebo kupují dluhopisy různých skořápkových firem.

My jsme mezi. Náš produkt může přinést slušný výnos, není úplně konzervativní, ale taky ne úplně riskantní, dlouhodobě dává smysl. A vedle toho ať pak má člověk spořicí účet, aby byly peníze po ruce, když se rozbije pračka. A jestli si k tomu chce hrát s bitcoiny, ať si hraje. Chtěli bychom pomoct zvýšit finanční gramotnost lidí v Česku, zlepšit způsob, jak lidé o penězích a investování přemýšlejí.

Co pro to konkrétně děláte?

Nabízíme produkt, který je dostupný, který je online a který je transparentní. Ukazujeme, že investování může být jednoduché. Když se podíváte na nejbližší konkurenční produkty, podílové fondy, lidi, kteří je mají, často netuší, co vlastní a kolik je to stojí. Přijde za nimi poradce, něco povídá a když odejde, člověk vlastně neví, co si právě kromě dobrého pocitu koupil. U nás přesně vidíte, co v portfoliu máme a víte, do čeho vstupujete. Myslíme si, že samotná transparentnost a přehlednost trh kultivuje.

Nebáli jste se, že lidé budou mít nedůvěru k novému projektu, když nemá v zádech velkou instituci?

Podnikání s sebou nese rizika. Věděli jsme, že nováček je z pohledu klienta rizikovější než zavedená firma. A když nabízíte něco online a nechodíte si s lidmi povídat, je těžší přes tu nedůvěru stavět most. My s ní bojujeme otevřeností. U nás na webu vidíte všechno vysvětlené do posledního puntíku. A je tam i osobní ručení a závazek ze strany mé manželky i mě, naše jména, naše profily, kdo jsme a za čím si stojíme. A za námi stojí známý broker – spolupracujeme se společností Degiro, to je druhý největší broker v Evropě. I to by mělo důvěru zvyšovat.

Co je ETF Zdroj: Shutterstock ETF je zkratka exchange traded funds, tedy fondy obchodované na burze. S podílovými fondy mají společné to, že nakupují cenné papíry, akcie, dluhopisy, případně i komodity. Rozdíl je v tom že podílové fondy bývají zpravidla aktivně řízené: mají lidi, kteří vybírají, co se bude kupovat, v jakém množství a kdy. ETF se rozhodne na začátku své existence, do čeho bude investovat víceméně automaticky, nejčastěji to bývají cenné papíry sdružené v nějakém indexu. Tím se radikálně snižují náklady. Druhý podstatný rozdíl je v tom, že podíly v podílovém fondu si kupujete u investiční společnosti, která fond spravuje, akcie ETF se nakupují přímo na burzách.

A jak se vám tedy daří?

Myslím, že nám lidi věří, čísla jdou hezky nahoru. Teď jsme překonali hranici 1200 klientů. Na konci září jich bylo nějakých 720, posledních pár týdnů růst zrychluje. Za deset měsíců od spuštění jsme součást trhu, zařadili jsme se mezi důvěryhodné instituce. K tomu přispělo i to, že jsme navázali spolupráci s Twistem, spolupráci s Mutumutu, se Spendee – na fintechové scéně jsme zavedení. A na začátku listopadu do nás investovala J&T Banka, která si nás samozřejmě napřed dost důkladně proklepla.

Když o tom mluvíte – jsou pro vás důležitější ty peníze, nebo to, že získáváte razítko Prověřeno od banky, kterou znají i lidi, kteří se neorientují ve fintechu a nic jim neříkají firmy, které jste právě jmenoval?

Jsme rádi za silného partnera, dostali jsme deset milionů, které nám dávají možnost rozvoje, ale jak říkáte, je to i známka důvěryhodnosti. A navíc má J&T banka zajímavé portfolio produktů, takže jednáme i o tom, že bychom mohli nějakou jeho část nabídnout svým klientům.

Možná tak trochu proti tomu, co by člověk intuitivně čekal, na jaře investice frčely. Doba nejistá, dost lidí sahá do úspor – ale investuje se víc a víc. Bylo to u vás taky?

Ekonomika nebyla zasažená rovnoměrně. Určitá část, třeba restaurace, hotely, cestování obecně, dostala tvrdý zásah. Jiné sektory vyhrály. Myslím digitální ekonomiku a online svět. Kdybychom to vzali demograficky, pak se dá říct, že vítězi jsou spíš ti bohatší než chudší. A asi i naši klienti byli spíš na straně výherců a situaci využili k investicím.

Kopírovaly investice vývoj nákazy? Šel jejich objem po napumpovaném jaře spolu s počty nakažených v létě dolů a na podzim se zas zvedal?

Od konce března řekněme do května jsme vážně zažívali rychlý růst počtu klientů i objemu peněz, které nám svěřovali, pak to zpomalilo přes léto a od září, jak jsem říkal, jsou naše čísla zas víc než dobrá. Bude to ale kombinace vícera věcí. V létě se třeba vždycky míň myslí na investice. A taky ty dvě vlny covidu byly v dopadech úplně jiné. Na jaře byl na trzích poměrně výrazný propad, v létě se akcie vzpamatovaly, ale s druhou vlnou na podzim už propad nepřišel, už se vědělo, že civilizace půjde dál.

Takže na jaře se investovalo spekulativně, protože ceny byly dole a lidi cítili příležitost, nebo ti, kdo na jaře začli investovat, vytrvávají?

Dost v tom bylo, že byl najednou čas. Lidi, kteří pořád někde lítají, pracují, jsou najednou doma, sedí u počítače, zvolnili. Co jsme slyšeli od klientů, často prý dávno přemýšleli, že by měli začít s investováním. Covid byl dobrý spouštěč: Teď na to mám trochu čas, a ještě je dobrá příležitost. Většinou s námi ti lidé pokračují, takže spíš než o spekulativní investici bych mluvil o „spekulativním vstupu“.

Jste konkurence podílových fondů. Investují s vámi klienti vedle fondů, nebo podíláky v jejich portfoliích přímo nahrazujete?

Tak k tomu data nemáme, ale ambice je jednoznačně to druhé. Složení těch produktů je ekvivalentní – zákazník dostává nějaký košík akcií a dluhopisů. Pro nás ale hraje výhodnější struktura poplatků, což by při naší transparentnosti mělo být vidět. Klient by měl racionálně dospět k tomu, že má smysl mít Fondee, a ne fondy.

Kromě fondů máte ještě konkurenci, o které většinou nemluvíte. Investice na vlastní pěst. Investovat do ETF není zas tak složité. Proč bych měl investovat s vámi, když můžu sám?

To samozřejmě můžete! Jenže pokud chcete pravidelně investovat do nějakého koše ETF, chtěl byste každý měsíc poslat třeba pět tisíc a koupit deset étéefek, za každé z nich platíte poplatek. U nás ne. Takže vás ta varianta vyjde dráž. Samozřejmě, pokud máte půl milionu a chcete investovat jednorázově a pak na investici jenom „sedět“, vyjde vás to sólově levněji.

A pak je tu čas, který vás to stojí. Zjistit, co kupovat, vymyslet, přes kterého brokera, hlídat kdy… Naše myšlenka je online služba, která je transparentní a bezstarostná, tedy, že víte, co se děje, ale nemusíte se starat. Když se bavíme s klienty, těch, kteří by sami chtěli obchodovat a zajímají se, jak to dělat, je málo, nejvýš pět procent. Každý si může vybrat, ale upřímně řečeno, většina lidí se s tím nechce trápit. Většina jich prostě chce žít svoje životy.

Rozhovor vyšel v prosincovém čísle časopisu Finmag.

