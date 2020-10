Nové akcie: Kasovní trhák a největší IPO v historii

Zájem společností o vstup na burzu letos roste – v Česku i ve světě. Navzdory epidemii covidu a velmi kolísavému prostředí akciových trhů.

Jaký má vlastně smysl nabízet akcie na burze? Firmy je primárně upisují, aby získaly nový kapitál na další rozvoj. Když se nějaká akciová společnost rozhodne vstoupit na burzu, zpravidla při tom vydá nové akcie, které investorům nabídne k úpisu. Tím sice dojde k naředění podílu stávajících vlastníků firmy, ale zároveň tím společnost další vlastní kapitál a může se dál rozrůstat. Takže ve finále je to pro dosavadní akcionáře výhodné.

Zároveň s úpisem nových akcií mnohdy firma nabídne investorům ke koupi i část původních akcií. Stávající vlastníci tím mohou zpeněžit část svého podílu. To bývá sekundární důvod, proč některé společnosti chtějí vstoupit na burzu. Majitelé většinou nechtějí prodat celou firmu, ale jenom její menší část, zatímco větší (kontrolní) balík akcií si ponechávají.

Na českém trhu bohužel moc veřejně obchodovaných akciových společností nenajdeme. V minulých letech navíc prestiž akcií na pražské burze utrpěla řadu šrámů, když některé firmy zkrachovaly, nebo stáhly své akcie z obchodování, vytěsnili menšinové akcionáře a podobně.

Konečně se však začínají objevovat i úspěšné příběhy. Z větších firem můžeme za dosud nejúspěšnější příběh označit společnost Avast. Primárně sice upisovala akcie na burze v Londýně, ale obchoduje se s nimi i v Praze.

Na popularitě teď nabývá zejména trh Start pražské burzy. Je určený pro menší firmy, které upisují kapitál řádově jen v desítkách až stovkách milionů korun. Za dva roky fungování trhu Start na něm upsalo akcie sedm firem, osmý úpis právě probíhá.

Společným jmenovatelem atraktivních akcií je poutavý příběh. To dnes rozhoduje o zájmu či nezájmu investorů. Finanční výsledky jdou stranou. Investory hlavně zajímá, jakou má firma perspektivu. Na tom dnes stojí třeba i Tesla.

Společnosti se zajímavým byznysem tak mají díky úpisu akcií na burze šanci získat kapitál na další rozvoj – bez ohledu na to, že jejich byznys zatím není ziskový. Naopak akcie firem, které mají zavedený, ale „nudný“ byznys, jsou dnes často investory přehlížené.

Česká zbrojovka nezaujala

Od října se na pražské burze nově obchoduje s akciemi společnosti CZG – Česká zbrojovka Group. Ta nakonec uvedla na takzvaný prime market 2,8 milionu nových akcií, tedy jenom něco přes osm procent firmy.

Původně plánovala upsat na burzu až pětkrát více kusů akcií, jenže poptávka investorů byla slabá. Obchodování začalo s cenou 290 korun na akcii, teda na spodním limitu pro úpis.

Na prime marketu pražské burzy se obchoduje s největšími a nejlikvidnějšími tituly. Likvidita akcií České zbrojovky je však zatím velmi nízká – denně se na burze zobchodují za jednotky milionů korun.

Česká zbrojovka je přitom zavedená společnost s historií od roku 1936. Za první pololetí letošního roku hlásila rekordní tržby. Přesto o její akcie nebyl velký zájem. Její příběh nedokázal investory zaujmout. Zbrojní průmysl není in. Byznysu CZG se sice daří, ale investoři nemají zájem podporovat výrobu zbraní, ani na takové investici vydělávat.

Dodejme, že úpisem na burze získala Česká zbrojovka 812 milionů korun na další rozvoj. Celkem má nyní vydaných 32,6 milionů akcií, tržní hodnota celé firmy se tak pohybuje kolem 9,5 miliard korun.

U Pilulky se čeká velký zájem

V rámci trhu Start právě teď probíhá primární úpis akcií společnosti Pilulka Lékárny. Burzovní harcovníci od něj očekávají přesně opačný příběh.

Rychle rostoucí byznys bratrů Kasových by se měl stát kasovním trhákem. Poté, co před lety úspěšně prodali internetový obchod Kasa.cz, vrhli se do e-commerce ve zdravotnictví. K e-shopu Pilulka.cz pak zřídili i síť kamenných lékáren, částečně vlastních, částečně formou franšíz. Dnes už jich provozují přes 150. Pilulka sice zatím není příliš zisková, ale rychle rostou tržby a má smělé plány na další expanzi.

Při úpisu nabízí Pilulka až 800 tisíc kusů akcií, jejichž cenové rozpětí pro podávání nabídek bylo stanoveno od 350 do 424 korun. Analytici se vesměs shodují, že to je dobrá cena a že zájem investorů předčí nabídku. Tedy že emise bude takzvaně přeupsaná a nedostane se na všechny.

Z nabízených 800 tisíc kusů akcií bude 500 tisíc nově emitováno, dalších až 300 tisíc kusů by bylo ze stávajících dvou milionů akcií společnosti. Jinými slovy: pokud investoři upíšou minimálně těch 500 tisíc kusů, získá Pilulka zhruba 200 milionů korun na další rozvoj. Momentálně působí v Česku, na Slovensku a v Rumunsku a chce expandovat také do Maďarska. Tržní hodnota společnosti pak při celkových 2,5 milionech kusů akcií a při ceně kolem 400 korun za akcii bude vycházet na jednu miliardu korun.

Pražská burza by takový povedený úpis potřebovala. Trh Start v tomto směru zatím funguje velmi dobře. Dovede přilákat na burzu skutečně zajímavé společnosti – s perspektivním byznysem a poutavým příběhem. Zájem investorů by byl, kapitálu je ve světě plno, jen si o něj firmy musí umět říct.

Nedávno úspěšně upsala akcie na pražské burze softwarová společnost eMan. Před ní se na trh Start dostal výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV, výrobce bot Prabos, nebo třeba brněnská firma AtomTrace, která vyrábí přístroje pro laserovou spektroskopii.

Co všechno bude Big Hit?

Na burze v Šanghaji a Hongkongu se chystá úpis akcií společnosti Ant Group. Ta provozuje platební systém Alipay s víc než 700 miliony uživateli. Firmu Ant Group částečně vlastní společnost Alibaba, většinový podíl však drží přímo Jack Ma – který založil jak Alibabu, tak Ant Group.

Primární úpis akcií (Initial Public Offering – IPO) společnosti Ant Group aspiruje na dosud největší v historii. Zatím nebyly zveřejněny detaily, ale podle agentury Reuters plánuje na burzu uvést 15 procent akcií, jejichž hodnotu analytici odhadují zhruba na 30 miliard dolarů.

Dosud největším úpisem akcií v historii byl loňský úpis akcií Saudi Aramco za 29 miliard dolarů. Druhé místo patří právě Alibabě, která při úpisu v roce 2014 prodala akcie za 25 miliard dolarů. Hodnota akcií Alibaby od té doby na burze stoupla na trojnásobek a celková tržní hodnota Alibaby se dnes pohybuje kolem 800 miliard dolarů.

Zajímavý úpis hlásí i Korea. Od poloviny října se na burze v Soulu začne obchodovat s akciemi společnosti Big Hit Entertainment, kterou proslavila chlapecká hudební skupina BTS. Úpis společnosti Big Hit Entertainment byl největším jihokorejským IPO za poslední tři roky. Z členů kapely se stali multimilionáři.

Velmi sledovaná bude IPO společnosti Airbnb. O níž se mluví už rok, ale firma zatím kvůli covidu odložila úpis na prosinec a pravděpodobně s ním vyčká ještě déle.

V posledních letech se víc a víc ukazuje, že největší pozornost při úpisu akcií na burze přitahují hlavně zajímavé příběhy. Před osmi lety to byl třeba Facebook nebo Tesla, pak Alibaba, loni průkopník vesmírné turistiky Virgin Galactic, letos Ant Group či Big Hit Entertainment, v Česku Pilulka. Kdo bude další?