Wall Street hlásí rekord. Koronavirové ztráty už smazal

Americké akcie jsou na historickém maximu. Index S&P 500, ve kterém jsou zastoupeny nejdůležitější americké společnosti, včera ukončil obchodování na hodnotě 3390 bodů a těsně tak překonal dosavadní maximum z února letošního roku.

Index přitom v době vrcholící koronavirové paniky ztratil více jak třetinu. Na rozdíl od dalších světových akciových indexů se ale už dokázal vrátit na předkrizovou úroveň. Je to dáno vyšším zastoupením technologických firem jako třeba Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft nebo i Netflix. Například německý DAX je stále o více jak šest procent pod únorovým maximem.

„Americké akcie dosáhly nových historických maxim a na Wall street to tak vypadá, jako by žádná covid krize ani nebyla. Přitom americká ekonomika stejně jako evropská dosáhne předkrizového výkonu (nejen podle našich výhledů) nejdříve v průběhu příštího roku,“ říká Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.

„Množí se tedy oprávněné obavy, že Wall street se zase po nějaké době utrhl od života “main street” - tedy obyčejných lidí a podniků. Strach z korekce navíc přiživuje skutečnost, že zisky jsou koncentrovány do technologického segmentu, zatímco ostatní sektory viditelně zaostávají,“ dodává Bureš.

Na druhou stranu je podle něj třeba si uvědomit, že dražší akcie a riziková aktiva reagují na prostředí, ve kterém jsou extrémně drahá i bezriziková aktiva v čele s americkými vládními dluhopisy. Správci majetku po celém světě tak nemají moc na výběr.

„Navíc, když do ohodnocení akcií promítnou extrémně nízké “bezrizikové” úrokové míry, mohou jim vyjít akcie stále jako nejatraktivnější zboží na trhu. To že je něco drahé tedy neznamená, že to nemůže být po nějakou dobu ještě dražší. Zvlášť pokud vás zezadu pohání holubičí Fed a slabý dolar,“ vysvětluje Bureš.

Pohled na trhy: