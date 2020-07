Akcie jsou po virové ráně stále otřesené. Situaci zkreslují američtí giganti

Akciové trhy třetí měsíc v řadě vykazují růst a nadále se zotavují z březnové paniky způsobené strachem z pandemie koronaviru a dopadů následných opatření na ekonomiku.

Během června proběhly v médiích zprávy, že hodnota amerického akciového indexu S&P 500 se vyšplhala zpět na hodnotu ze začátku roku a technologický index Nasdaq dokonce stoupl na nové maximum. Od té doby sice ceny akcií v průměru mírně klesly, ale to nemění nic na univerzálním dojmu, že se akciové trhy již takřka zotavily z březnového propadu.

Není to tak úplně pravda. Spousta firem stále pociťuje negativní dopady zmíněného ekonomického šoku a ještě nějakou dobu je pociťovat bude. A od toho se také odvíjí jejich hodnota, tedy cena jejich akcií na burze. Většina akcií je stále 15 až 20 % pod vrcholem z počátku roku, mnohé i výrazně více. Například akcie velkých bank jsou v průměru kolem 30 % v minusu. Podobně jsou na tom automobilky nebo ropné společnosti.

Pomalý růst s velkými výjimkami

Také je třeba zmínit, že se daří zejména americkým akciovým indexům. Ve zbytku světa to s tím zotavováním je trochu slabší. Americký trh si nadále udržuje výraznou nadvýkonnost nad ostatními trhy. Jelikož má také přes 60% zastoupení v indexu MSCI World, daří se i tomuto globálnímu akciovému indexu a zdánlivě tedy akciím po celém světě.

Ale opět platí: není to tak úplně pravda. Podívejte se na Evropu, Japonsko, Čínu, latinskou Ameriku. Tyto trhy negenerovaly žádné oslnivé výnosy ani v předchozích letech a i současné zotavování vázne. Ceny akcií sice rostou, ale k hodnotám z února mají ještě hodně daleko.

Zdroj: FINEZ

Čím to je? Amerika má svůj Apple. Amerika má Amazon. Amerika má Google, Microsoft, Facebook a další technologické giganty. Tyto firmy byly tahouny růstu akciových trhů v uplynulých deseti letech a jsou i tahouny současného oživování akciových trhů. Bez nich by americký akciový trh vykazoval srovnatelná čísla jako zbytek světa. Bez nich by se v médiích nepsalo o tom, že se akciové trhy zotavily z propadu, ale že se jen pozvolna soukají nahoru.

Onen rychlý růst akcií je do značné míry jen kouzlem matematiky. Ano, ceny akcií se odrazily ode dna a už třetí měsíc rostou. Ale podíváme-li se na celé spektrum trhu, tak se ceny akcií zvedají relativně pomalu.

Ukažme si to na nejsledovanějším akciovém indexu S&P 500. Tento akciový index je složený z akcií pětistovky největších amerických firem (podle jejich tržní kapitalizace), s nimiž se obchoduje na veřejném trhu. Nejedná se o žádné drobečky, i nejmenší firma z indexu S&P 500 má tržní hodnotu přes 3 miliardy dolarů, tedy přes 70 miliard korun.

Z těchto pěti set akcií jich 377 je od začátku roku stále ve ztrátě, pouze u 123 akcií jejich hodnota od začátku roku stoupla.

Kdybychom udělali obyčejný aritmetický průměr letošního zhodnocení všech pětiset jednotlivých akcií z indexu S&P 500, tak zjistíme, že v průměru jsou od začátku roku ve ztrátě 13 % a stále zhruba 15 až 20 % pod vrcholem z poloviny února. To zhruba koresponduje se zbytkem světa.

Jenomže akciový index S&P 500 je podobně jako většina indexů kalkulovaný jako vážený index podle tržní kapitalizace jednotlivých firem. Tedy větší firmy hrají v indexu významnější roli než firmy menší.

Kupříkladu tržní hodnota společnosti Apple je zhruba 1,6 bilionu dolarů, zatímco tržní hodnota společnosti Boeing je zhruba 100 miliard dolarů a tržní hodnota firmy Whirlpool je přibližně 8 miliard dolarů. Akcie firmy Apple tak mají na vývoj hodnoty akciového indexu 16krát větší vliv než akcie firmy Boeing a 200krát větší váhu v indexu než akcie firmy Whirlpool.

Pět firem tvoří pětinu amerického trhu

Pět největších firem v indexu S&P 500 (a stejně tak třeba v indexu MSCI World) jsou technologické firmy Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) a Facebook. Těchto pět akcií dohromady zaujímá více než pětinu hodnoty indexu S&P 500. Jen samotné firmy Apple, Amazon a Microsoft dnes mají v indexu S&P 500 větší váhu než nejmenších 300 firem dohromady (viz v grafu výseč Top 201-500 s váhou v úhrnu 15 %).

Zdroj: FINEZ

A zatímco Applu, Amazonu a Microsoftu se i v době koronakrize vedlo velmi dobře a hodnota jejich akcií od začátku roku v průměru stoupla o 30 %, tak hodnota spodních třech stovek akcií podle váhy v indexu S&P 500 naopak od začátku roku klesla v průměru o 19 %. V součtu s akciemi Apple, Amazon a Microsoft ale vychází jejich výnos kladný. Růst cen akcií Apple, Amazon a Microsoft dokázal díky jejich velké váze v indexu vykrýt pokles cen u třech stovek jiných akcií.

Názorně si to lze ukázat na následujícím obrázku, kde jsou zeleně zabarvené akcie, jejichž ceny od začátku roku stouply a červeně akcie, jejichž ceny od začátku roku poklesly. Přičemž váha jednotlivých akcií v indexu S&P 500 je znázorněna velikostí rámečku.

Sami vidíte, kolik prostoru vykrývají akcie Apple, Amazon a Microsoft. Přidejte k nim ještě akcie Google, Facebook, Netflix, Adobe, Nvidia a PayPal a je snad každému zřejmé, proč se „akciové trhy rychle z krize vzpamatovaly“, ačkoliv většina firem hlásí problémy, a ačkoliv spousta akcií je stále hluboko pod hodnotami „před krizí“.

Zdroj: Finviz.com, data platná k 29. 6. 2020

Dvojseční zbraň

A není ani třeba chodit daleko, stačí se podívat na pražskou burzu. I tady se ceny akcií pozvolna zotavují, ale hodnota indexu PX je stále o 18 % nižší než na začátku roku. Podobně jsou na tom akcie všude ve světě. Jen pár amerických technologických gigantů ten obrázek v globálu krapet zkresluje.

O autorovi Jan Traxler je privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management. Patří k předním českým expertům v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Preferuje investice, které generují stabilní výnosy. Publikuje pravidelně v řadě médií zaměřených na finance a investování. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Tím se samozřejmě Applu, Microsoftu, Googlu, Amazonu ani Facebooku nechci nijak dotknout. Naopak. Někdy před dvěma roky jsem tu psal, že právě těchto pět firem a ještě čínská Alibaba časem překoná bilionovou hranici v tržním ocenění. Čtyřem z nich už se to povedlo.

Tyto firmy dnes hrají zásadní roli v životě nás všech a mají i zásadní postavení na akciových trzích. Kdyby ze dne na den přestaly jejich produkty a služby fungovat, způsobilo by to mnohem rozsáhlejší ekonomický šok než pandemie koronaviru.

Na jedné straně jim můžeme být vděční, že drží akciový trh nad vodou. Díky nim rostou hodnoty akciových indexů a díky nim vydělávají i všichni drobní investoři prostřednictvím různých akciových ETF fondů kopírujících tyto indexy. Na druhou stranu je ale dobré upozornit, že tomu taky může někdy v budoucnu být právě naopak.

Ochrana dat, regulace reklamy, zdanění, obchodní a kybernetická válka s Čínou, to jsou vše hrozby, před kterými tyto firmy stojí. Nechci malovat čerta na zeď, chci jen upozornit, že tahle dominance amerických technologických firem v akciových indexech je dvojsečná zbraň.