Je čas začít s nákupy akcií. Panika jako příležitost

Ještě před týdnem jsem psal, že každý propad na trzích je svým způsobem příležitostí k nákupům, ale že bych se s nimi zatím příliš neukvapoval, protože nikdo neví, jak velká panika nás čeká. Když trhy spadly z vrcholu o 10 až 15 %, přišlo mi to ještě jako slabé lákadlo k tomu, abych se hned pouštěl do velkých nákupů s rizikem, že se propad může prohloubit.

Minulý týden už se akciové trhy začaly zotavovat z propadu. Zdálo se, že panika ustává a že kdo včas nenakoupil nějaké akcie, bude mít smůlu. A že i já jsem si nechal utéct dobrou nákupní příležitost.

Jenže včera zažily akcie doslova černé pondělí. Tak hluboký jednodenní propad trhy dlouho nepamatují. Hodnota indexu MSCI World spadla během jediného dne o 8 %, americký akciový index S&P 500 spadl o 7,5 % a německý index DAX dokonce ve večerních hodinách až o 11 %. Volatilita trhů vystoupala na nejvyšší úroveň od pádu banky Lehman Brothres v roce 2008.

Kdo se neukvapil, může nyní kupovat výrazně levněji. Na většině akciových trhů se propad prohloubil na 20 až 25 % od vrcholu. To vše v podstatě během třech týdnů. Teď už začínají být ceny akcií o mnoho lákavější.

Před týdnem jsem také psal, že se do větších nákupů s klienty pustíme až tehdy, pokud trhy spadnou o 25 až 30 % od vrcholu. Dnes už říkám, že je na čase začít.

Hloubka propadu akciových trhů za poslední tři týdny od vrcholu Akciový index Nejvyšší letošní hodnota Hodnota 9. 3. 2020 Hloubka poklesu MSCI World (rozvinuté trhy) 230 178 -23 % DAX (Německo) 13 795 10 625 -23 % CAC 40 (Francie) 6 111 4 708 -23 % FTSE 100 (Velká Británie) 7 727 5 966 -23 % Eurostoxx 50 (eurozóna) 3 867 2 959 -23 % S&P 500 (USA) 3 393 2 735 -19 % Nikkei 225 (Japonsko) 24 116 18 860 -22 % MSCI Emerging Markets (rozvíjející se trhy) 63 411 54 221 -14 % Zdroj dat: MSCI, OnVista

Stále platí, že se propad může ještě výrazně prohloubit. Uvidíme, jak se svět s koronavirem popere a co to způsobí v hospodářských výsledcích firem. Nicméně nejde o konec světa. Lidé nepřijdou o práci a střechu nad hlavou.

Ekonomika by se z této paniky měla sama bez problémů vzpamatovat, nebude k tomu ani potřeba žádných super opatření ze strany centrálních bank, žádných vládních balíčků. A levnější ropa? Ta pochopitelně potrápí těžaře, ale zbytku ekonomiky naopak pomůže.

Ano, ceny mohou jít v následujících dnech, týdnech či měsících ještě níže. Kde se propad zastaví, nevíme. Trefit přesné dno nikdo neumí. Možná si trhy sáhly na dno už toto pondělí, možná uvidíme ještě další kaskádu poklesů. Ale je hodně velká pravděpodobnost, že za pár let budou ceny o dost výše, než jsou dnes.

Proto je teď na čase začít s většími nákupy akcií. To neznamená hned po hlavě za všechny úspory nakoupit akcie. Ale řekněme uskutečnit první větší tranši nákupů.

Nejdříve si rozmyslete, jak velkou část vašeho celkového kapitálu chcete dlouhodobě investovat do akcií. A z této části pak vezměte třeba čtvrtinu (maximálně polovinu) a pusťte se do nákupů. A pokud budou ceny akcií pokračovat v pádu, přikupujte dál.

Já mám třeba u většiny klientů nastaven cílový podíl klasické akciové složky na 10-30 % portfolia, zbytek tvoří různé neburzovní investice (nemovitosti, private equity a podobně). Spousta klientů nemá v portfoliu akcie vůbec, nebo řádově do 10 %.

To znamená, že nyní můžeme v klidu přesunout 10 % celkového kapitálu z konzervativní likvidní složky do akcií a dostaneme se s podílem akciové složky na 10-20 % investovaného majetku. Když se posléze propad na trzích ještě prohloubí, můžeme přesunout do akcií ještě dalších 10 % kapitálu a budeme si mnout ruce.

Jak to technicky provést? V zásadě jsou tři způsoby, jak investovat do akcií.

První možností je nakupovat akcie jednotlivých firem přímo na burze. To je nejpracnější varianta – řekl bych spíše pro fajnšmekry, kteří se investováním baví. Potřebujete k tomu přístup na různé burzy cenných papírů (Praha, New York, Londýn, Frankfurt…), čili musíte si otevřít majetkový účet u obchodníka s cennými papíry, který tento přístup na burzu dovede zajistit. A pak potřebujete hlavně dostatek času, psychickou odolnost a někdy i trochu šťastnou ruku.

Každý se občas trefí do povedené investice a občas střelí hodně vedle. Pokud takto investujete do vybraných akcií konkrétních firem, podívejte se, jaké příležitosti k nákupu probíhající panika přináší: Deset akcií, které dnes nakupovat.

Druhou možností je nakoupit ETF kopírující vybraný akciový index, například index MSCI World sestavený zhruba ze 1600 největších veřejně obchodovaných akciových společností na rozvinutých trzích. To je o mnoho jednodušší než vybírat jednotlivé firmy a svým způsobem i méně rizikové – kupujete si průměr celého trhu.

ETF se obchodují na burze podobně jako jednotlivé akcie, takže k jejich nákupu potřebujete rovněž nějakého obchodníka s cennými papíry (brokera) s přístupem na burzu. Ale nemusíte se trápit výběrem konkrétních akcií, prostě si koupíte průměr celého trhu.

A třetí způsob? Můžete investovat do vybraného akciového fondu, který investuje do jednotlivých akciových společností hromadně za všechny investory (podílníky fondu). Ideálně opět do fondu zaměřeného globálně na celý svět.

O autorovi Jan Traxler je privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management. Patří k předním českým expertům v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Preferuje investice, které generují stabilní výnosy. Publikuje pravidelně v řadě médií zaměřených na finance a investování. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Tento způsob je asi technicky nejjednodušší. K nákupu nepotřebujete brokera – stačí mít smlouvu s administrátorem či distributorem fondu, což je prakticky každá banka. Mnohdy můžete investice zadávat i přímo z internetbankingu.

Výhodou akciových fondů oproti ETF je i to, že některé jsou měnově zajištěné do české koruny, takže nemusíte podstupovat měnové riziko z vývoje kurzu. Nevýhodou jsou však vyšší náklady na správu (standardně kolem dvou procent ročně), které zpravidla snižují dlouhodobé výnosy fondu ve srovnání s ETF.

Někdo si rád vybírá konkrétní akcie sám, někdo tuto starost přenechává na správci akciového fondu a někdo si kupuje průměr celého trhu prostřednictvím ETF. Nejde objektivně říct, co je lepší. Každému podle jeho gusta.

Já osobně jsem dříve preferoval investice do jednotlivých akcií, ale dnes s ohledem na efektivitu volím zpravidla akciový fond. Někteří klienti zase dávají přednost indexovým ETF. Do nákupů jednotlivých akcií už se nepouštím. Ale přiznám se, že mě teď trochu svrbí ruka, když vidím, jak některé akcie spadly dolů.