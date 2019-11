Nejziskovější firma světa míří na burzu. Ukáže absurditu trhu

Vstup Saudi Aramco na burzu může být největší primární nabídkou akcií v historii. Firma se každopádně stane nejhodnotnější na světě. Co nabídka akcií znamená pro investory?

Saúdskoarabský princ Muhammad bin Salmán na začátku října oficiálně oznámil, že státní Saudi Aramco – největší ropná společnost světa – vstoupí na rijádskou burzu zvanou Tadawul.

Od 17. listopadu do 4. prosince probíhá upisovací období, během něhož můžou zájemci podávat objednávky. Tahle nabídka ale není pro každého, nýbrž jenom pro takzvané institucionální investory (tedy banky, fondy a podobně) a dále pro rezidenty Saúdské Arábie.

Jako individuální zájemce tedy zatím nepochodíte. O to zajímavější je, že už mi volali dva obchodníci, kteří mě na akcie Saudi Aramco lákali. Tak úplně nevím, co chtěli prodávat.

Nicméně korunní princ plánuje v budoucnu další tranše, které už by mohly být přístupné i zahraničním investorům, pravděpodobně prostřednictvím sekundárního uvedení na nějaké velké zahraniční burze v New Yorku či Londýně. Ale to asi nebude dřív než za rok.

Pro analytiky jde přesto o největší „atrakci“ roku. Podívejme se tedy, v čem je úpis akcií Saudi Aramco tak zajímavý.

Největší IPO v historii?

Dosud největší kapitál při primárním úpisu akcií (IPO) získala v roce 2014 společnost Alibaba, a to 25 miliard dolarů.

Řekni, co je hodnotnější Apple, ale kdo dál? Facebook vypadl z první desítky. A celkově za poslední rok nejvíc posílily značky z oblasti luxusu a maloobchodu. Nový žebříček nejcennějších značek světa V pražské Paralelní Polis se konal další ročník Hacker Congressu, tentokrát s podtitulem Opt-out, tedy „vystoupení ze systému“. Byli jsme jeho mediálním partnerem a přinášíme interview s jedním z nejzajímavějších řečníků, Paulem Rosenbergem. Až se budou hroutit ekonomiky, musí mít hlavouni cestu ven Nová kalkulačka od České asociace pojišťoven potvrdila známou pravdu: Investiční životní pojištění může být drahé. Další nová kalkulačka pak posvítila i na ty, kdo nechtěli být vidět. Kolik zbytečně platíte navíc? Kalkulačka odkrývá investice přes pojištění

Saudi Aramco teď může tenhle rekord překonat. Cenové rozpětí pro úpis je stanoveno na 30 až 32 rijálů, což odpovídá zhruba 8 až 8,5 dolarům za akcii. Při této ceně by se tedy celkový objem upsaného kapitálu měl pohybovat mezi 24 až 25,6 miliardami dolarů.

Saúdové hodlají prodat investorům pouze 1,5 % akcií firmy, tedy tři miliardy kusů akcií. Celkem jich je emitováno 200 miliard kusů a všechny zatím vlastní stát.

Ještě před dvěma týdny se mluvilo o tom, že nabídnou víc akcií a také za vyšší cenu. První odhady proto uváděly, že hodnota IPO dosáhne až 40 miliard dolarů. Teprve 17. listopadu byly zveřejněny přesné podmínky úpisu.

Výsledek se dozvíme až v prosinci, v porovnání s dosud rekordní Alibabou to může být nakonec hodně těsné. Dodejme, že druhé místo v žebříčku největších IPI zatím patří Softbank, která v roce 2018 upsala 23,5 miliardy dolarů.

Nejhodnotnější firma světa

I kdyby nakonec nepadl rekord v objemu upsaného kapitálu, jeden rekord s uvedením akcií Saudi Aramco na burzu padne takřka jistě. Rázem se z ní stane firma s největší tržní hodnotou.

Při ceně osmi dolarů na jednu akcii vychází na 1,6 bilionu dolarů – tedy 1600 miliard dolarů. To je pro představu zhruba pětadvacetinásobek státního rozpočtu České republiky.

Nejhodnotnější firmou podle její tržní kapitalizace je doteď společnost Apple s téměř 1,2 biliony dolarů, druhé místo patří Microsoftu (přes 1,1 bilionu).

Zatímco Apple v posledním hospodářském roce vytvořila čistý zisk 55 miliard dolarů, Saudi Aramco v roce 2018 dosáhla čistého zisku 111 miliard dolarů a za devět měsíců letošního roku zatím 68 miliard. Je tak momentálně nejziskovější firmou na světě.

Okamžité zařazení do indexů

Mě osobně pak nejvíc zajímá, jak na vstup akcií Saudi Aramco na burzu zareagují fondy.

Načasování IPO není úplně náhodné. Saudskoarabský princ o tomto záměru mluví už asi dva roky, ale čekal na vhodnější dobu, respektive musel nejprve zatlačit na uznání Saúdské Arábie jako rozvíjejícího se trhu.

Není náhoda, že v průběhu letošního roku postupně všichni klíčoví poskytovatelé indexů (S&P, FTSE a MSCI) zařadili Saúdskou Arábii mezi rozvíjející se trhy a začlenili akcie obchodované na rijádské burze do indexu Emerging Markets. Posledním klíčovým krokem bylo zařazení do indexu MSCI Emerging Markets na konci srpna.

Mimochodem v tomto kontextu dostává jiný rozměr i načasování zářijových útoků na rafinerie Saudi Aramco, aby to s tím vstupem na burzu neměli šejkové tak jednoduché.

Všichni tři poskytovatelé indexů už také oznámili, že po vstupu na burzu zařadí její akcie do indexů ve zrychleném režimu, nebudou čekat ani na pravidelné čtvrtletní rebalancování.

Takhle výsadní postavení má firma navzdory tomu, že ani zdaleka nesplňuje požadavek na počet volně obchodovatelných akcií (free float), když jich bude upsáno jenom 1,5 procenta. I v tomto směru dostane výjimku. Někdo asi uměl zatahat za nitky.

Každopádně po zařazení Saudi Aramco do indexů rozvíjejících se trhů bude mnoho fondů muset přizpůsobit svá portfolia. Indexové fondy, které složením pasivně kopírují index MSCI Emerging Markets či jiné, budou muset naskočit do hry a ve velkém nakupovat tyto akcie bez ohledu na to, jestli je jejich ocenění rozumné. A dost možná se přidají i některé aktivně spravované fondy, které nebudou chtít stát stranou.

Tohle je další názorná ukázka absurdity trhu, kterému dnes dominují nízkonákladové indexové fondy. Společnosti Saudi Aramco v zásadě stačí úspěšně provést primární úpis. Čím vyšší bude finální cena, za kterou se budou akcie upisovat, tím větší podíl získají v indexech. A pak už se indexové fondy samy postarají o dostatečnou poptávku po akciích, která by měla udržovat relativně stabilní cenu na burze. Na fundamenty (základní ekonomické ukazatele) a rizika se indexové fondy neohlíží – musí kopírovat index.

Jsou akcie Saudi Aramco atraktivní?

Ano, z mnoha výše uvedených důvodů jsou atraktivní. Já osobně bych si je přesto nekoupil, i kdybych mohl. Proč? Protože taková investice je velmi riziková. Vždyť se jedná o státní firmu, jejíž byznys stojí čistě na ropě, a navíc v hodně nestabilním regionu.

Když už bych zatoužil vlastnit akcie nějaké ropné společnosti (po čemž netoužím), tak by to určitě nebyla Saudi Aramco, která sice vytěží nejvíc ropy na světě, ale vůbec nemá diverzifikované zdroje.

Raději bych dal přednost některé etablované firmě „ze Západu“, která má aktiva rozdělená různě po světě – jako jsou Royal Dutsch Shell, BP, Total a podobně. Tedy společnostem, které se víc a víc zaměřují i na obnovitelné zdroje energie, nejenom na ropu a plyn. A jejichž akcie jsou navíc fundamentálně levnější poměrem k ziskům či pohledem na dividendový výnos.

Saudi Aramco plánuje v roce 2020 vyplatit akcionářům 75 miliard dolarů na dividendách, což dělá 375 centů na akcii. Při ceně osm dolarů na akcii tedy vychází indikovaný dividendový výnos 4,7 %. Naproti tomu Shell a BP mají přes 6 %, Total přes 5 %. Z rozvíjejících se trhů má Gazprom dividendový výnos 7 % a China Petroleum dokonce přes 9 %. V tomto kontextu akcie Saudi Aramco těžko obstojí.

Fundamentálně by podle mého názoru měla být cena akcií Saudi Aramco výrazně nižší než rozpětí primárního úpisu mezi 8 a 8,5 dolary, zvlášť s ohledem na specifická rizika této investice. Ale jak už jsem napsal, v dnešním světě jsou fundamenty a ocenění rizika mnohdy převálcovány vynucenou poptávkou indexových fondů.

Jsem zvědavý, jak se po uvedení na burzu bude cena akcií Saudi Aramco vyvíjet, i když tak nějak očekávám, že si to šejkové přes různé suverénní fondy ohlídají. Aby úpis i počáteční vývoj na burze byl „veleúspěšný“ a dláždil tak cestu pro budoucí prodej dalších akcií.

Já bych každopádně dal přednost akciím velkých globálně působících firem. A nebo lokálním private equity investicím, zajímavějším co do poměru výnosu a rizika.