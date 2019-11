I chudák má šanci vydělat na boháčích. Vyletí nové akcie jako Tesla?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 4. 11. 2019

Na newyorské burze před týdnem začalo obchodování s akciemi společnosti Virgin Galactic, jejímž většinovým vlastníkem je sir Richard Branson. Od tohoto vstupu na burzu se hodně očekávalo.

Richard Branson je často srovnáván s Elonem Muskem, jehož společnost Space Exploration Technologies Corporation, více známá jako SpaceX, je v podstatě největším možným konkurentem Virgin Galactic. Akorát SpaceX míří mnohem dál – k meziplanetárním letům.

Virgin Galactic se teď soustředí „pouze“ na vesmírný turismus, prozatím omezený na soukromé lety za orbitu Země, do výšky 100 kilometrů nad zemí. Během nich můžete kromě krásných výhledů na naši planetu zažít také stav beztíže. Kdybyste o takovém devadesátiminutovém výletu uvažovali, připravte si 250 tisíc dolarů (zhruba 5,7 milionu korun). To není zrovna levný palubní lístek, ale věřte, že spousta boháčů si za takový zážitek ráda zaplatí.

Ať se vám vrátí co nejvíc Bohatí Češi a Slováci cítí změnu k horšímu a volí raději bezpečnější investice. Projděte si, jak zhodnocují své peníze. Kam teď investovat? Čeští milionáři věří pozemkům, bitcoinu už ne Lidé půjčují firmám, protože je láká vysoký úrok, který za to dostanou. Riziko přitom dokáže vyhodnotit málokdo. Stát o tom ví, zásadní změnu přesto nechystá. Firmy si jdou pro vaše úspory. Za svůdným výnosem dluhopisu číhá riziko

V příštím roce plánuje Virgin Galactic po šestnácti letech příprav uskutečnit prvních 16 letů. Jeden let pojme vždy šest turistů. Své místo už má rezervováno prvních 600 pasažérů, přestože firma od roku 2014 – po havárii jednoho testovacího letu – nepřijímá nové rezervace. Dá se očekávat, že jakmile Virgin Galactic obnoví příjem rezervací, číslo se rychle vyšplhá do tisíců.

Mezi klienty jsou třeba herec Leonardo DiCaprio nebo zpěvák Justin Bieber, napsala agentura Reuters. Většina ze zájemců se proletí až v roce 2021, na který už společnost plánuje 115 letů. V dalších letech by počet uskutečněných letů měl dál stoupat.

Plány společnosti Virgin Galactic jsou opravdu velmi smělé, přesto působí realisticky. Navíc její potenciál není jen ve vesmírném turismu. Firma plánuje také hypersonické mezikontinentální lety – například z New Yorku do Londýna za hodinu. Boeing nedávno oznámil, že bude do společnosti Virgin Galactic investovat 20 milionů dolarů.

Investiční expert Martin Burda předpovídá akciím Virgin Galactic podobný raketový růst jako americké Tesle, jejíž akcie za osm let od vstupu na burzu zvýšily hodnotu na osmnáctinásobek.

V prvním týdnu se akciím Virgin Galactic zatím moc nedařilo, jejich hodnota spadla o 20 procent. Podobně rozpačitý nástup ale měla celá řada akcií. Akcie Facebooku také v prvním roce po uvedení na burzu spadly téměř na polovinu, zatímco dnes je jejich hodnota zhruba pětinásobná oproti prvním dnům obchodování. Někdy to zkrátka chvíli trvá, než si akcie získají důvěru investorů.

Samozřejmě netuším, jak se budou akcie Virgin Galactic vyvíjet a jak se společnosti podaří plnit plány. Její byznys má svá specifická rizika. Stačí jeden nepovedený let, který skončí tragédií, a můžou tragicky dopadnout i akcie Virgin Galactic. Mají hodně zajímavý růstový potenciál, na druhou stranu velmi nejistý. Za sebe nemám potřebu se do takové spekulace pouštět.

Akcie Virgin Galactic jsou každopádně v něčem jedinečné. Nenapadá mě žádný lepší příklad, jak může „chudák“ vydělávat na „boháčích“. Myšlenka je jednoduchá: Čím víc boháčů bude chtít letět do vesmíru, tím ziskovější firma postupně bude, tudíž poroste její hodnota.

Vydělat by pak na tom mohl prakticky každý. Jedna akcie se teď obchoduje na burze za necelých 10 dolarů. Fakticky ale budou akcie Virgin Galactic zpočátku spíš středem zájmu některých hedgeových fondů a nadšených investorů, kteří fandí Richardu Bransonovi. Než si získají důvěru mas, to možná pár let potrvá.