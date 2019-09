Kam dát peníze v době nervózní? Investice očima expertů

Should I Stay or Should I Go. Hitovku legendární britské kapely Clash si v posledních týdnech zřejmě brouká stále víc investorů. Nervozita na finančních trzích povážlivě roste, slova recese a krize se v ekonomických zprávách skloňují takřka každý den. Obchodní války amerického prezidenta Donalda Trumpa se zbytkem světa, zmatky kolem brexitu, zadrhávající se evropské hospodářství – klid v nedohlednu.

Kdo v posledních letech dobře zainvestoval, ten si teď možná láme hlavu, jestli z některých pozic nevystoupit, neinkasovat zisky a do investičního kolotoče zase nenaskočit až půjdou ceny pořádně dolů. Stačí se podívat na vývoj indexu Standard & Poor’s 500, který zahrnuje akcie pěti set největších firem obchodovaných na burze v USA. Jeho hodnota v posledních deseti letech až na pár výkyvů neustále roste, od února 2009 je už čtyřnásobná. Otázka Jak dlouho ještě? visí ve vzduchu…

Vývoj indexu S&P 500 za posledních pět letlet Zdroj: Peníze.cz

Jenže podobných momentů, které vybízejí k evakuaci portfolia, byla od konce poslední krize už řada. A i kdyby se člověk rozhoupal k akci, jak naložit se utrženými penězi, aby z nich neužírala nenasytná inflace?

V pokračování pravidelné ankety Očima expertů se ptáme ekonomů, analytiků a investorů, jak v době nervozity na finančních trzích naložit s penězi a jakým konkrétním investičním produktům a typům investic dnes nejvíc věřit.

Jaroslav Šura

investor

Nervozita na kapitálových trzích nahrává spekulantům, investorům už méně. Přesto jsou to právě lti, kdo nakupují, aby drželi, kdo se může na svých oblíbených titulech dočkat zajímavých cen. Možná se naskytne skvělá nákupní příležitost u německých akcií, větší nákupy bych viděl několik týdnů po případném vyhlášení recese; namátkou firmy jako Daimler, Covestro, TUI mi připadají podhodnocené už za dnešní ceny, ale proč si nepočkat. Brexit může tržní kapitalizace ještě trochu ponížit, i když není vyloučené, že už je většinově zahrnut v cenách akcií. A čistě obecně, s nákupy akcií v současné době není kam spěchat, vždy se nějaká zajímavá příležitost najde...

Nadále nedává smysl investovat do dluhopisových instrumentů, do vládních kvůli nízkému či zápornému výnosu a do korporátních z důvodu vyšší rizikovosti. Komoditám se kvůli slábnoucí Číně a obchodním válkám raději vyhýbám.

Jana Mücková

hlavní ekonomka Bondster

Pokud je nervozita na finančních trzích krátkodobá, doporučuji všem investovat do dlouhého spánku. Každá investice by měla mít svůj investiční horizont a ten by se měl dodržovat. Není třeba při sebemenším otřesu hned hledat jiná aktiva pro investici. Ten, kdo má rozumně poskládané portfolio, se nemá čeho bát. Pokud bych měla být konkrétnější, dlouhodobě věřím zejména akciím ze sektoru zábavy a cestování. Zejména pak těm, které přinášejí zcela novou službu a mění celý trh. Příkladem může být Amazon, Tripadvisor a další. Nepochybně je pak dobrou investicí v případě velkého otřesu a delší krize zlato.

Cena zlata za posledních pět let Zdroj: Peníze.cz

A jakým konkrétním investičním produktům dnes nejvíc věřím? Nejdůležitějším hlediskem je pro mě nákladovost produktu, protože ta zásadně snižuje výnos. Z tohoto pohledu mi přijdou dlouhodobě zajímavé investice do indexových fondů v kombinaci s P2P investicemi. U těchto produktů jsou poplatky nízké nebo zcela žádné a výnosy přitom stejné nebo vyšší než u drahých produktů, jako jsou podílové fondy všeho druhu s vysokými vstupními a manažerskými poplatky.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Začněme od Adama, tedy od Trumpa. Chce být příští rok znovu zvolen. Zároveň nehodlá před Číňanem ztratit tvář, to by si i jeho volič mohl vyložit jako slabost. Takže bude tlačit na Fed, aby snižoval úrokové sazby. Bankéři Fedu budou vykládat o své nezávislosti, nakonec se ale stejně podvolí. Na to budou muset reagovat další světově významné centrální banky, včetně Evropské centrální banky.

Nulové či záporné sazby ničí bankovní tituly, takže ty investičním ternem příštích měsíců nebudou. Pokles sazeb zato zatraktivňuje třeba zlato. To by mělo jít nahoru. Nemovitosti jsou v Česku docela drahé, ale levné peníze budou i tak živit spekulativní poptávku po nich. Kdo je připraven na možnou, přechodnou korekci – maximálně desetiprocentní, ovšem –, nechť zapřemýšlí právě nad investicí do realit, případně do nemovitostního fondu. Pak tu máme akcie. Co třeba ty americké? Kdo věří, že Trump učiní pro své znovuzvolení prakticky cokoli, včetně intervence za slabší dolar, nechť nad nimi vážně zapřemýšlí. A co brexit? Nejlépe se vydělává na tom, od čeho se všichni odtahují. To je teď britská libra. Za sázku stát může, ostrovy jednou čekají lepší časy.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

Čísla hovoří jasně. Cena zlata překonává během tohoto roku nová a nová maxima, čímž se potvrzuje tvrzení, že se investoři v době nejistoty na finančních trzích uchylují do bezpečných přístavů v podobě drahých kovů. Během úterního obchodního dne se cena kovu nacházela těsně pod hranici 1600 dolarů za unci. V posledních týdnech výrazněji roste i cena stříbra, která se ještě začátkem srpna pohybovala na úrovni kolem 16 dolarů za unci. Od té doby vzrostla o přibližně 20 procent a během pondělí se pohybovala nad úrovní 19,4 dolaru za unci. Od začátku srpna opět posiluje i cena paladia, která nedávno zaznamenala výrazné oslabení a cestu vzhůru si razí i platina. V momentálním období nejistot jsou drahé kovy rozhodně správnou volbou, prostředí nízkých úrokových sazeb a nervozita kolem brexitu nebo obchodní válka mezi USA a Čínou s trhy dokážou značně zamávat. Vhodnou volbou pro konzervativnější investory můžou být i akcie firem, které pravidelně vyplácejí dividendu.

Cena stříbra za posledních pět let Zdroj: Peníze.cz

Naopak, v této chvíli se nevyplatí investovat do dluhopisů, protože už delší dobu můžeme sledovat, že globální posílení tohoto tržního segmentu postupně ochlazuje. Negativní výnosy na evropských vládních dluhopisech snižují i zájem o tento druh investice, což bylo možné pozorovat například před pár dny na aukci 30letých německých vládních dluhopisů s nulovým kuponem, které narazily na slabou poptávku.

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

Investoři jsou závislí na centrálních bankách. Zatímco ještě před pár desítkami let byla měnová politika jen jednou z několika politik, které dokázaly významně hýbat trhy, dnes jsou oči investorů upřeny téměř výhradně na centrální banky. Politici ráže Donalda Trumpa ještě pořád umí investory překvapit, ale už i směrem k němu se pozornost tupí. Alfou a omegou dnešního investování je tak předvídání kroků centrálních bankéřů. Když uvolňují měnovou politiku, trhy jdou nahoru. Sebemenší zmínka o utahování je naopak shazuje.

Za současných okolností by v minulosti dávalo smysl zbavit se akcií, prodat dluhopisy a nakoupit zlato. Dnes by to ale byla sázka na starou dobrou měnovou politiku. Nepočítala by totiž s tím, že kdyby padaly akciové či dluhopisové trhy, centrální banky je bez větších obtíží dokoupí. Už si to konec konců vyzkoušely. A zjevně je to bavilo. Všechna léty ověřená investiční pravidla tedy stále platí. Přidalo se k nim ale jedno navíc: Nakupujte to, co budou nakupovat centrální banky.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Nervozita na trzích přichází a odchází. Nejsem krátkodobý investor a nedělám si iluze o tom, že umím předvídat, jak hluboká ta či která korekce bude. Držím se principů hodnotového investování, ať už je zrovna nálada na trzích jakákoli. Za nejlepší investice v období nervozity považuji akcie, jelikož jsou většinou ve slevě. To ale dnes tak úplně neplatí, když je přes všechnu paniku okolo obchodní války například S&P500 stále pouhá čtyři procenta pod historickým maximem a 25 procent nad poslední větší nákupní příležitostí z konce minulého roku. O dluhopisech raději ani nemluvě. Proto momentálně s dalším navyšováním pozic raději vyčkávám na zajímavější příležitost.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Konzervativní klienti se nemusí moc stresovat, protože je rozvibrované finanční trhy mnohem víc ujišťují v jejich konzervatismu a bezpečné dluhopisy jsou právě tím přístavem, ve kterém by měli zůstat. Učebnicově je to vidět na současném vývoji dluhopisových trhů, kde se centrální banky snaží světovou ekonomiku podpořit měnovým uvolněním, a tedy poklesem výnosů. To zvyšuje poptávku, resp. ceny dluhopisů. Podobně se i někteří proaktivní investoři stahují do bezpečnějších aktiv, z čehož opět profitují dluhopisy. Jen v Česku vzrostly ceny dluhopisových fondů od počátku roku skoro o pět procent.

Dynamičtí/akcioví investoři by si měli správně vybrat mezi různými sektory a regiony, protože při cyklickém zpomalení některé průmyslové sektory trpí rychlejší poklesem odbytu, a tedy zisků než jiné. Ve větší nejistotě můžou být například komoditní sektory/regiony nebo firmy soustředící se na luxusní zboží. Do módy se můžou opět dostat dividendové akcie, které i v případě zpomalení ekonomiky budou mít stále potenciál udržet si své marže a nebudou vykazovat zvýšenou volatilitu.

Dobrým pojištěním proti propadu cen akcií může být malá pozice ve zlatě. V případě uklidnění trhů se ze zlata zase stane jen nedůležitá investice s dlouhodobě tragickou výkonností.