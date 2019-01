ČEZ očima investora

Jako konzervativnější investiční varianta podle mě může posloužit česká burza, která na výprodeje téměř nereagovala – tak jako téměř nereaguje při opačném vývoji. Nějakou volatilitu vykazují bankovní tituly a „růstový“ AVAST na Free Marketu, naopak velkou stabilitu prokázaly například akcie burzovního lídra, společnosti ČEZ. Akcie elektrárenského giganta se mi líbí z několika důvodů: zmíněná stabilita, velikost emise a s ní spojená likvidita (když je potřeba utéct, aby bylo komu prodat), velký majoritní akcionář (méně akcií k prodeji při potenciálním výplachu) atd.

Cena akcií ČEZ: vývoj za pět let Zdroj: Akcie z Burzy cenných papírů Praha na Peníze.cz

Ekologové a politici

Nedávno jsem tady psal, že zelená politika Evropské unie v kombinaci s německou Energiewende (velkorysá podpora obnovitelných zdrojů na úkor zejména jaderné energie) nahrává některým energetickým firmám, které se zabývají výrobou a distribucí elektřiny. Velmi robustní, ale zároveň nevratný nárůst cen emisních povolenek, popostrčený dalšími faktory, jako je růst ceny uhlí a plynu, a následný růst ceny silové elektřiny, to všechno by mělo mít pozitivní vliv na vývoj ceny akcií vybraných regionálních společností z oboru.

Když přidám odstavování jaderných bloků v Německu, časem i ve Francii a jinde, politický či ideologický tlak na přechod k elektromobilitě, na který se vážou významné dotace i mnohamiliardové investice německých automobilek, lze další vývoj ceny silové elektřiny (obchodované na burze) celkem snadno predikovat. Na tomto vývoji budou profitovat energetické společnosti typu RWE, Verbund, ale také například právě ČEZ.

Jaroslav Šura Absolvent Provozně ekonomické fakulty ČZU. Dlouhodobě se zabývá kapitálovými trhy, na podobné téma zpracovává dizertační práci. Je držitelem burzovní makléřské licence. Podílník v několika firmách.

Proč věřím ČEZ

Akcie společnosti ČEZ se obchodují na české burze a jejich cenový vývoj obvykle těsně koreluje se zmíněnou cenou silové elektřiny. Firma generuje robustní cashflow, které je příslibem pro zajímavé dividendy i v následujících letech – velice bych se divil, kdyby v příštích dvou letech byly míň než 40 až 50 korunám. Ziskovost firmy bude v následujících letech prudce růst, což je podle mého názoru v ceně akcií zatím zahrnuto jen málo. Pozitivní vliv na hospodaření firmy bude mít zpětné navýšení výroby z jaderných bloků, která byla v minulých letech snížena kvůli technologickým problémům. A ještě jednou musím připomenout, že prudké turbulence na kapitálových trzích se ceny akcií ČEZ dotkly pouze v omezené míře, a tedy že byly kotvou investorských portfolií.

Nebudu se tady pouštět do hlubokých analýz, ostatně vám je poskytnou analytici bank nebo brokerů. Zmíním jen jeden populární ukazatel.

P/E je poměrový ukazatel ceny akcie k čistému zisku. Vzhledem k tomu, že se hospodaření ČEZ odráží ode dna, je číslo přes 20 vysoké, skoro jako u některých amerických technologických firem. I přírůstky čistého zisku budou podobné jako u těchto firem (tedy vysoké), míněno v relativním vyjádření.

Kromě brutálního růstu cash flow, EBITDA (zisku před započtením úroků, daní a odpisů) a čistého zisku v dalších letech bych ještě rád zmínil návrat výroby z neemisních jaderných bloků zpět nad 30 TWh.

Kde to vázne

Jako každá investice má ale i investice do ČEZ svoje rizika. Vývoj na kapitálových trzích může být i dále velmi volatilní. Management ČEZ sice pobírá zahraniční ocenění jako na běžícím pásu, podporu části akcionářů však nemá. Při rozvažování, jestli nakoupit, může člověka zarazit celá řada neprůhledných a někdy až podezřelých transakcí – na vyjmenování by mi nestačila stránka. Do vyhledavače můžete zadat spolu s názvem energetické společnosti slova jako Energotrans, Mibrag, I&C Energo, Varna a obrázek si pak udělejte sami. Já se dalšího komentáře zdržím, přece jen si nemůžu dovolit tak drahé právníky. Případně stačí vyjmenovat Albánii, Bulharsko, Turecko. Nebo také špatné svary. Průšvihy, kam se člověk podívá. Reputaci firmy by také rozhodně pomohlo ukončit obstrukce vůči kvalifikovanému investorovi. Generální ředitel Beneš se nejspíš domnívá, že společnost je jeho, ale to je na omylu, patří všem akcionářům, a tedy i těm minoritním.

Zapomenout nelze ani na permanentní úvahy o dostavbě nových jaderných bloků. V zemi, kde je obtížné vystavět, případně opravit byť jen několik kilometrů dálnic, by investice do jádra budila velké pochyby a obavy. Je třeba si uvědomit, že i kdyby se spojily všechny zájmové strany, z nichž každá má jiné priority, nekopne se do země dřív než za deset let.

Mimochodem, neumím si představit, že by jaderné zdroje stavěly firmy z Ruska, a to ani kdyby byly nejlepší. Jsme členem Evropské unie a je zřejmé, že i kvůli tomu by výstavba tak ohromného rozsahu měla o několik problémů víc. Ať už by se jednalo o obstrukce Evropské komise, nebo Německa a Rakouska. Zejména Němci by byli velmi silným protivníkem, dost silným na to, abych si na zprovoznění dalších jaderných bloků nevsadil. Němci nejsou Jihočeské matky... Výše zmíněné sice platí pro stavbu od jakékoli firmy, ale je zřejmé, že s těmi ruskými by problémy eskalovaly. Ani nemluvím o aktivitách Nejedlého a spol.

Obavy mně ještě dělá výrazné bobtnání firemní bilance vlivem derivátových obchodů. Byl bych klidnější, kdyby se ve firmě zaobírali především výrobou a distribucí elektřiny, případně plynu.

Co bude dál?

Investování do akcií bude v letošním roce do značné míry závislé na krocích centrálních bank, o krocích amerického prezidenta Trumpa nemluvě. Akciové indexy jsou, i po poslední korekci docela vysoko. Domnívám se tedy, že načasování nákupu akcií má proto větší význam než kdykoli jindy.

U akcií ČEZ, přes zmíněná rizika, a že jich není málo, významně převažují plusy a podle mého mínění jsou stále vhodné k nákupu do investičního portfolia. Porostou, managementu navzdory.