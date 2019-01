Očima expertů: Kam investovat v roce 2019?

Loňský rok nebyl k investorům příliš milosrdný. I když prvních devět měsíců proběhlo na finančních trzích – až na pár výjimek – bez zásadnějších problémů, poslední kvartál přinesl nepříjemné otřesy, které poslaly nejeden akciový titul o desítky procent dolů. Zejména americké akcie, které do té doby šlapaly jako hodinky, zažily pořádný šok. Řada analytiků měla jasno – hospodářská krize se prý kvapem blíží. Jiní naopak varovali před zbytečnou panikou a upozorňovali, že se finanční svět spíš vrací do normálu.

Tak jako tak bude letošní rok z pohledu ekonomiky plný nejistot. Obchodní válčení amerického prezidenta Donalda Trumpa (nejen) s Čínou, chaotická situace kolem vyjednávání o brexitu, pokusy centrálních bankéřů o udržení „stability“ na finančních trzích. To je jen zlomek z toho, co by letos mohlo pořádně zamíchat kartami.

I v nejisté době se najde řada trhů, oborů, firem a produktů, které se z investičního hlediska vyplatí bedlivě sledovat. Na to, jaké to budou, jsme se zeptali ekonomů, analytiků, portfolio manažerů a investorů. Zajímalo nás samozřejmě i to, kam letos budou investovat svoje vlastní peníze.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

Začal bych tím, že se stejně jako vloni vyhnu kryptoměnám. Naopak, i přes dosud ne zcela dobré výkony komodit mě budou zajímat drahé kovy a z nich především stříbro. Pro to hovoří jak aktuální poměr vůči ceně zlata (1:83), přičemž dlouhodobě se pohybuje kolem 1:50, tak poptávka po stříbře v dynamických oborech. Další růst předpokládají třeba velcí světoví investoři do fotovoltaiky, která je významným odběratelem stříbra.

Pro akcie se nový rok jeví jako jeden z nejméně předvídatelných od finanční krize před deseti lety. Americké tituly se momentálně zdají lákavější, ale i rizikovější než evropské. Hlavní hrozbou pro akcie nejsou ani tak politická rizika, jako spíše míra zadluženosti ekonomik. Také v oblasti forexu nás čeká rok nejistot, a to hlavně pro britskou libru a euro, hlavním důvodem není jen stále nevyjasněný brexit, ale i akutní hrozba finanční krize v Itálii a od Bruselu odstředivé tendence tamější politiky.

Jaroslav Šura

investor

Politika Evropské unie a německá energiewende nahrává některým energetickým firmám, které se zabývají výrobou a distribucí elektřiny. Nevratný nárůst cen emisních povolenek a následně razantní růst ceny silové elektřiny, odstavování jaderných bloků v Německu, ideologie a dotace směrované do elektromobility, to všechno by mělo mít pozitivní vliv na vývoj ceny akcií vybraných společností. Příkladem může být společnost ČEZ, jejíž akcie se obchodují na české burze a jejich cenový vývoj koreluje s cenou silové elektřiny. Firma generuje robustní cashflow, které je příslibem pro zajímavé dividendy i v následujících letech.

Cena akcií ČEZ: vývoj za pět let Zdroj: akciový přehled BCPP na Peníze.cz

Štěpán Hájek

analytik finančních trhů Bossa

Navzdory všem predikcím česká koruna nedokázala výrazněji zpevnit, právě naopak. Oslabovala nejen ona, ale i další měny rozvíjeních se ekonomik; celkově se zdají být emerging markets začátkem roku poměrně podhodnocené. Proto právě tam očekávám v letošním roce oživení, i koruna by mohla zpevnit zpět k 25 korunám na euro. Na akciovém trhu je situace komplikovanější, koncem roku je zachvátila panika a silné výprodeje způsobily, že nejpopulárnější akciové tituly ukončily rok 2018 ve ztrátě. Nervozita ze zpomalení globálního růstu spolu s vysokými úrokovými sazbami pravděpodobně akciím nepomůže a nebude se jednat pouze o technickou korekci, proto bych sledoval spíše defenzivnější tituly z farmaceutického a zdravotnického sektoru. Díky vyšším sazbám v USA budu také blíže sledovat finanční sektor v USA, jelikož vyšší sazby znamenají více peněz pro banky a jejich akciové tituly by mohly v letošním roce překvapit.

Kurz koruny k euru za posledních pět let Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Banky

Sledovat musí člověk téměř všechno, ve světě investic se všechno vzájemně ovlivňuje. Očekávám opět volatilní rok s tím, že tlaky na redukci akciových pozic by mohly ustoupit při dvou podmínkách – Trump se nějak „rozumně“ dohodne s Čínou bez dalších cel a Fed se bude držet zpět ve zvedání úrokových sazeb. Pak máme naději na lepší rok pro akcie.

V portfoliu budu dál kombinovat region střední Evropy a vybrané tituly ze světa, které nemám šanci koupit u nás. Základ budou tvořit producenti elektřiny ČEZ a RWE, kde očekávám pozitivní dopad růstu ceny elektřiny, a domácí banky s dividendou – Komerční banku a Monetu. Výrazně vyšší fundamentální hodnotu, než je aktuálně na burze, vidím u CETV a Voestalpinu. Po výrazném poklesu ceny akcií Applu jsem navýšil váhu této společnosti v portfoliu. Kromě výše zmíněných důvodů promluví do vývoje trhů i čísla firem za rok 2018 v nejbližším období. Nyní vládne trhům negativní sentiment. Jednou však fundament zvítězí!

Richard Siuda

ředitel prodeje Conseq

Aktuálně v dynamických portfoliích podvažujeme americké akcie a nadvažujeme především rozvíjející se trhy (a to včetně dluhopisů, konkrétně například Turecko), které považujeme cenově za mnohem atraktivnější. V konzervativních portfoliích jsme stále výrazně podvážení v dlouhodobých dluhopisech a opatrní jsme také u korporátních dluhopisů, naopak preferujeme nástroje krátkodobých investic. Obecně ve všech portfoliích také nadvažujeme alternativní investice (zejména nemovitosti), nicméně vzhledem ke specifikům těchto investic není jejich podíl v našich portfoliích příliš významný (do 20 procent).

Mé investice směřují stále stejným směrem – do diverzifikovaných dynamických (většinově akciových) fondů, ať už je to fond fondů Active Invest Dynamický nebo Globální akciový účastnický fond Conseq penzijní společnosti.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Zajímavé věci se stále budou dít u hvězdných akcií typu Apple, Amazon, Alphabet (Google) či Facebook, které se budou muset poprat s tlakem jednotlivých vlád na dodatečné zdanění lokálních příjmů a rostoucí regulaci. Zajímavé bude sledovat vývoj v automobilovém průmyslu, který je až nesmyslně rychle tlačen do snižování emisí a změn motorů ve prospěch elektrických či hybridních řešení. Pro ty ale neexistuje infrastruktura a ani výkon není zrovna uživatelsky příjemný. Živo bude opět v ropném průmyslu, protože cena ropy prudce klesá a USA se stávají po mnoha letech jejím čistým vývozcem, a tudíž přestanou být závislé na cenových rozhodnutích OPECu. Dobré bude také sledovat reakci investorů na hloubku zpomalení světové ekonomiky a následné zotavení akciových trhů nerozvinutých zemí, které byly nejvíc zasaženy odlivem peněz.

A kam budu směrovat své investice? Rok 2019 začíná relativně dost nervózně, protože je plno investorů vyplašeno záplavou zpráv o blížící se recesi či přímo začínající krizi. Také výnosy amerických vládních dluhopisů vzrostly k 3 procentům, což je úroveň, která je již zajímavá a mnoho investorů se stáhlo z rizikovějších aktiv. Osobně se domnívám, že reakce akciových trhů na potenciální globální, nebo třeba české, zpomalení je přehnaná a nastává spíše čas se do dynamických investic po aktuálních poklesech navrátit.

Ceny ropy (WTI) Zdroj: komodity na Peníze.cz

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Rok 2019 se ponese ve znamení tlustých chvostů. To znamená, že extrémní události jsou letos pravděpodobnější než v uplynulé řádce let. Extrémní události příznivé i negativní. Zvonovitá Gaussova křivka bude platit stále, jen letos zkrátka může děj pravděpodobněji sklouznout k jednomu z jejích okrajů – chvostů. Zda a případně k jakému z chvostů dění na trzích sklouzne, závisí předně na třech konkrétních lidech: americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, jeho čínském protějšku Si Ťin-pchingovi a šéfovi americké centrální banky Jeromu Powellovi.

Jeden z chvostů může vypadat třeba následovně. Čínský kormidelník si Trumpa vychutná. S každým dalším propadem amerických akcií se Si posouvá do komfortnější pozice. Čína sice kvůli celní válce krvácí také – a víc než Spojené státy, jenže Si je autokrat. Může vládnout třeba doživotně. Proti tomu Trumpovi zbývají ubohé dva roky. Už letos vlastně zahájí volební kampaň. Čekal zřejmě, že Čína vyměkne. Teď hraje čas pro Si Ťin-pchinga. Ten ví, že Trump si trvalejší krvácení burz dovolit nemůže, protože by tak ztratil rozhodující část voličů. Třetí klíčový muž, Powell, se ocitne pod tlakem stále nervóznějšího Trumpa. Se zvyšováním úroků už tedy i proto nebude pospíchat. Vyměkne. Nakonec zřejmě vyměkne i sám Trump. Výsledek? Pomalejší růst sazeb v USA a zmírnění napětí v obchodní válce. V důsledku dojde k odlivu světového kapitálu z dolaru do rizikovějších aktiv. Například do akcií rozvíjejících se trhů, jako je Brazílie, Indie, Indonésie, Polsko nebo i Česká republika. Takřka čtyřicetiprocentní pád cen ropy z posledního čtvrtletí 2018, který svědčí právě rozvíjejícím se trhům (Indie či Čína patří k největším dovozcům ropy vůbec), tento přesun kapitálu už jen povzbudí. Dařit se bude i měnám rozvíjejících se trhů. I česká koruna může posílit víc, než se nám nyní zdá. Ale pak je tu ještě druhý tlustý chvost Gaussovy křivky…