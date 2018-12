Michal Semotan: Konec roku na akciových trzích může být krvavý

Na burzách je v poslední době rušno. Řada akcií ztratila během krátké doby všechno, co si na ceně od začátku roku připsaly. S profesionálním investorem Michlem Semotanem jsme si povídali především o tom, jak se se situací na trzích vyrovnat a jaká jsou rizika, že cena akcií ještě klesne. Řeč ale přišla i na budoucnost pražské burzy a z ní zejména na akcie ČEZ. Co pro jeho akcionáře znamená zvažovaná přístavba bloku v dukovanské jaderné elektrárně?

Nedávno jste na Twitteru sdílel investiční vtip o tom, že medvěd netrápí jen Beskydy, ale i Silicon Valley. Překvapilo vás, že pokles trhů dopadl tak silně právě na americké technologické firmy?

Přiznám se, že trochu ano. Spousta lidí byla přesvědčená, že tyhle extrémně oblíbené společnosti už žádné obří poklesy nezasáhnou. Facebook, Apple a další ale od července ztratily na hodnotě i desítky procent. Byl to pořádný výplach a dost investorů zaplakalo.

Já sám jsem v Americe vždycky sázel na Apple a pořád věřím, že jeho akcie půjdou dlouhodobě nahoru, takže teď postupně přikupuju. Navíc má tradičně silný poslední kvartál v roce. Když jsem byl nedávno v Mnichově a viděl, co se děje v tamějším Apple Store, tak nevěřím, že by měli mít slabší prodeje. Apple má teď skvěle rozprostřený produktový mix, v tomhle ohledu podle mě nebyl nikdy silnější. Zásadní je i prozatímní příměří, které se na začátku prosince dohodlo v otázce cel na summitu G20 v Buenos Aires. Jinak mohl být konec roku na akciových trzích hodně krvavý.

Cena akcií Apple: vývoj za rok

Takže vás zatím pokles trhů moc nebolel?

Takhle se to nedá říct. Propad byl všude. Primárně se soustředím na středoevropský region, hodně zainvestováno mám v Praze. Tam byl pokles sice menší, ale i to je prostě ztráta. Z některých titulů v Evropě a v Americe se mi podařilo vystoupit včas, jinde jsem zůstal. Samozřejmě pak člověka mrzí, že velká část letošních zisků, které do října pěkně naskákaly, je během krátké chvilky fuč, ale takový je život investora. Je to jak na horské dráze. Nahoru se vozítko, ve kterém sedíte, šplhá docela dlouho a sešup bývá rychlý a překvapivý.

Nedávno jste na to narážel i v komentáři pro časopis Finmag. O korekci na akciových trzích se mluvilo a psalo hrozně dlouho, když pak přišla, stejně byla spousta investorů překvapená. Proč?

To je skoro otázka na psychology. Profesionální investor musí mít dopředu jasnou strategii, na jakých hodnotách chce titul kupovat a kdy se ho naopak zbavit, ať už se ziskem nebo se ztrátou. Nikomu se samozřejmě nechce vyskakovat z dobře rozjetého vlaku. A při poklesu je pak zase těžké vydržet, když v přímém přenosu sledujete, jak vám portfolio padá pod rukama. Někdo to řeší počítačovým obchodováním a spoléhá se na algoritmy. Já jsem toho nikdy nebyl velký zastánce. Vždycky si připomínám, že i investor se musí řídit selským rozumem a na své portfolio se dívat z dlouhodobého hlediska. Tím se může vyvarovat zbytečných chyb při panice, která při větších korekcích vždycky přichází. Situace při propadu amerických akcií byla ukázkový příklad.

Hodně investorů – včetně vás – dnes věří čínskému Tencentu. Co vás na něm tak láká?

Má obrovský potenciál. Je to jeden ze tří internetových gigantů v Číně. Těží z miliardové databáze uživatelů sociální sítě WeChat i z herního byznysu, který je v posledních letech neuvěřitelně výnosný. Regulace online gamingu, při které v Číně omezili řadu stříleček, teď sice růst zpomalila, dlouhodobě však tomuto sektoru věřím. Technologické firmy v Americe a Číně jsou ale spíš jen doplněk mého portfolia. V Evropě na něco takového bohužel nenarazíme, takže musíme hledat jinde.

Co teď představuje pro akciové trhy největší riziko – obchodní války, nebo rostoucí úrokové sazby ve Spojených státech?

Nepříjemné je obojí. Co se týče obchodních válek, rozhodující bude postoj Donalda Trumpa a jeho administrativy. A ten je hodně nevyzpytatelný. Obecně je ale z mého pohledu větším nebezpečím růst sazeb ve Spojených státech. Americké státní dluhopisy jdou hodně nahoru, dá se očekávat ještě další zvyšování. Pak mi asi nezbude nic jiného, než akcie ještě víc podvážit a zůstat na čas hlavně u hotovosti. Nechal bych si jen tituly, kterým věřím i v období, kdy velká část trhu stagnuje. Často – alespoň z krátkodobého hlediska – rozhoduje o vývoji ceny sentiment místo fundamentu, tedy nálada na trhu místo reálných hodnot a statistik. S tím je ale zkrátka potřeba počítat.

Pojďme se přesunout do Česka, kde máte zainvestováno nejvíc. Spousta investorů říká, že je pro ně pražská burza nezajímavá, protože je tady málo firem, málo IPO, málo obchodovaného objemu. Vám to nevadí?

Máte pravdu, že společností je na pražské burze málo. Klidně by mohl pomoci stát a doprivatizovat podniky jako Budvar, Česká pošta, ČD Cargo a další. Myslím, že investoři na burze by měli určitě zájem. Ale chápu, že by to asi nebylo jednoduché realizovat. Teď je to u nás skoro jen o bankách a ČEZu. Na druhu stranu platí, že firmy, které se v Praze obchodují, jsou kvalitní a jejich dividendový výnos je nadprůměrný, dokonce jeden z nejlepších v celé Evropě.

Nemyslím si ani, že by na pražské burze byla špatná likvidita. Ať už jde o ČEZ, Komerčku, Erste nebo další větší hráče. Problém by to mohl být jen pro vyloženě velké investory, ale ty spíš odrazuje fakt, že se obchoduje v korunách, takže by ještě museli podstupovat měnové riziko. A co se týče polostátního ČEZu, nelíbí se jim, jakým způsobem se zveřejňují informace a jak se rozhoduje o investicích podniku. Je to pro ně nepřehledné a netransparentní. A vlastně se jim ani nedivím.

Dlouho se spekuluje o tom, jestli by pražské burze nepomohlo sloučení s burzou ve Varšavě. Je to správná cesta?

Dřív jsem si myslel, že ano, ale časem jsem to přehodnotil. Oba trhy mají svá specifika a také jiné měny. Polsko je navíc oproti nám obrovské, takže by naše firmy mohlo paradoxně ještě víc zatlačit do kouta. Zatím bych do toho tedy nešel. Spíš se jednou může stát, že budeme součástí jakéhosi středoevropského indexu.

Od letoška se dá na pražské burze investovat do řady nových titulů v rámci trhů Start Market a Free Market. Může to domácí akciový trh rozpohybovat?

Řekl bych, že ne. Je sice chvályhodné, že se rozšíří spektrum společností, které se u nás obchodují. A některým firmám to zase umožní přijít si na burzu pro kapitál. Co se týče objemů i toho, že nejde obchodovat každý den, není Start Market atraktivní pro zahraniční ani institucionální investory. Těžko si dokážu představit, že koupím do portfolia firmu, u které není možné kdykoli zareagovat na její vývoj.

Hodně živo je teď kolem ČEZu. Premiér Andrej Babiš nedávno potvrdil, že chce, aby se postavil nový jaderný blok v Dukovanech. Co by to znamenalo pro akcionáře ČEZu, který by měl projekt na starost?

Záleželo by na tom, jak by bylo nastavené financování, jaké garance by na sebe vzal stát. Popravdě si ale moc nedokážu představit, jak by výstavba nových bloků jaderné elektrárny v praxi vypadala. Jde o obrovský projekt a my se tady nedokážeme vypořádat ani s modernizací dálnice D1. Německo i Rakousko, kde jedou bezjadernou politiku, by nám navíc určitě házely klacky pod nohy, protože jen stěží budou tolerovat, že jim za humny postavíme nové jaderné bloky. Navíc všechny státy, které se v posledních letech pustily do výstavby jaderných elektráren, utopily ohromné peníze. Nepřijde mi proto fér nutit ČEZ, aby financoval projekt, který bude jen stěží ziskový.

Cena akcií ČEZ: vývoj za pět let

Takže byste byl radši, kdyby stát zařadil zpátečku?

Rozhodně. Přijde mi, že se na vrcholné úrovni zatím víc řeší politický rozměr dostavby než ekonomické parametry, což je špatně.

Bojíte se jako akcionář ČEZu, že by se mohlo kvůli dostavbě jádra chýlit ke konci zlaté období vysokých dividend?

U každé atraktivní dividendové akcie by měl investor počítat s tím, že to nemusí trvat věčně. Aktuální dohady kolem dostavby Dukovan to samozřejmě jen umocňují. I kdyby ale k dostavbě nakonec došlo, ještě to nějakou dobu potrvá, takže bych se teď o dividendu nebál. Musíme si uvědomit, že cena elektřiny v nejbližších letech strmě poroste a ČEZ by se mohl po hubených obdobích konečně vrátit k hezkým ekonomickým výsledkům. Byla by škoda, kdyby se to pokazilo nějakou neuváženou akvizicí. Ostatně, přesně to sráželo ČEZ v posledních letech.

Zatím to ale nevypadá, že bude ekonomická stránka věci to hlavní, co o realizaci projektu rozhodne…

Máte pravdu. Rozhodovat se bude na politických kolbištích. Moc bych si ale přál, aby zvítězil zdravý rozum.

Říkal jste, že pražská burza, to je hlavně ČEZ a banky. V posledních týdnech je celkem rušno kolem Monety, kterou chce zřejmě ovládnout Petr Kellner se svým Home Creditem. Budou drobní akcionáři plakat? Nedávné zkušenosti s rozdělením Telefóniky jim nedávají moc dobré vyhlídky…

Rozumím, že to hodně lidí vystrašilo. Já osobně mám Monetu nakoupenou ve fondu, který v J&T spravuji, i ve vlastním portfoliu. Po ČEZu je to pro mě druhý nejvíce zainvestovaný titul. Vždycky mi přišel atraktivní. Obával jsem se jen toho, že když není jasný vlastník, má management až příliš velkou moc nad směřováním firmy. To by se s plánovanou transakcí mohlo změnit. Samozřejmě doufám, že podmínky kontraktu budou i pro minoritní akcionáře vyjednány co nejlépe. Proto si Monetu nechávám. Uklidnilo mě i to, že na příští rok ponechali plánovanou dividendu.

Když si člověk pročte studii o investicích dolarových milionářů v Česku, kterou J&T každoročně vydává, tak ho určitě zarazí, že je u nás a ve světě i v téhle skupině lidí pořád ještě velký rozdíl v popularitě akcií. Čím to je?

Platí to obecně pro celou společnost. Když se podíváte na to, jak nakládají s penězi Češi a Němci, tak je to zkrátka rozdíl. Ale postupně se to přibližuje. Češi bohatnou a poroste i jejich finanční gramotnost, takže se do téhle fáze také jednou dostaneme.

Michal Semotan Investor a portfolio manažer J&T Banky. V branži se pohybuje přes dvacet let. Začínal jako burzovní makléř. Specializace na akciové trhy mu už zůstala. Kromě investic má rád i automobily, cestování a historii.

To chápu. Předpokládám ale, že čeští dolaroví milionáři nemají s finanční gramotností problém, přesto si investice rozvrstvují jinak než jejich západní „kolegové“…

Jde o to, že na Západě dnes hlavní investiční motivace spočívá v udržení hodnoty majetku. Už nepotřebují vydělávat další velké peníze, ale především šikovně udržovat to, co mají. U nás má velká část dolarových milionářů stále ještě ambice kumulovat další majetek, takže většinu peněz reinvestuje do vlastního podnikání. A když nějaké peníze přeci jen stáhnou, investují je především do nemovitostí. Ať už pozemků, bytů, domů, zemědělské půdy nebo komerčních a průmyslových realit. Až pak přicházejí na řadu klasické investiční instrumenty. Pořád v nich totiž vidí určité riziko. My jim chceme ukázat, ať už emisemi dluhopisů nebo dobře fungujícími fondy, že se nemusí bát. Že je přirozené a dlouhodobě výhodné mít v portfoliu víc akcií a dluhopisů, než je tu dnes běžné.

Každý rok vychází spousta článků o tom, jakým způsobem investují nejbohatší lidé světa. Má vůbec pro běžné retailové investory výraznější přidanou hodnotu, aby sledovali, jak s peněz nakládají tyhle těžké váhy?

Samozřejmě je to spíš jen pro zajímavost. Některé druhy investic jsou zkrátka pro běžné pozemšťany nemyslitelné. Na druhou stranu je dobré si všímat, že i ti nejbohatší svoje investiční portfolio pečlivě diverzifikují a že u nich převládají dlouhodobé investice.





Titulní fotografie: Michael Tomeš