Jaroslav Brychta: Krize kryptoměn? Kromě ceny se nic nezměnilo

Řadě investorů nahnala strach říjnová korekce na akciových trzích. Kdekdo už dokonce vyhlíží další krizi. Nutno dodat, že kdo tímhle způsobem uvažoval v posledních pár letech, mohl se zbytečnou investiční zdrženlivostí připravit o balík peněz. „Pomalu se dostáváme do stádia, kdy vyšší úrokové sazby můžou být pro akcie problém. Investoři by se tak měli poohlížet i po dalších alternativách. V letech 2019 a 2020 opravdu může přijít viditelné zpomalení ekonomiky, nemusí to ale nutně znamenat velkou recesi. Zatím nevidím moc důvodů, proč by měla přijít,“ říká šéf analytického týmu X-Trade Brokers Jaroslav Brychta.

V lednu jste v naší anketě Očima expertů odpověděl, že se letos budete akciím až na pár výjimek vyhýbat. Dodržel jste to?

Dodržel, až do minulého měsíce.

Takže je teď správný čas na nákup ve výprodejích? Nemůže podzimní akciový sešup ještě pokračovat?

To není tak jednoduché. Když se podíváme třeba do Ameriky, tak i po podzimním poklesu jsme zhruba na stejných hodnotách jako na začátku letošního roku. Jde ale jen o globální pohled na index S&P 500, u kterého až do října skoro ze tří čtvrtin tvořily veškeré zisky technologické firmy. Nutno dodat, že v Americe jsou i jiné zajímavé akcie.

Jaroslav Brychta Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. Ve společnosti X-Trade Brokers působí od roku 2009, aktuálně na pozici hlavního analytika. Zajímá se o finance a investice.

Například?

Třeba trh s uhlím. Pro spoustu investorů není dost sexy, ale já v něm vidím dobrou příležitost. A nakupoval jsem i v Číně, kde pro mě po několikaměsíčním poklesu začaly být hodně zajímavé společnosti Alibaba a Tencent. Jde o technologické firmy, které se soustředí na retail a které mají v podstatě pokrytou celou Čínu. Budou dál těžit z toho, že čínské domácnosti bohatnou a že tam roste počet lidí, kteří používají internet. Navíc jsou obchodovatelné i v Americe. Jasně, kvůli obchodním válkám může jejich hodnota poklesnout, pro mě by to ale byla spíš příležitost, abych jejich akcie ještě přikupoval.

Takže teď víc věříte dvěma čínským technologickým firmám než oblíbené americké pětce Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google?

Těchhle pět firem je bez debat skvělých, ale neházel bych je všechny do jednoho pytle. Apple, Google a Facebook jsou pro mě opravdovými lídry. Mají skvělý produkt, finančně jim to šlape. A i když jsou už poměrně drahé, pokud teď někdo uvažuje o dlouhodobé investici do akcií, neudělá chybu, když se zaměří i na tuhle trojku.

Naopak Netflixu bych se radši vyhnul. I když letos měly jeho akcie skvělé výsledky, pro mě zůstávají rizikové, protože firma všechno táhne na dluh. A pak tu ještě zbývá Amazon, který je něco mezi. Vynikající společnost, která už začíná vydělávat pěkné peníze. Miláček spousty investorů a fondů. Problém je ale v tom, že je drahá. Amazon stojí třikrát víc než Walmart, přitom má oproti němu poloviční tržby.

Když už zmiňujete miláčky investorů, co vy a Tesla?

Něco nakoupeno mám. Ale je to pro mě vyloženě spekulace. Tesla má fascinující story, to prostě chcete aspoň zčásti vlastnit. Má úžasný produkt, dopředu eviduje několik set tisíc objednávek včetně složených záloh. To je v automobilovém průmyslu něco neuvěřitelného. Jenže nestíhá vyrábět a v poslední době jim nepomáhá ani Elon Musk. Každopádně bez něho by Tesla nic nebyla, on je velká součást té story. Chlápek co vystřelil Roadster do vesmíru. Klíčové pro ně teď bude, jestli se jim podaří stabilizovat produkci a zvýšit ziskové marže.

Nesestřelí jednou hodnotu Tesly velké automobilky, které můžou – až to pro ně bude opravdu výhodné – bez větších problémů přehodit výhybku na masovou výrobu elektromobilů?

Tesla je pro spotřebitele něco jako Apple. I když na něj už kvalitou útočí telefony z Asie, pořád si drží vysoké ziskové marže. Pokud se má Tesla držet na výsluní, musí jít stejnou cestou.

Je kromě obchodních válek něco dalšího, co by mohlo v dohledné době akciovým trhům zkomplikovat život?

Kromě politických rizik spojených s Donaldem Trumpem, jsou to rozhodně úrokové sazby. Pokud by šly v Americe výrazně nahoru, mohlo by na burzách dojít k pořádnému výplachu. Krátkodobé sazby jsou tam dnes na dvou procentech, desetileté na třech. Dovedu si představit, že ještě budou růst. Zvlášť, když zrychluje růst mezd, dokonce nejvíc od roku 2009. Firmám rostou náklady, snižují se zisky. Pokud budou mzdy zrychlovat ještě víc, mohl by Fed zareagovat rychlejším růstem sazeb, než měl původně v plánu. Na trzích by to pak bylo hodně divoké.

Zatím jsme se bavili o atraktivních amerických a čínských akciích. Proč stojí Evropa stranou?

Evropě chybí Facebooky a Googly. V technologickém sektoru, alespoň co se burzy týče, bohužel zaspala. A teď se víc soustředí na to, aby pořádně zdanila americké giganty, místo toho, aby dokázala generovat podobné firmy na vlastním území.

A co Česko, máte tu nějakého akciového favorita?

České akcie vůbec nesleduju. Vážně nevidím důvod, proč bych je měl nakupovat. Vezměte si, co se na pražské burze obchoduje – ČEZ, pár bank, Telefónica a tabák. Většinou jde o akcie společností, které působí v sektorech, co nejsou moc zajímavé ani v cizině. A když už bych investoval do energií, v Americe jsou mnohem lepší společnosti, než polostátní moloch, u kterého nemůžete kalkulovat jen s ekonomickými zákonitostmi, ale i s různými politickými tlaky.

Pokud by teď někdo chtěl mermomocí investovat do bankovnictví, tak se s českými bankami asi nespálí. Jsou bezpečné, hezky jim rostou úvěrová portfolia. Celkově jsou ale pro investory české akcie nezajímavé.

Neobměkčila by vás ani pěkná lokální story?

Na tuhle notu může hrát maximálně Kofola, která má u nás dobré jméno. Jenže obecně platí, že když už se tady objeví nějaké opravdu sexy firmy, nebudou se v Česku zdržovat. Příkladem jsou třeba AVG nebo Avast.

Když už jsme zmínili rostoucí úrokové sazby, přichází opět čas investic do dluhopisů?

Z mého pohledu dnes rozhodně dává smysl část zisků z akcií přelévat do bondů. Bezrizikový desetiletý výnos amerických dluhopisů na úrovni kolem tří procent není vůbec špatný. Zvlášť v době, kdy jsou ceny nemovitostí hodně vysoko, takže vám investice do bytu na pronájem vynese přinejlepším kolem 3,5 procenta. Jsem přesvědčený, že se konzervativnější investoři po dluhopisech určitě porozhlédnou.

A milovníkům adrenalinu doporučíte kryptoměny? Díval jsem se, že jste už v roce 2014 v jednom rozhovoru mluvil o bitcoinu jako o atraktivní investici. Tehdy měl hodnotu 800 dolarů…

Je pravda, že v životě už asi jen těžko dosáhnu vyššího výnosu, než mi přinesly kryptoměny. Byla to ale spekulace, ne investice.

Letošek není pro krypotměny vůbec růžový.

Já jsem pořád optimista. Přijde mi, že se od minulého roku kromě ceny vůbec nic nezměnilo. Navíc si musíme uvědomit, že ještě na začátku loňského roku stál bitcoin tisíc dolarů. Fundamenty jsou stále dobré, kryptoměny jsou velmi zajímavou technologií, která má potenciál změnit spoustu věcí.

Kurz bitcoinu za poslední rok Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Hodně investorů do krypta je už ale pořádně nervózní…

Extrémní volatilita je něco, s čím se musí počítat. Když v roce 2013 vystřelil bitcoin na 1200 dolarů, taky byli všichni hrozně optimističtí. Pak zkrachovala tehdy největší bitcoinová burza Mt. Gox, kde se obchodovalo osmdesát procent všech bitcoinových transakcí. Cena rychle spadla na dvě stovky a držela se tam skoro dva roky. Myslím, že teď může nastat podobná konsolidace, kdy se s cenou kryptoměn nemusí dlouhou dobu nic zásadního dít. Trh ale pořád žije, aktuálně se každý den průměrně zobchodují bitcoiny za tři až čtyři miliardy dolarů.

Zároveň už ale nikdy nemusí přijít ta šílená růstová vlna jako v roce 2017. Kdo na to sází, nemusí se vůbec dočkat. Klíčové je, aby se z bitcoinu stal běžný platební nástroj, který budou lidi používat. Zatím se s ním hlavně spekuluje.

Anketa Kde bude za rok bitcoin? Na 50 tisících dolarech Na 20 tisících dolarech Na 10 tisících dolarech Tam, kde dnes V pekle

Věříte, že si bitcoin dlouhodobě pozici jedničky mezi kryptoměnami udrží, nebo půjde o prvního nadějného běžce, kterého ve finiši předběhnou inovativnější nováčci?

I když k tomu, co popisujete, v technologické branži celkem často dochází, pořád nejvíc věřím bitcoinu. Má velký síťový efekt a stojí za ním nejlepší developeři, se kterými se nemůže žádná jiná kryptoměna rovnat. Pokud by se objevilo něco zajímavého, neměli by problém to do bitcoinu doprogramovat. Samozřejmě diverzifikuju a mám nakoupené i další kryptoměny, ale ty jsou z mého pohledu jen „napákovaný“ bitcoin bez větší přidané hodnoty.

Spousta lidí tvrdí, že cena bitcoinu vystřelí, až přijde další hospodářská krize. Souhlasíte?

To je dobrá otázka. Dneska neexistuje vůbec žádná korelace mezi akciovým trhem a kryptem. Když přijde menší krize, kryptoměny to vůbec nepoznamená, ani růstem, ani poklesem. Pokud by to ale byl závažný systémový problém, který by ohrožoval měny ve světě, určitě by to bitcoinu pomohlo. Když budou lidi hledat alternativy klasických měn, tak se jim reálně nabízí jen zlato a krypto. Ale to se bavíme o matce všech krizí.

Výrazně větší než ta v roce 2008?

Rozhodně. I když ta k tomu měla nakročeno, ale centrální banky ji nakonec dokázaly zvládnout.

Co tedy podle vás čeká kryptoměny v dohledné době?

Nejsem si vůbec jistý, jak rychlé bude prolínání kryptoměn do běžného života. Může to být běh na dlouhou trať. Byť jde o nesmírně zajímavou technologii, dnes není s elektronickým platebním stykem žádný problém. Bezhotovostně jde platit všude možně, banky zavádějí zrychlené platební převody, takže po bitcoinu není taková poptávka. Což neznamená, že si časem nenajde svoji mezírku. Asi to ale ještě potrvá.