Korekce na akciích může být signálem pro nákup

Strach investorů z výnosnosti akcií při utahování měnové politiky a dluhopisových výnosech nad tři procenta nakonec trhy neustály a dostaly se pod výraznější vlnu výprodejů. Wall Street je však v očekávání další velmi úspěšné výsledkové sezony za třetí kvartál. Ta začala koncem minulého týdne a v následujících několika týdnech lze očekávat, že akciové trhy budou odrážet pozitivní výsledky podpořené daňovou reformou v USA, silným trhem práce a rychlejším tempem růstu domácí ekonomiky.

O autorovi Autor článku Štěpán Hájek je analytik finančních trhů Bossa.

Skoro se zdá, jako by se investoři na výsledkovou sezonu připravovali nebo využili vhodné nervózní situace na trhu a stlačili ceny akcií na co nejnižší úrovně, aby mohli zpětně akcie nakoupit v očekávání, že výsledková sezona podpoří jejich růst. To se může klidně stát, poslední výsledková sezona překonala všechna očekávání, a společnosti dokonce upravily nahoru svá očekávání před výsledky, které nakonec dopadly ještě příznivěji. Efekt nižších korporátních daní by měl vyprchat až v prvním kvartále příštího roku, tudíž lze předpokládat, že před sebou akciové trhy mají pokračování nejdelšího býčího trhu v historii.

O tom, že by měl býčí trh pokračovat, hovoří i fakta, která jsou s posledním výprodejem spojená a neliší se od korekce v únoru. Katalyzátorem výprodejů na akciových trzích v únoru byl také růst amerických výnosů z dluhopisů, akcie se dokázaly poměrně rychle vzpamatovat a investoři zhmotnili pojem „buy the dip“, když vytlačili ceny akcií zpět na vyšší úrovně. Široké spektrum investorů je přesvědčeno, že se bude únorový scénář opakovat a korekce bude jen jednorázovou akcí. Trpělivost investorů by také měla být rozhodujícím faktorem, jelikož se u amerických akcií průměrný roční výnos pohybuje mezi 6 a 8 procenty, což by mělo investory přesvědčit k držení dosavadních pozic. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na silný fundament většiny amerických společností, rychle rostoucí výnosy nedělají z dluhopisů, jejichž cena klesá, vhodnou alternativu.

Vývoj akciového indexu S&P 500 s dvousetdenním klouzavým průměrem, který několikrát sloužil jako podpora v růstu ceny

Zdroj: Metatrader, BossaFX

Výsledková sezona v USA

Nejnovější odhad zisků akciového indexu S&P 500 se zastavil na 19,2 procenta za třetí kvartál. Výnosy společností celého indexu by měly meziročně růst o 7,3%. Nejvýraznější nárůst se očekává v energetickém sektoru, a to především kvůli růstu ceny ropy. Zároveň zisky společností podpoří rostoucí poptávka po ropě, která by do konce roku měla přesáhnout 100 milionů barelů za den. Z daňové reformy by měly již tradičně vytěžit nejvíc finanční společnosti, jelikož banky mají vyšší daňové sazby, než ostatní společnosti. Právě v těchto sektorech lze očekávat největší meziroční nárůst zisků a také růst ceny akcií. Výsledková sezona bude trvat přibližně měsíc, přičemž svého pomyslného vrcholu dosáhne koncem října. Sledování výsledků bude bezesporu velmi zajímavé, a to především v kombinaci s aktuálním děním na trzích, které ovládla nervozita, kvůli rostoucím výnosům amerických dluhopisů, které se pravděpodobně udrží na zvýšených úrovních.