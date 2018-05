Znovuzrození dolaru

V dubnu jsme zažili, co dávno ne: dolar začal posilovat. A aby to nebylo všechno, růst cen evropských akcií předčil americké trhy. Kde se ta překvapení berou?





Za nejsilnější vlivy se obecně považuje usmiřování Korejí a makroekonomické zprávy, které potvrzují zpomalení evropského hospodářského růstu. To předznamenává pokračující měnové stimulace.

Jednoduše řečeno, nuda rozhodně nebyla. A to nemluvíme o Facebooku, zlatu či ropě.

Evropa: růst číslům navzdory

Evropa se v dubnu nemohla chlubit optimistickými ukazateli. Průmysl obecně zpomalil, a to i v Německu, a inflace se ne a ne přiblížit dvouprocentnímu cíli, líně se povaluje kolem 1,4 procenta. Jen statistiky nezaměstnanosti, která se sune níž, potěšila. Dosáhla úrovně 8,5 procenta, což jsme v Evropě viděli naposledy v roce 2008. Celkově nepříliš optimistická data měla negativní vliv překvapivě ne na ceny akcií, ale na hodnotu eura. A oslabující euro s sebou stáhlo i korunu.

Graf: kolik korun za euro. Třeba rok

Kurz koruny k euru za poslední 3 roky Výhledově čekáme – spolu s Českou národní bankou – posilování koruny vůči euru.

Aprílové veletoče

Za zmínku z dubnových událostí stojí určitě výprodej zlata. Jeho pravděpodobnou příčinou je posilování dolaru a vyšší důvěra investorů v akcie.

Hvězdný okamžik zažily akcie Facebooku. Po měsíci plném negativních zpráv a propadů jejich ceny se investoři uklidnili a během jediného dne cena akcie vzrostla jednorázově o neuvěřitelných devět procent.

A radostná zpráva pro české exportéry a investory do dolarových aktiv: dolar od svých únorových minim (20,13 koruny za dolar) posílil skoro o šest procent na 21,30 koruny za dolar.

Kurz koruny k dolaru za poslední 3 roky

Dluhopisy: Evropa proti Americe

Inflace hluboko pod cílovanou hodnotou nepustila výnosy dluhopisů v Evropě nahoru a tlačí centrální banky (ECB i ČNB) k oddalování dalších kroků k normalizaci sazeb, tedy k jejich zvýšení na normální úrovně dál od nuly. To krátkodobě pomohlo k růstu cen evropskách dluhopisů. V Česku nízká inflace vlila dluhopisovým investorům krátkodobě krev do žil, ale na smazání ztrát ze začátku roku to zatím nestačí.

Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních pět let

V Americe je ale všechno jinak. Náhlé a prudké posílení dolaru podpořila „usmiřovací“ schůzka vrcholných představitelů Severní a Jižní Koreje a především nečekaně vysoká inflační čísla. Cenová hladina v USA roste o toužebná dvě procenta. To spustilo výprodej dluhopisů a posunulo výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů už nad tři procenta.

Optikou finančních indexů Trh Duben Od počátku roku Za poslední rok MSCI World (svět) +1,0 % -0,8 % +11,1 % S&P 500 (USA) +0,3 % -1,0 % +11,1 % EuroStoxx 50 (Evropa) +5,2 % +0,9 % -0,6 % CECE EUR (střední Evropa) +1,7 % -3,4 % +4,9 % MSCI rozvíjející se trhy -0,6 % +0,5 % +19,1 % Index českých státních dluhopisů +0,5 % -0,4 % -3,1 % Ropa WTI +5,6 % +13,5 % +39,0 % FX CZK/EUR -0,4 % +0,0 % +5,1 % Víc než pětiprocentní dubnový růst cen evropských akcií stačil na smazání únorové a březnové korekce a posunul letošní výsledek evropských trhů do pozitivních hodnot. V záporných číslech jsou dál americké akcie či trhy střední a východní Evropy. Kladné číslo si za duben mohou připsat také konzervativní investoři, ale od počátku roku jsou dluhopisové trhy i nadále lehce v minusu. Vývoj některých finančních indexů za posledních pět let