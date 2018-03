Únor: padají akcie

Čím dál víc investorů se nervózně ptalo, kdy konečně přijde nějaká korekce, když akcie několik let už jenom rostou. Čekání ukončil únor 2018. Korekce je tady a šla na to zostra: za pár dnů se akciové indexy sesypaly skoro o deset procent.





Investoři si vlastně oddychli.

Konečně se ukázalo, že trhy fungují, a když se o něčem obecně soudí, že je to příliš drahé, jednou to bude prostě musit zlevnit. Dluhopisové trhy stály trochu bokem akciové korekce a žily si vlastním životem. Jejich výnosy spíš jen lehce fluktuovaly – podle toho, co zrovna říkaly jednotlivé centrální banky. Podobně na tom byly měnové trhy. Tam je hlavní událostí to, že se konečně zastavil pokles dolaru, který za poslední rok vůči koruně ztratil skoro pětinu hodnoty.

Kurz koruny k dolaru za poslední 3 roky Možnost, že by americká centrální banka zvedala sazby rychleji, zastavila oslabování dolaru. Ten za poslední rok vůči koruně ztratil víc než 20 procent, ale v únoru se mu podařilo vzít si dvě procenta zpět.

Prezidenti v akci

Ceny akcií začaly padat hned na začátku února. Analytici se shodují, že jedním z hlavních spouštěčů bylo vyjádření amerického Fedu. Ten naznačil, že by se letos mohl základní sazby zvednout klidně třikrát. Jeho nový šéf Jerome Powell dokonce mluvil o tom, že v případě dobrého výkonu ekonomiky by se sazby mohly zvedat ještě rychleji.

Akciové trhy reagovaly poklesem cen, který byl dán spíše technickými faktory. Ekonomický růst je víc než solidní a přes sedmdesát procent amerických firem hlásilo lepší výsledky, než jaké původně očekávaly.

V polovině měsíce akcie část ztrát smazaly. Na jeho konci se ale do akce pustili pan Trump a pan Putin. Jeden zavedl vyšší cla z oceli, což může obecně uškodit mezinárodnímu obchodu, a druhý se pochválil novými raketami, kterými může zasáhnout libovolné místo na Zemi. Ani jedna zpráva nebyla zrovna pozitivní, a tak se akcie zase vydaly směrem dolů. A tak uplynulý únor takřka smazal zisky, které akcie nabraly v průběhu ledna.

Martin Mašát Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově, držitel prestižního mezinárodního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

ČNB tlumí

Co se týče dluhopisů, byla situace mnohem klidnější. Solidní růst evropské ekonomiky sice naznačuje ukončení kvantitativního uvolňování, ale prozatím stále utlumená inflace (v měnové unii je 1,2 procenta meziročně) mluví spíš pro odklad zvyšování sazeb až na rok 2019. Výnosy dluhopisů se proto v průběhu února držely víceméně na úrovních z konce ledna, kdy se vcelku razantně zvedly.

Česká republika patří mezi evropské ekonomické tygry a svým růstem o 4,5 procenta v pohodě poráží Evropskou unii jako celek (růst 2,5 procenta meziročně). Má suverénně nejnižší nezaměstnanost (2,3 procenta) před Německem (3,6 procenta). A protože i inflace je nad cílem centrální banky (2,2 % versus cíl 2,0 %), není divu, že počátkem února ČNB zvýšila svoji základní sazbu na 0,75 %. V průběhu roku můžeme čekat ještě jedno zvýšení základní sazby směrem k jednomu procentu.

Optikou indexů Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních pět let Vývoj některých finančních indexů za posledních pět let Rychlý přehled Trh Únor Od počátku roku Za poslední rok MSCI World (svět) -4,3 % +0,7 % +15,2 % S&P 500 (USA) -3,9 % +1,5 % +14,8 % EuroStoxx 50 (Evropa) -4,7 % -1,9 % +3,6 % CECE EUR (střední Evropa) -5,4 % -0,4 % +17,7 % MSCI rozvíjející se trhy -4,7 % +3,2 % +27,6 % Index českých státních dluhopisů +0,2 % -1,2 % -4,6 % Ropa WTI -4,8 % +2,0 % +14,1 % FX CZK/EUR -0,6 % +0,5 % +5,9 % Pozitivní leden je zapomenut, únor takřka úplně vymazal předchozí zisky. Jediné pozitivní číslo v únoru je výkon dluhopisového indexu. Negativní nálada na dluhopisových trzích ale trvá a nedá se očekávat, že by letos dluhopisové indexy skončily v černých číslech.