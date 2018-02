Akcie ve výprodeji? Zachovejte klid

Ve výhledu pro akciové trhy na rok 2018 jsem psal, že ekonomická situace akciím nadále nahrává, ale taky že ceny jsou dost vysoké a dlouho nebyla žádná větší korekce, a tak se dá očekávat, že přijde právě v roce 2018:

Bum! A je to tu. Hned začátkem února se přes akciové trhy prohnala vichřice. Poměrně normální věc, zvlášť když se podíváme na růst cen akcií v předchozích dvou měsících. Ale protože jsme dva roky žádný propad cen nezažili, máme hned tendenci vidět ten únorový jako konec světa.

Žádné divy, všechno v normě

Některé titulky hlásaly největší denní propad indexu Dow Jones v historii. Pak většina médií texty trochu korigovala, aby nebyly příliš zavádějící. Totiž pokles o 1175 bodů je sice největším denním propadem Dow Jones, ale jen v počtu bodů. Procentuálně znamená snížení hodnoty indexu z 25 521 na 24 346 bodů denní pokles o 4,6 procenta. A to v historii akciových trhů není nic až tak mimořádného.

Od 26. ledna do 8. února sestoupila hodnota indexu Dow Jones z lokálního vrcholu zhruba 26 600 na lokální dno na úrovni zhruba 23 850 bodů. Celkový propad tedy byl asi deset procent, což je celkem normální korekce, jaké k akciím neodmyslitelně patří.

A když se podíváme z trošku větší dálky, abychom viděli i vývoj indexu v předchozích měsících, zjistíme, že se únorovou korekcí ceny akcií v průměru jenom vrátily tam, kde byly na přelomu listopadu a prosince. V prosinci a v lednu totiž ceny akcií v průměru nebývale rostly. A není nic divného na tom, že po rychlém růstu přijde krátkodobý propad.

Investoři v průměru asi očekávali ještě o něco lepší hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál, než firmy začátkem února reportovaly. Zklamní spustilo výprodeje, investoři chtěli vybrat zisky z předchozího růstu cen. Po desetiprocentním poklesu už ale ceny začaly být zas pro spoustu investorů natolik zajímavé, že se vrhli znovu do nákupů. A tak je klidně možné, že na konci února nebo v březnu bude Dow Jones zase na hodnotách z konce ledna.

Sešup Index Dow Jones Industrial Average Pro podrobnější informace o vývoji cen jednotlivých akcií i akciových indexů navštivte sekci Akcie na Peníze.cz

Přišli o miliardy dolarů – a smějou se pod fousy

Občasné propady cen k akciím prostě patří. Kdo nemá žaludek poklesy ustát, nemůže zkrátka do akcií investovat. Pokles cen ještě neznamená ztrátu, zpravidla se během pár měsíců ceny vracejí zpátky a pak rostou dál.

Stejně tak je normální, že jednou za x let, zpravidla pět až deset, přijde skutečně velký propad, doprovázející ekonomickou recesi, a ceny akcií v průměru propadnou na polovinu původní hodnoty. V novinách se pak vždycky píše o krachu na burze. To bývá mimochodem nejlepší čas k nákupům. O žádný krach ale nejde, je to běžný ekonomický cyklus. Ekonomická recese má ozdravný charakter, tlačí firmy k úsporám nákladů a z delší perspektivy vlastně pomáhá zvyšovat produktivitu práce – což je dlouhodobě hlavní hnací motor ekonomiky.

Pro investory držící akcie je takové období samozřejmě nepříjemné. Nikdo nevidí rád, že hodnota jeho majetku spadla na polovinu. Ale ona se za pár let vrátí zpátky, po deseti letech bývá hodnota akcií dvojnásobná proti hodnotám před velkým propadem.

Velcí podnikatelé a investoři jako Warren Buffett nebo Jeff Bezos se jen usmívají, když v médiích někdo píše, o kolik miliard dolarů přišli kvůli propadu cen akcií. O nic nepřišli, mají pořád stejný majetek, drží stále stejný počet akcií svých firem. A jakýkoliv větší propad na akciových trzích vnímají naopak jako vynikající příležitost k akvizicím dalších zajímavých podniků za nižší ceny.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Nový seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Čekání na sešup

Akciové trhy v USA mají za sebou devět let růstu, takže je jasné, že se blíží doba, kdy zase dojde i k nějakému velkému propadu, kdy americká ekonomika upadne do hospodářské recese. Jestli to bude za rok, za dva nebo za tři, to nikdo netuší. Určitě to jednou zas přijde. Já už velký propad vyhlížím čtyři roky a těším se, až budeme moci s klienty zase nakupovat akcie se slevou. Ale opravdu netuším, jak dlouho ještě budeme muset na příležitost čekat.

Zatím nic nenasvědčuje, že by únorová vichřice na akciových trzích měla být začátkem velkého propadu. Spíš to bude obyčejná krátkodobá korekce. Ale kdo ví. Třeba vezmou věci rychlejší spád, než si teď dovedeme představit. Chci tím každopádně říct, že krátkodobé korekce i „krach na burze“ k akciím patří.

Vzhledem k tomu, jak vysoké jsou v průměru ceny akcií ve světě a jak dlouho už trvá období růstu, určitě bych byl teď s investicemi do akcií opatrný. Rozhodně bych se dneska nepouštěl do žádných větších nákupů. Klientům zpravidla radím spíš vyčkávat nebo nakupovat postupně po menších částkách a průměrovat nákupní ceny.

Pokud držím akcie (a pravidelně je přikupuji) jako součást dlouhodobé investiční strategie, není jediný důvod se jich zbavovat. Při „časování trhu“, kdy se člověk snaží vystihnout, kdy jsou ceny na dně, nakoupit, pak odhadnout vrchol a prodat, většina lidí statisticky dosahuje dlouhodobě horšího výsledku, než když akcie jen pasivně dlouhodobě drží přes všechny korekce a propady.

On totiž nikdo předem neví, kdy už jsou akcie na dně a kdy už jsou na vrcholu. Já už říkám, že jsou akcie na vrcholu dobré čtyři roky – a za tu dobu stouply v průměru ceny akcií v USA o dalších 40 procent. A kdo ví, kam až nakonec ceny vystoupají, než propad konečně přijde. A až přijde propad, také si budu myslet, že už jsou akcie na dně, i když k němu budou mít daleko. Někdo jiný zase bude na to dno čekat tak dlouho, že mu uteče, a nakonec bude nakupovat příliš pozdě za mnohem vyšší ceny. Tak to chodí.

Vydržet!

Ve snaze přechytračit trh dosáhne člověk nakonec sotva průměrných výnosů trhu, zpravidla spíš podprůměrných. Na toto téma už se provedlo hodně statistických průzkumů a jejich závěry bývají vždycky obdobné. Kdyby byl býval člověk nic neřešil a dlouhodobě držel akcie, udělal by nejlíp. Například podle průzkumu společnosti Dalbar v letech 1993–2013 průměrný investor na americkém akciovém trhu výnosy zaostal za indexem S&P 500 o víc než čtyři procenta ročně.

Když si to shrneme, kupovat teď akcie ve velkém objemu rozhodně nikomu nedoporučuji. Ale ani jsem za poslední čtyři roky, kdy čekám na velký propad, nikdy nikomu neříkal, honem se zbav všech akcií. To je hloupost. Akcie je nejlepší nakupovat neustále průběžně a dlouhodobě držet.

Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější třídou aktiv a na dlouhém časovém horizontu také akcie poskytují nejlepší ochranu před inflací, pouze člověk musí psychicky ustát krátkodobé korekce a jednou za x let ustát i „krach na burze“, nezpanikařit, zachovávat klidnou hlavu a dál přikupovat. To je klíč k úspěchu, o tom je investování do akcií: