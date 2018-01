Akcie můžou být jízda i letos. Ne ale už tak bezstarostná

Akciím, se kterými se obchoduje na pražské burze, se v roce 2017 nebývale dařilo. Hodnota indexu PX v minulém roce stoupla o 17 procent. K tomu dalších zhruba pět procent hrubý výnos dělají roční dividendy. V součtu tak investor držením českých akcií mohl za rok 2017 vydělat v průměru zhruba 22 procent.

Nejvíc se dařilo akciím Fortuna Entertainment Group a Unipetrol, jejichž cena v uplynulém roce stoupla na více než dvojnásobek. Výnosy přes 30 procent zaznamenaly také akcionáři společností Philip Morris ČR, Stock Spirits Group a Central European Media Enterprises. Zhruba 20 procent vydělaly investorům akcie ČEZ, Erste Group Bank a Vienna Insurance Group.

Na ceně nestouply jen akcie Monety Money Bank, zato ale společnost vyplatila dividendu 9,80 koruny na akcii, což dělá vzhledem k aktuální ceně akcií výnos zhruba dvanáct procent. Celkově nejnižší výnos přinesly investorům akcie Komerční banky, jejichž cena v roce 2017 stoupla o 3,4 procenta a k tomu zhruba 4,4 procenta vydělali akcionáři na dividendě ve výši 40 korun na akcii.

Výnosy akcií na pražské burze v roce 2017

Pozitivní vývoj cen akcií na pražské burze je logickým důsledkem vynikajících výsledků české ekonomiky. Zároveň zcela jistě velkou roli v poptávce po českých akciích sehrálo také ukončení měnového závazku ze strany České národní banky. Mnoho zahraničních investorů, zejména institucionálních (tj. banky a různé fondy), kupuje české akcie také jako spekulaci na posílení české koruny. Kombinace rychlého růstu české ekonomiky, vysokých výnosů z dividend a do toho ještě posilování české koruny tvoří z českých akcií mimořádně žádané aktivum.

Vývoj indexu PX za poslední tři roky Zdroj: Peníze.cz

Tento trend by měl s velkou pravděpodobností pokračovat i v roce 2018. Akcie na pražské burze budou nadále pro zahraniční investory představovat na jednu stranu rizikovou investici někde na konci světa (i když se náhled na naši zemi ve světě pomalu zlepšuje), na druhou stranu výnosově natolik zajímavou, že se k nám povalí další miliardy.

Dá se navíc čekat, že zesílí i domácí poptávka po českých akciích. Výnosy spořicích účtů nebudou stačit na inflaci a nemovitosti jsou předražené. České akcie jsou kýžená alternativa. Už jen proto, že výnosy z dividend jsou dnes několikanásobně vyšší než úroky v bance. Stačí jen mít delší časový horizont a ustát trochu cenové volatility.

Akcie ve světě

Globální ekonomika zažila asi nejlepší rok za posledních deset let. Rok 2017 byl tedy pro akcie mimořádně dobrý, a to prakticky napříč celým trhem. Hodnoty předních akciových indexů stoupaly na nová maxima v USA, Evropě i na rozvíjejících se trzích.

Z dlouhodobé perspektivy se za posledních deset let stále největším růstem pyšní americký akciový trh, nicméně v uplynulém roce bylo výhodnější investovat do akcií jinde ve světě, zejména na rozvíjejících se trzích. A kdybychom zohlednili vývoj kurzů měn, nevedla by si vůbec špatně ve srovnání se zbytkem světa ani Evropa.

Relativní vývoj akciových trhů ve světě za posledních deset let

Hodnota indexu MSCI World v lokálních měnách stoupla o 16 % (v eurech pouze o 5,5 %). Nejvíc se z rozvinutých trhů dařilo akciím v Rakousku (36 %), USA (19 %) a Japonsku (18 %), nejméně naopak akciím v Belgii (2 %) a Irsku (3 %).

Ještě výrazně lépe se vedlo akciím na rozvíjejících se trzích. Hodnota indexu MSCI Emerging Markets v lokálních měnách stoupla v roce 2017 o 28 % (v eurech o 18 %), přičemž hlavním tahounem růstu byla Čína (52 %), Turecko (45 %), Indie (29 %) a Korea (29 %). Naopak v Rusku v průměru klesly ceny akcií o 4 %.

Změna hodnoty vybraných akciových indexů MSCI v roce 2017

MSCI Index rok 2017 MSCI Index rok 2017 nejlepší trhy vybrané trhy Zimbabwe 166 % Čína 52 % Argentina 72 % Indie 29 % Jamajka 69 % USA 20 % Kazachstán 68 % Japonsko 18 % Vietnam 61 % Německo 10 % nejhorší trhy Velká Británie 7 % Pákistán -24 % Rusko - 4 % Omán -16 % MSCI Emerging Markets 28 % Botswana -14 % MSCI Frontier Markets 27 % Ukrajina -10 % MSCI World 16 % Libanon -8 % MSCI Europe 10 % Zdroj: FINEZ Investment Management, MSCI, data v lokálních měnách k 31. 12. 2017

Z pohledu sektorové diverzifikace se v roce 2017 nejvíce dařilo technologickému sektoru, který táhnou velcí hráči jako Microsoft, Alphabet či Facebook. Růst kolem 20 procent zaznamenaly v průměru také akcie v sektoru zdravotnictví, financí, spotřebního zboží a průmyslové výroby. Naopak výrazně v uplynulém roce ztrácely akcie v sektoru služeb a v těžebním sektoru.

Fundamentální ukazatele akciových trhů Index P/E P/B Div. výnos MSCI USA 24,4 3,3 1,9 % MSCI World 21,6 2,4 2,3 % MSCI Europe 20,3 1,9 3,2 % MSCI Japan 16,2 1,5 1,9 % MSCI Emerging Markets 15,1 1,8 2,2 % MSCI Frontier Markets 15,0 1,9 3,0 % MSCI Russia 7,4 0,8 4,8 % Zdroj: FINEZ Investment Management, MSCI, data k 31. 12. 2017

Nejdražší Amerika, nejlevnější Rusko

Podíváme-li se na aktuální průměrné ocenění akcií poměrem k ročním ziskům firmy nebo k účetní hodnotě firmy, nadále platí, že americké akcie jsou relativně nejdražší. Aktuální hodnoty ukazatelů P/E (cena akcie / zisk na akcii) a P/B (cena za akcii / účetní hodnota) amerického akciového trhu jsou zhruba o 40 procent vyšší než dlouhodobý historický průměr.

Akcie evropských firem v tomto směru vycházejí lépe, navíc v průměru přináší investorům také vyšší výnosy z dividend. Ještě lépe oceněné jsou vůči ziskům i účetní hodnotě akcie na rozvíjejících se trzích. Vůbec nejlevnější jsou v relativním srovnání akcie na ruském trhu, které se v průměru obchodují pouze za sedminásobek ročních zisků a o 17 procent pod svou účetní hodnotou.

To ale ještě neznamená, že se vyplatí investovat do ruských a nevyplatí investovat do amerických akcií. Znamená to jenom, že v cenách amerických akcií je zahrnuto očekávání rychlejšího růstu zisků firem než ve zbytku světa. Naopak v cenách ruských akcií je zahrnuto očekávání poklesu zisků. Jestli se ta očekávání naplní, to ukáže až čas. V minulých letech to tak bylo a je dost pravděpodobné, že letos taky vyjdou.

Svou roli v ocenění akcií hraje také právní stabilita a jistota trhu. Americký akciový trh vždycky bude považován za bezpečnější než ruský, takže logicky i ceny akcií amerických firem by měly být relativně dražší než třeba akcie ruských firem. To platí obecně pro rozvinuté trhy v porovnání s emerging markets. Takže to, že jsou americké akcie relativně nejdražší, je normální jev.

Co čekat od akcií v roce 2018

Netroufám si odhadovat, na jaké úrovni budou hodnoty akcií na konci dalšího roku, jestli se posunou o dalších deset procent výš, zůstanou zhruba na stejné úrovni, nebo poklesnou. Každopádně ekonomická situace akciím nahrává. Firmy reportují rostoucí tržby a zisky. Nálada na trzích je velmi pozitivní. Takže momentálně všechno nasvědčuje tomu, že by i rok 2018 mohl být pro akcie dobrým rokem.

Ovšem nálada na trzích se dovede velmi rychle měnit. Je dobré mít na paměti, že hodnoty akcií jsou na historických maximech a vývoj na akciových trzích vykazuje historicky nízkou volatilitu. Už dva roky jsme nezažili žádnou větší korekci. Když nic jiného, dá se minimálně z pohledu statistické pravděpodobnosti očekávat, že v roce 2018 nějaká větší korekce na akciových trzích přijde.

To ve finále nebrání tomu, aby na konci tohoto roku byly hodnoty akcií zase o něco výš než na jeho začátku. Jen se domnívám, že to nebude tak pohodlná a bezstarostná jízda, jako v roce 2017. Ale kdo ví. Zatím se při každém mírném poklesu cen objeví dostatek kupců, kteří nevědí, kam dnes zaparkovat peníze a i při stávajících cenách jim potenciální výnosy akcií stále dávají smysl ve srovnání s dluhopisy nebo jinými pevně úročenými vklady. Ukázkovým příkladem je český trh. Ale obdobná je situace i v globálním měřítku.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Nový seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Vždycky jako dlouhodobá investice

Chtěl bych ale zdůraznit, že akcie nejsou vhodné jako spekulace pro rok 2018. Akcie jsou vhodné jako dlouhodobá investice na deset a víc let. A jen pro lidi, kteří dokážou unést výkyvy cen a občasné propady i v řádu desítek procent. Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější třídou aktiv a na dlouhém časovém horizontu také poskytují nejlepší ochranu před inflací, neboť ceny akcií v průměru z ekonomické logiky rostou rychleji než inflace.

Jen dnešní ceny jsou dost vysoké a při další ekonomické recesi zase spadnou o třetinu až polovinu dolů, jak to vždycky bylo. A pak při ekonomickém oživení zase budou růst na nová maxima. To je normální vývoj akciových trhů kopírující ekonomický cyklus. Kdy se z fáze ekonomické konjunktury dostaneme zase do recese, to netuším, pravděpodobně je to otázka několika málo let. Proto je rozhodně nesmysl kupovat dnes akcie, pokud nesleduji časový horizont deset a víc roků.

Ale ani s dlouhodobým časovým horizontem bych se osobně dnes do větších nákupů akcií nehrnul. Na druhou stranu vyhýbat se akciovým trhům, pokud mám dlouhý časový horizont, je také nesmysl. Řešení je jednoduché. Nejefektivnější strategií je nakupovat akcie průběžně, třeba pravidelnou měsíční investicí do akciových fondů nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF), a tím dlouhodobě průměrovat nákupní ceny.

Chce-li tedy někdo investovat větší kapitál a má-li dlouhodobý časový horizont, nejlepší je rozložit částku v čase. Kdybych například měl volný jeden milion korun, který chci investovat na dlouhé roky jako zabezpečení na stáří, nakupoval bych za něj samozřejmě akcie, ale provedl bych to tak, že bych částku rozložil například na čtyři roky po dvaceti tisících měsíčně. K podrobnějším výhodám takové strategie se vrátím někdy příště.