Dolar v nemilosti a čekání na Godota

Červenec byl jedním z nejklidnějších měsíců za poslední rok. Akciové trhy čekaly na začátek období, kdy budou firmy publikovat nové finanční výsledky a držely se plus minus hodnot, na kterých měsíc začínaly. Dluhopisy měly za sebou relativně plodný červen, ve kterém se po spekulacích o chování centrálních bank zvýšily výnosy, a tak v červenci jejich ceny stagnovaly. Pouze dolar pokračoval ve svižném oslabování, jen během července oslabil proti koruně skoro o čtyři procenta.

Na červenec taky připadlo vydání některých zajímavých makroekonomických dat a analýz. Mezi nimi údaje o nezaměstnanosti v Evropské unii nebo analýza Mezinárodního měnového fondu k vývoji kurzu dolaru. V Česku se všichni upínali k tomu, jestli se centrální banka počátkem srpna osmělí a po deseti letech zvýší základní sazbu. Teď už pochopitelně víme, jak to dopadlo.

Martin Mašát Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově, držitel prestižního mezinárodního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management jako investiční manager pro portfolia podílových fondů, pojišťoven a penzijních společností skupiny ING v Česku a na Slovensku. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

Dolar, otloukánek roku

Nudu na akciových trzích a uklidnění dluhopisových střídala měnová nejistota. Dolar se prudce propadá z úrovně, do kterého vyhnal příslib daňových podpor z úst prezidenta Trumpa. Daňová reforma je zatím (ne-li napořád) v nedohlednu. K tomu se postupně zotavuje evropská ekonomika; i Evropská centrální banka nejspíš bude muset časem zvedat sazby a tím podpoří sílu eura.

Růst ekonomiky eurozóny potvrdila především souhrnná data o nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti poklesla z loňských desíti na zhruba devět procent. Snižování nezaměstnanosti hovoří jasně o lepším ekonomickém vývoji s potenciálem postupně zvýšit inflaci k dvouprocentnímu cíli, a tedy k ukončení kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky.

Oleje do ohně přilil Mezinárodní měnový fond, který zveřejnil svoji prognózu k vývoji měn. Podle jeho analytiků dolar do konce roku 2016 posílil o dvacet procent víc, než by bylo vhodné vzhledem k vývoji zahraničních deficitů. Pokud se nepletou, vyrovnání této nerovnováhy by znamenalo oslabení až k úrovni kolem dvaceti korun za dolar. Jen připomínám, že teď za dolar dostanete 22 korun, na začátku roku to bylo 26 korun za dolar.

Čekání na Godota (který tentokrát nakonec přišel)

Domácí analytici a média v červenci žili očekávaným zvýšením sazeb centrální banky. Většina analytiků se shodla na tom, že efekt zvýšení na dluhopisové nebo akciové trhy bude marginální. Na druhou stranu tento krok ukazuje připravenost centrální banky pomalu standardizovat měnovou politiku.

Vzhledem k datu publikace tohoto komentáře je namístě také dodat, že hned 3. srpna jsme se dočkali: centrální banka svoji sazbu poprvé po devíti letech zvýšila, o dvacet bazických bodů na 0,25 procenta. I to stačilo k dalšímu posílení koruny pod dvacet šest korun za euro a u dolaru to bylo pod dvacet dva korun za dolar

Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních pět let

Výnosy desetiletých státních dluhopisů se v červenci, i když s určitou volatilitou, pohybovaly na úrovních z června. Pokles inflace v Evropské unii zpět pod dvě procenta a v Česku pokračující poptávka spekulantů po krátkodobých dluhopisech udržely výnosy bezpečných dluhopisů stále relativně nízko.

Vývoj některých finančních indexů za poslední rok

Červencový vývoj akciových indexů poukázal na důležitost diverzifikace, kdy se každý námi sledovaný index vydal trochu jiným směrem. Méně důležité nerozvinuté trhy se posunuly výše, kdežto Evropa stagnovala a nechybělo mnoho a hodnota jejích akcií klesla. Americké trhy pro změnu dál pokračovaly ve svém pomalém, ale setrvalém růstu vstříc novým maximálním hodnotám.

Kurz koruny k dolaru za poslední rok Zpráva MMF, neúspěchy prezidenta Trumpa, konec intervencí a lepší ekonomická data z evropské měnové unie nadále tlačí dolar vůči koruně k slabším úrovním. Jen letos vůči koruně oslabil o patnáct procent na hodnotu 22 korun za dolar.

Optikou finančních indexů

Výsledky akciových trhů v červenci jsou vidět i v tabulce výše. Smutný je pohled na výnos českých státních dluhopisů, které za rok klientům ubraly skoro jedno procento.