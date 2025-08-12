Peníze.cz
Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 12. 8. 2025
Penny rozšiřuje prodej na dálku. Nákup nově rozveze i v Ostravě a Olomouci

Zdroj: Penny Market

Řetězec Penny Market spustil možnost doručení nákupu až do domu v Ostravě a Olomouci. Rozvoz v této oblasti zajistí platforma Foodora, postupně přibydou další města.

Zákazníci z Ostravy a Olomouce si mohou objednat nákup prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace Foodora. Objednávka jim podle prodejce dorazí zhruba za 45 minut od zaplacení. Objednávat lze každý den mezi 8. a 19. hodinou.

Řetězec momentálně nabízí možnost doručení potravin v celkem šestadvaceti českých a moravských městech.

Na rozvozu spolupracuje také s konkurenčním Woltem, a to v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Teplicích, Liberci, Berouně, Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Děčíně, Frýdku-Místku, Chrudimi, Jesenici u Prahy, Karlových Varech, Karviné, Kladně, Kolíně, Opavě, Písku, Říčanech a Táboře.

