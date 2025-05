V Česku se o penězích nemluví. Neříkáme si, kolik vyděláváme, do čeho investujeme ani kolik nás stála dovolená. Peníze jsou prostě tabu. A i to je důvod, proč s nimi často lidé neumějí zacházet.

Dokument Zlatý plán, který je teď ke zhlédnutí v kinech, se snaží toto tabu prolomit. O tom, kolik lidé vydělávají, jak s penězi pracují a jak s nimi občas těžko vycházejí, ve filmu promlouvá například jeden z nejsledovanějších českých skaterů David Luu, playmate Lady Dee, matka samoživitelka Lenka nebo mladí manželé Karel a Markéta.

„Je to dokument o problematice peněz. Finanční gramotnost není v Česku úplně OK, a tak vznikla myšlenka natočit tento film a udělat takový první výkop pro osvětu. Je to běh na dlouhou trať a víme, že jen ten film to nespasí, ale už teď máme skvělé ohlasy,“ říká v partnerském podcastu Bohatší já scenárista a režisér filmu Marek Záruba.

Záruba ve filmu zavede diváky do soukromí sedmi protagonistů, kromě pěti výše zmíněných také ex-fotbalisty pražské Sparty Jakuba Peška a moderátorky Gabriely Partyšové. Ti se zkušenými finančními poradci rozebírají své příjmy, výdaje a sny, které by si chtěli do budoucna splnit, a nastavují vlastní finanční plán.

„Ten film je o životních situacích, které účastníci prožívají. A často to jsou situace, jež zažilo i mnoho diváků, takže se v nich mohou najít. Vzít si z nich nějakou inspiraci, motivaci. Jsou to silné příběhy, které nejsou jen o penězích," popisuje Záruba s tím, že když natáčeli emotivní zpověď Lady Dee, jak se ocitla úplně sama v Praze a musela se o sebe začít starat, nebo když manželé Karel a Markéta mluvili o tom, jak zjistili, že má Markéta rakovinu, byly to momenty, které v něm rezonovaly ještě hodně dlouho.

„Ten film je o životních situacích, které účastníci prožívají. A často to jsou situace, jež zažilo i mnoho diváků, takže se v nich mohou najít. Vzít si z nich nějakou inspiraci, motivaci. Jsou to silné příběhy, které nejsou jen o penězích,“ popisuje Záruba s tím, že když natáčeli emotivní zpověď Lady Dee, jak se ocitla úplně sama v Praze a musela se o sebe začít starat, nebo když manželé Karel a Markéta mluvili o tom, jak zjistili, že má Markéta rakovinu, byly to momenty, které v něm rezonovaly ještě hodně dlouho.

Vystoupení z komfortní zóny čekalo před kamerou také finanční poradce. „Poté, co jsem se pobavil s Markem, jsem si tu nervozitu v hlavě přetransformoval v to, že můžeme vytvořit něco fakt užitečného. Dělám to celý život, školím ve finanční gramotnosti děti, sportovce a další. Říkal jsem si, že jestli se to povede, můžeme pomoct hodně lidem,“ vzpomíná v podcastu finanční poradce Partners Petr Ťažký na to, jak nervózní byl, když se dozvěděl, že byl do filmu vybrán a objeví se v kinech po celém Česku.

Dokument vznikal dva roky, z čehož jeden rok Marek Záruba jen sbíral materiál, jak jednotliví protagonisté pokračují v budování svého finančního plánu a řeší s poradci mimo jiné to, jak se zajistit na dobu, kdy už nebudou moct aktivně dělat svou kariéru. Nebo jak se zabezpečit pro případy, kdy jeden z manželů těžce onemocní. Každý z příběhů by měl donutit diváky přemýšlet o vlastní finanční situaci a motivovat je k tomu, aby ji řešili.

„Když to řeknu upřímně, byl jsem v šoku, ale už po premiéře si mě ještě v kině odchytlo několik lidí a natvrdo mi řekli, jestli bych se s nimi nemohl sejít. Dodalo mi to sebedůvěru v tom, že jsme udělali dobrou práci, že to ty lidi nějak rozhýbalo. A jestli půjdou za mnou, tak super. Ale už jen to, že nad svou finanční situací aspoň začnou přemýšlet, je skvělé,“ dodává Ťažký.

