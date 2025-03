Slibuje vymožení přeplatku za energie, a to draze. Pozor na nezvanou návštěvu

Energetický regulační úřad (ERÚ) varuje před podezřelou nabídkou na vymáhání vyúčtování nebo přeplatků za energie od společnosti Virtual Energy.

Zákazníky této firmy hlavně v Jihomoravském a Zlínském kraji obchází osoba, která jim slibuje vyřízení vyúčtování. Účtuje si přitom za to vysoké odměny.

Na tuto praktiku dostal úřad od lidí už řadu stížností. Scénář je přitom vždy podobný: Dotyčný zaklepe na dveře se slovy: „Vím, že váš dodavatel energií Virtual Energy vám řádně nevystavil vyúčtování. Zařídím, aby tak učinil. Navíc pro vás vymůžu případný přeplatek a pomohu vám od dodavatele odejít.“

Za to si ve smlouvě „o správě energií“ účtuje odměnu ve výši několika tisíc korun. Dále údajně požaduje 30 až 40 % z částky vymáhaného přeplatku. „Seniory, kteří u sebe neměli hotovost k zaplacení, dokonce neváhal doprovodit k bankomatu, aby si peníze mohli vybrat,“ popisuje ERÚ.

„Zarážející je už to, jak by se cizí osoba dozvěděla takto konkrétní informace o konkrétním spotřebiteli. Tedy že od svého dodavatele neobdržel vyúčtování a že by mu z něj měl plynout přeplatek,“ podotýká Jakub Med, ředitel sekce správních řízení ERÚ. „Jelikož se jedná o klienty jediného obchodníka, máme podezření na zneužití osobních údajů. Nelze rozhodně vyloučit, že popsané jednání má za cíl ´zredukovat´ dlužné závazky společnosti Virtual Energy vůči zákazníkům,“ říká.

Na Virtual Energy přitom úřad v poslední době eviduje větší množství stížností právě kvůli neuhrazení přeplatků z vyúčtování dodávek energií.

Uvedená společnost je právním pokračovatelem dodavatele ELGAS Energy, s.r.o., a ten dodavatele Lidová energie, s.r.o. Oběma těmto společnostem ERÚ zrušil licenci na obchod s elektřinou a plynem a oba zmínění dodavatelé dlužili zákazníkům vysoké částky.

„ERÚ vyzývá spotřebitele, aby byli u podobných nabídek velmi obezřetní a před uzavřením jakékoli smlouvy si důkladně prověřili, s kým jednají, a pečlivě zvážili důsledky uzavření obdobné smlouvy,“ varuje úřad.

Na Virtual Energy se ERÚ chystá podat trestní oznámení. „Protože máme podezření na spáchání trestného činu, obrátíme se na policii, aby věc prošetřila. Pevně věřím, že v kombinaci s naším veřejným upozorněním se podaří zabránit tomu, aby se obětí staly další lidé,“ dodává Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

