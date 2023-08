Průvodce pojištěním pro cizince žijící v Česku: Co potřebujete vědět

PR text | 7. 8. 2023

Pojištění cizinců je důležité pro každého, kdo přijíždí do České republiky, a to bez ohledu na to, zda je z Evropské unie nebo mimo ni. Pojištění cizinců kryje náklady na zdravotní péči v případě nemoci nebo úrazu. Co byste o pojištění měli vědět?

Zdroj: Shutterstock