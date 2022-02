Lidl míří na nejdražší ulici v Česku. Nahradí banku

Obchodní řetězec Lidl otevře zhruba v polovině letošního roku prodejnu na pražské pěší zóně Na Příkopě, která dlouhodobě vede žebříček ulic s nejdražším nájemným v Česku a poráží i Pařížskou.

Prodejna vznikne na rohu ulic Na Příkopě a Panská v původně bankovním paláci z přelomu 20.a 30. let minulého století. Až do roku 2007 v něm sídlila Československá obchodní banka (ČSOB). Současným vlastníkem budovy je Immofinanz. Nejznámějším nájemcem je hračkářství Hamleys, kancelářskou část mají pronajatou například advokátní kanceláře.

„V současné době probíhají na místě intenzivní stavební práce, jejichž cílem je co nejmenší zásah do charakteru budovy. Zasazení prodejny do historického centra Prahy totiž vyžaduje velice citlivý postup,“ říká mluvčí Lidlu Tomáš Myler. Počítá se proto s mnoha prvky, které jsou pro běžné supermarkety tohoto řetězce atypické.

Prodejní plocha bude mít rozlohu 1140 metrů čtverečních. Lidé v ní najdou i samoobslužné pokladny, které Lidl začal zkoušet před několika dny – zatím v jediné prodejně v pražské Krči – jako poslední z velkých řetězců.

Lidl vstoupil na český trh v červnu 2003, v současnosti má 289 prodejen. Zpočátku stavěl jen nízkonákladové, samostatně stojící budovy. V roce 2015 začal některé starší prodejny nahrazovat většími, na první pohled modernějšími. V roce 2018 otevřel v pražském Karlíně první prodejnu v bytovém komplexu, o rok později pak první prodejnu v obchodním centru (Centrum Stromovka).

Fotogalerie: Do Česka vstupují nové řetězce a značky Diskont označovaný jako ruský Lidl, nové prodejny zboží pro domácnost nebo futuristická prodejna polského řetězce. A ještě přilétá Majaland. Do Česka nově přišlo skoro 25 značek obchodů a služeb. Seznamte se. Chci vidět víc Popisky fotek a jejich autory najdete uvnitř galerie.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.