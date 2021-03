Fondee dostalo pokutu od ČNB, překračuje licenci

Investiční platforma Fondee dostala od České národní banky (ČNB) pokutu ve výši 150 tisíc korun. Fondee podle rozhodnutí centrální banky pochybyla, když jako investiční zprostředkovatel realizuje nákupy investic pro své klienty u zahraničního obchodníka s cennými papíry.

Firma „porušila ustanovení § 29 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, dle kterého nelze tuto investiční službu v postavení investičního zprostředkovatele poskytovat ve vztahu k zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry,“ uvedla ČNB v rozhodnutí, které nabylo právní moci v druhé polovině března.

Fondee nabízí investice do ETF u nizozemské investiční společnosti DeGiro. Fondee z ETF sestavuje různé investiční balíčky, které prodává na svém webu nebo v aplikaci. Pro své klienty tedy Fondee prakticky nakupuje ETF u DeGira, kde si klienti přes Fondee založí vlastní účet.

ČNB teď říká, že s licencí pro investičního zprostředkovatele to nemůže dělat. Pokuta se týká období konce roku 2019, Fondee takto podniká i dnes.

„S udělením pokuty nesouhlasíme, ačkoliv jsme tušili, že tato situace může nastat. Pokuta vychází z paragrafu, který je dle nás i našich právníků v rozporu s platnými mezinárodními smlouvami, jelikož diskriminuje zahraniční finanční instituce v přístupu na český trh. Tento paragraf omezuje volný pohyb služeb po Evropské unii a porušuje Smlouvu o fungování Evropské unie, jednu ze zakládajících smluv Evropské unie,“ reaguje Jan Hlavsa, spoluzakladatel Fondee.

„Když jsme před pár lety zakládali Fondee, hledali jsme brokera, s kterým bychom mohli spolupracovat a díky němu nabídnout technicky a komerčně nejvýhodnější službu na trhu. Zdaleka nejlepší podmínky z hlediska poplatků pro klienty, IT zázemí, nabízel nizozemský broker DeGiro, který je druhým největším evropským brokerem,“ vysvětluje výběr DeGira Hlavsa.

Fondee na výtky ze strany ČNB každopádně reaguje a už loni podala žádost o rozšíření licence. „Abychom podobným sporům o právní výklad předešli. Věříme, že ji v dohledné době získáme. Nyní rozhodnutí studujeme a zvažujeme další kroky,“ říká Hlavsa.

Fondee je alternativou k podílovým fondům, která je postavená na investicích do ETF. Firma nevybírá vstupní poplatky, ale bere si 0,9 % ročně z výše peněz na investičním účtu. Fondee založili manželé Eva a Jan Hlavsovi před třemi lety, poté co se vrátili do Prahy z Londýna, kde Eva Hlavsová dělala v bance Morgan Stanley a Jan Hlavsa opatroval cizí miliardy v investiční firmě.

„Nabízíme portfolia složená z étéefek, ve kterých máte zprostředkovaně stovky, ne-li tisíce akcií a dluhopisů z celého světa. Něco takového by mělo být v základu každého portfolia. V Česku to tak nebývá, lidi tu mají tendenci chovat se extrémně. Na jedné straně jsou lidé nesmírně konzervativní. Pro nějakých sedmdesát osmdesát procent je hlavní finanční nástroj spořicí účet. A pak jsou tu lidé, kteří jsou nesmírně odvážní. Nebo si možná úplně neuvědomují, co dělají. Ti spekulují s bitcoiny nebo kupují dluhopisy různých skořápkových firem,“ představil Hlavsa nedávno v rozhovoru s webem Peníze.cz činnost Fondee.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,...