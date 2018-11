Rady dTestu. Jak si pojistit střechu nad hlavou (i všechno pod střechou)

Můžete být opatrní sebevíc, přesto vaše opečovávané bydlení může dostat na frak a do těla. Pomocníkem při nápravě materiálních škod může být pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Obojí ale často obsahuje řadu výluk, ve kterých může pro leckoho být obtížné se zorientovat. Celé to vlastně začíná už u toho, co je co – na co se vztahuje pojištění nemovitosti a co je domácnost.

Snad nejrozšířenějším – a v důsledku nejnebezpečnějším – omylem je domněnka, že pojištění nemovitosti se dá uzavřít jen pro domy a pojištění domácnosti je zas jen pro byty. I byt v paneláku může být pojištěný jako nemovitost.

Srovnej a panuj Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste pojištění domácnosti a/nebo nemovitosti rádi sjednali: Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Chci také ušetřit

Obraťte si bydlení vzhůru nohama

Jak tedy rozlišit, které pojištění co kryje? Často se používá jednoduchá pomůcka: představte si, že obrátíte dům nebo byt vzhůru nohama. Vše, co spadne, spadne pod pojištění domácnosti. Patří sem tedy nábytek, elektronika, koberce, svítidla nebo věci osobní potřeby. Naopak součásti pevně spojené s bytem či domem patří k pojištění nemovitosti. Kromě samotné nemovitosti, zdí, střechy a podobně jsou to tedy například radiátory, obklady, dveřní zárubně, podlahové krytiny či zateplovací materiály ve stropech a podlahách.

Toto zjednodušené pravidlo ovšem nefunguje bez výjimky. Můžete narazit na pojišťovny, které zařazují například podlahy do pojištění domácnosti a mnohé mobilní předměty zase do pojištění nemovitosti. Spornými položkami typicky bývají kuchyňské linky, vestavné spotřebiče, vestavěný nábytek nebo nejrůznější typy závěsných skříněk. Při čtení pojistných podmínek je dobré se zaměřit právě na ně.

Co bylo vyloučeno

Pojištění nabízejí většinou krytí v podobě balíčků. Ty se od sebe liší konkrétními riziky, pojistnými částkami a také výší pojistného. Mnozí pojistitelé ale místo balíčků preferují jednodušší a přehlednější členění – a to na základní a rozšířenou variantu. Základní varianta obvykle zahrnuje živelní rizika – často se můžete setkat se zkratkou FLEXA sdružující požár (fire), blesk (lightning), výbuch (explosion) a pád letadla (aeroplane), škody způsobené vodou vytékající z vodovodního zařízení, povodeň nebo záplavu, vichřici nebo krupobití, loupež či krádež vloupáním.

Tip redakce! Pojišťovny dokážou velice jemně odstiňovat významy slov. Naše výkladové slovníky například rozdíl mezi povodní a záplavou nevidí. Stejně jako běžný člověk, nepojišťovák. Po dlouhých letech vyšly pojišťovny běžným lidem vstříc: samy dál jemně odstiňují, ale nikoho jiného k tomu nenutí a obě rizika pojišťují naráz. Není ale vaše pojištění staršího data? Překontrolujte svoji smlouvu, jestli v ní něco nechybí!

Do rozšířené varianty pak pojišťovny obyčejně navíc zařazují třeba škody způsobené vodou unikající z odpadního potrubí, pád stromů, stožárů či jiných předmětů na nemovitost, zatečení atmosférických srážek, přepětí v elektrické síti či zkrat, vandalismus nebo rozbití skel z jiné příčiny než pojištěným rizikem (all-risk).

Zařazení a také ocenění jednotlivých rizik vždycky záleží na konkrétní pojišťovně. Zatímco jedna může mít dané riziko už v základní variantě, u druhé si kvůli němu připlatíte za vylepšený balíček a třetí ho může úplně odmítat pojistit. Ujistěte se proto předem, že rizika, která pokládáte za nejpodstatnější, nejsou uvedena ve výlukách z pojištění, a tedy že vám je dokážou patřičně pojistit.

Mezi výluky nejčastěji spadají věci, které se nacházejí v těsné blízkosti pojištěné domácnosti – například vybavení garáže, jízdní kola ve sklepě nebo zahradní sekačka v kůlně. Nicméně počet pojišťoven, které kryjí nebo připojišťují i tyto položky, pozvolna narůstá.

Co vám však klasická podoba pojištění určitě nepokryje, jsou předměty neobvyklé hodnoty. Pokud tedy máte doma například sbírku drahých obrazů, pro její krytí počítejte s výrazným navýšením pojistného.

Značným zádrhelem bývá i způsob odcizení předmětů z domácnosti – bývá totiž podmíněné překonáním překážky pachatelem. Na obyčejnou krádež se tak pojištění vztahovat nebude. U obyčejné fabky je navíc často velmi těžké prokazovat, že ji zloděj musel překonat – pro mnohé z nich není velký problém nezanechat při jejím otevírání žádné stopy. Kromě investice do pojištění se tedy může vyplatit také investice do lepších dveří nebo aspoň vložky zámku.

Lukáš Zelený

Hodnotu majetku vyčíslete správně

Klíčové je také nastavení správné pojistné částky. Ta by měla odpovídat hodnotě samotného majetku. Rozhodně se nedoporučuje hodnotu majetku uměle snižovat (takzvaně podpojišťovat) ani záměrně nepravdivě navyšovat (přepojišťovat).

Stejně jako třeba u automobilu se i hodnota nemovitosti i vybavení domácnosti v průběhu času mění. Může v důsledku amortizace postupně klesat, ale stejně tak se může po modernizaci nebo nákupu nových přístrojů nebo nábytku navyšovat. Je tak užitečné navštívit občas pobočku pojišťovny a pojistnou částku upravit. Doporučuje se to zhruba jednou za pět let, v případě rozsáhlejších investic do vybavení nebo větší rekonstrukce je pochopitelně žádoucí změnu oznámit hned.