Když zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění: Co hrozí a jak se bránit

Před pár dny jste na Peníze.cz četli, jaké důsledky pro zaměstnance má, když za něj zaměstnavatel neodvádí sociální pojištění, a co v takové situaci dělat:

Dnes tu máme příbuzné téma: zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění.

Co musí zaměstnavatel, co zaměstnanec

První důležitou povinností zaměstnavatele je své zaměstnance u zdravotní pojišťovny přihlásit, tedy oznámit pojišťovně, že nového člověka přijal a bude za něj platit pojistné, má na to osm dní od začátku pracovního poměru. Jakmile vás zaměstnavatel registruje, jste u zdravotní pojišťovny vedení jako zaměstnanci, což kromě jiného znamená, že vám v tomto období na zdravotním pojištění nemůže vzniknout dluh.

Problém může nastat, pokud zaměstnavatel nesplní ani svoji úvodní povinnost a u zdravotní pojišťovny vás nepřihlásí. Není proto na škodu po nástupu do nové práce do zdravotní pojišťovny zavolat a ujistit se, že je všechno, jak má. Kontrolovat zaměstnavatele ale není vaše povinnost. V případě, že by vás zaměstnavatel neregistroval a pojišťovna by se později ozvala s tím, že máte na zdravotním pojištění dluh, stačí prokázat, že jste v daném období byli zaměstnaní – například pracovní smlouvou nebo výplatní páskou. Odpovědnost za dluhy na zdravotním pojištění potom půjde za zaměstnavatelem.

Ale pozor: máte povinnost hlásit zaměstnavateli, že zdravotní pojišťovnu měníte. Aby včas začal peníze posílat jinam. Když přechod k jiné pojišťovně zaměstnavateli včas neohlásíte, vznikne dluh a pojišťovna kvůli tomu zaměstnavateli vyměří penále, může šéf chtít úhradu penále po vás.

Když vznikne na zdravotním pojištění dluh

Zaměstnanci platí zdravotní pojištění ve výši 4, 5 procenta z hrubé mzdy, neodvádějí ho ale sami. Povinnost vypočítat pojistné a strhnout ho zaměstnanci ze mzdy má zaměstnavatel, který pojistné také musí posílat na účet zdravotní pojišťovny.

Za svého zaměstnance odvádějí zaměstnavatelé zdravotní pojištění dvojí: jednak zmíněných 4,5 procenta jeho hrubé mzdy, navíc pak ale „ze svého“ ekvivalent devíti procent jeho hrubé mzdy. Podrobně se o výši odvodů, čisté, hrubé i superhrubé mzdě a nákladech práce dočtete v našem článku: Výpočet čisté mzdy 2017: Kolik ukrojí odvody

Pokud máte podezření, že za vás zaměstnavatel zdravotní pojištění neodvádí a jeho odpovědi vás neuspokojí, informujte o tom svoji zdravotní pojišťovnu. K chybě mohlo dojít z nedbalosti nebo proto, že má zaměstnavatel finanční problémy. Pokud vám povinné odvody strhával ze mzdy, ale do zdravotní pojišťovny je úmyslně neposílal, dopustil se trestného činu.

Penále za každý kalendářní den, o který se zaměstnavatel s platbou opozdil (nebo zaplatil nižší částku, než měl), dělá 0,05 procenta dluhu. Vám z toho ale žádné trable vzniknout nemůžou. „Pojišťovna nebude vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnancích, ale pouze po zaměstnavateli, navíc případný právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit jeho předchůdce. Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky, není sám pojištěnec nikterak sankcionován. Na tyto případy se ani nevztahuje požadavek bezdlužnosti klienta, žádajícího o některý z benefitů a příspěvků VZP. Bezdlužnost se zjišťuje pouze u plátce pojistného, a je-li pojištěnec zaměstnán, není plátcem on, ale jeho zaměstnavatel,“ uvádí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Pozor na práci na dohodu

Trochu jiná situace bude, pokud pro zaměstnavatele pracujete na bázi dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Když měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne deset tisíc korun, z výdělku se neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Totéž platí, když máte příjmy do deseti tisíc u několika zaměstnavatelů naráz. V případě, že máte s jedním zaměstnavatelem podepsaných několik dohod o provedení práce, platí hranice deseti tisíc pro součet měsíčních výdělků. Když je vyšší, odvádí zaměstnavatel z celé částky zdravotní pojištění i sociální pojištění (včetně pojištění nemocenského).

Zdravotní pojištění (na rozdíl od sociálního pojištění) v každém případě musíte mít zaplacené. Jestli máte jen výdělky, ze kterých se neodvádí pojistné, ani za vás neodvádí zdravotní pojištění stát (výčet situací, kdy platí stát, uvádíme v boxu), musíte se do osmi dnů přihlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné platit. Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdravotní pojištění na státní útraty Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste: Nezaopatřené děti

Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů

Na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě

Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I

Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Zdravotní pojištění je třeba zaplatit vždy do osmého dne následujícího měsíce, například za leden do osmého února.

Obdobně to funguje při práci na DPČ: když je měsíční hrubá odměna z dohody nižší než dva a půl tisíce korun, neodvádí se z ní zdravotní pojištění. I tady platí, že pokud nehradíte zdravotní pojištění ani z jiného příjmu a neplatí ho za vás stát, musíte se zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojistné ve výši 1485 korun měsíčně platit.

