Chcete pracovat pro stát? Od června při pohovoru ušetříte

Všichni, kdo chtějí pracovat na ministerstvech nebo v dalších státních institucích a hlásí se na takzvaná služební místa, od června ušetří. Peníze a většinou i čas. S novelou zákona o státní službě totiž odpadá pravidlo, podle kterého uchazeči museli ještě před samotným pohovorem navštívit praktického lékaře a obstarat si potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Od tohoto měsíce však stačí, pokud zájemce pošle spolu s životopisem čestné prohlášení, že je zdravý. Povinné vyšetření musí následně absolvovat až vítězný kandidát. Pokud kontrola proběhne bez problému, tak mu ji zaměstnavatel – jak je naprosto běžné i v soukromé sféře – proplatí.

Proč vás nutí k doktorovi Jde o melouny Vstupní lékařskou prohlídku nařizuje nově přijatým zaměstnancům zákon. Povinnost zmiňuje zákoník práce, podrobněji je rozvedena v zákoně o specifických zdravotních službách. Pokud prohlídku zaměstnanec neabsolvuje, bere se to tak, že není způsobilý k výkonu práce. A zaměstnavateli hrozí pokuta až dva miliony korun – což už je dost dobrý důvod, aby vás nutil jít před nástupem k bílým plášťům.

Poplatek ze zákona

Ještě před pár dny to fungovalo jinak. Až do konce května si uchazeči hradili kontrolu ze své kapsy, a to i v případě, že v následném výběrovém řízení neuspěli a práci nezískali.

Povinné lékařské potvrzení si takto předem musel obstarat například Jan Kolář (jméno bylo na jeho žádost změněno), když se minulý měsíc ucházel o služební místo na jednom z českých ministerstev. Prokázat, že je zdravý, bylo jedním ze základních požadavků – spolu s dokladem o bezúhonnosti, jazykovým certifikátem či vysokoškolským diplomem. Že musí mít uchazeč „potřebnou zdravotní způsobilost“, stojí i přímo ve zmíněném služebním zákoně.

„Na personálním oddělení ministerstva mi sdělili, že jiní uchazeči platili třeba jen 300 korun. Moje obvoďačka si ale řekla o 650 korun,“ shrnuje Kolář. Protože ve výběrovém řízení neuspěl, zaplatil tuto částku zbytečně. Podobně za účast na pohovoru do konce května platili i všichni ostatní, kdo se hlásili na služební místa. Nejen na ministerstvech, ale i na dalších úřadech, které pod ně spadají – třeba na Českém statistickém úřadu, Českém telekomunikačním úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo na některém z krajských finančních úřadů. „Pokud jde o žadatele, kteří hradili zdravotní prohlídku u svého lékaře před 1. červnem 2017, těm tyto náklady propláceny nebyly,“ potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Snažit se vymáhat zbytečně zaplacené peníze už Kolář nebude. Podle jeho slov by to znamenalo rozjet soudní řízení, které by pravděpodobně skončilo neúspěšně.

Lze potvrzení recyklovat?

Pokud by se přitom „jeho“ pohovor konal až v červnu, už by se bez papíru od lékaře obešel. Podle výkladu ministerstva vnitra se lze totiž novelou řídit i v případě výběrových řízení, která sice byla vyhlášena dříve, ale skončí po 1. červnu. Jinými slovy, pokud byl inzerát zveřejněn v květnu, ale pohovor probíhá teprve nyní, „stará“ pravidla už pro uchazeče neplatí.

Stejně tak může být pro neúspěšné kandidáty útěchou, že lze posudek použít opakovaně – pokud by se na daném ministerstvu hlásili na jiné místo. Alespoň teoreticky. „Originály lékařského potvrzení jsme po jejich ověření žadatelům vraceli, takže je mohou použít i v dalších výběrových řízeních,“ říká mluvčí Ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. Žádné časové omezení podle ní zákon nezmiňuje ani teď. Hned ale dodává, že uchazeči dosud chodili vždy s aktuálními posudky, takže se ministerstvo zatím touto otázkou nemuselo zabývat. Ministerstvo dopravy podle Neřolda akceptuje posudky za posledních šest měsíců. Striktněji naopak postupuje ministerstvo obrany. „Vstupní lékařská prohlídka se provede vždy před uzavřením dohody. Nelze tudíž použít předešlý doklad,“ uvádí jeho mluvčí Jiří Caletka. Opět je však nutné připomenout, že se to týká jen vítězného uchazeče, kterému navíc zaměstnavatel kontrolu zpětně proplatí.

S žádostí o upřesnění, jak to nyní s uznáváním lékařských posudků tedy je, jsme oslovili i navrhovatele novely – senátory Miroslava Nenutila a Jiřího Oberfalzera, a předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Ani jeden z nich však na položené otázky nereagoval.

Co čeká úředníka ... při vstupní prohlídce zhodnocení dosavadního zdravotního stavu (včetně léků, které užívají), dosud prodělaných nemocí, úrazů, či operací, přihlédnutí k rodinné anamnéze

komplexní fyzikální vyšetření – sluchu, zraku a kůže; základní neurologické vyšetření; lékař by měl klást důraz hlavně na orgány a systémy, které budou při dané práci zatěžované nejvíce.

základní chemické vyšetření moči

Stačí základní kontrola

Přesně není v zákoně o státní službě řečeno ani to, co zmíněná zdravotní způsobilost vlastně znamená. To si musí uchazeči dohledat v jiných předpisech, například ve vyhlášce o pracovnělékařských službách – více v boxu. Služební zaměstnanci spadají do první ze čtyř kategorií prací, tedy mezi profese s nejnižším pracovním rizikem. „Zde stačí, když zdravotní způsobilost posoudí registrující lékař žadatele, a to na základě písemné žádosti. Žádné specifické požadavky na zdravotní prohlídku zákonem stanoveny nejsou,“ upřesňuje Pospíšilová z Ministerstva životního prostředí.

Za podobné vyšetření platí uchazeči a následně jejich zaměstnavatelé několik stokorun – záleží na ceníku daného obvodního lékaře. Například u pražských lékařek Marie Sedlákové či Ilony Sedláčkové vyjde tato prohlídka na 500 korun, u obvoďačky Evy Burianové na 400 korun.

Stát se přizpůsobil soukromé sféře

Platit za kontrolu ještě před tím, než se uchazeč vůbec setká s personalistou, není běžné ani v soukromé sféře. „Statisticky to nejde vyčíslit, týká se to nanejvýš jednotek promile ze všech obsazovaných pozic,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský z LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Práce.cz. České firmy jsou podle něj v době nedostatku schopných lidí většinou rády, že vůbec někdo na inzeráty reaguje. „Požadavek na zaslání potvrzení o zdravotní způsobilosti může v této prvotní fázi výběrového řízení vyznít diskriminačně. My bychom svého klienta od takového požadavku odrazovali,“ souhlasí ředitel personální agentury Hays Ladislav Kučera.

S tím, že by požadovaly potvrzení od lékaře už na samotný pohovor, nemají zkušenost ani oslovené firmy. „Z minulosti si nepamatujeme, že by někdo z nových zaměstnanců vstupní prohlídkou neprošel. Z toho důvodu nepovažujeme prokazování zdravotní způsobilosti kandidátů za užitečné a neplánujeme ho ani do budoucna,“ říká například HR manažer poradenské společnosti KPMG Jan Pivoňka. „Dokládání zdravotní způsobilosti ještě před pohovorem vnímáme jako bariéru pro uchazeče o práci,“ dodává Ladislav Onderka, který má na starost nábor v IKEA ČR.