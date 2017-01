Autorské honoráře v roce 2017: Kolik odvedete, kolik dostanete

Autorskými honoráři se odměňují díla, která jsou předmětem autorského práva. Může jít o literární, umělecké nebo vědecké dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v nějaké objektivně vnímatelné podobě: dílo písemné, hudební, dramatické, choreografické, pantomimické, fotografické, audiovizuální, sochařské, výtvarné, kartografické nebo třeba urbanistické.

Běžně jsou autorskými honoráři odměňováni lidé, kteří přispívají do tištěných nebo internetových novin, televize a rozhlasu. A právě pro tuto skupinu autorských příjmů, které můžeme pro zjednodušení nazvat jako honoráře za příspěvky do médií, platí speciální pravidla.

Příspěvky do médií v roce 2017

Pokud vaše příjmy za příspěvky do médií od jednoho plátce nejsou vyšší než deset tisíc korun měsíčně, plátce (například redakce, pro kterou píšete) z nich před výplatou strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Zdravotní pojištění ani sociální pojištění se z nich neodvádí.

Takových plátců můžete mít v jednom měsíci i víc – autorské příjmy do deseti tisíc od různých plátců se nesčítají. Pokud ale máte od jednoho plátce víc autorských příjmů, platí měsíční limit deseti tisíc pro jejich součet.

Srážková daň je v tomto případě konečnou daní. Příjem zdaněný srážkovou daní už nemusíte nikde vykazovat ani kvůli němu podávat daňové přiznání, tvoří samostatný daňový základ. Přesněji řečeno: příjem z autorského honoráře zdaněný srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout ani nesmíte. To je rozdíl oproti dohodě o provedení práce; příjmy z DPP zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout můžete a přináší to výhody, jak se podrobněji dočtete tady:

Autor s příjmy za příspěvky do médií do deseti tisíc měsíčně (od jednoho plátce) se nemusí nikde hlásit a registrovat.

S jednou výjimkou. Nezapomeňte si pohlídat zdravotní pojištění – pokud máte pouze příjmy, ze kterých se zdravotní pojištění neodvádí ani ho za vás nehradí stát, musíte se do osmi dnů přihlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojistné začít platit. Výše pojistného u OBZP dělá 13,5 procenta z minimální mzdy, která od ledna 2017 dosahuje 11 tisíc měsíčně. Měsíční pojistné tedy vychází na 1485 korun. Zdravotní pojištění je třeba zaplatit vždy do osmého dne následujícího měsíce, tedy například za leden do osmého února. Výčet případů, kdy za vás zdravotní pojištění platí stát, najdete v boxu – pak nemusíte víc řešit.

Zdravotní pojištění na státní útraty Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste: Nezaopatřené děti

Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů

Na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě

Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I

Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Pokud je honorář za příspěvek do médií od jednoho plátce vyšší než deset tisíc korun měsíčně, platí pro něj stejná pravidla jako pro všechny ostatní autorské příjmy (bez ohledu na jejich výši). Rozebereme si je níž.

Ostatní autorské příjmy v roce 2017

Jakmile si u jednoho plátce v rámci autorských honorářů za příspěvky do médií vyděláte víc než deset tisíc korun měsíčně, považuje se výdělek za samostatnou výdělečnou činnost se všemi odvodovými povinnostmi. To samé platí pro všechny ostatní typy autorských příjmů - tam výše příjmu nehraje roli, srážkovou daň u nich uplatnit nemůžete.

Autor nemusí mít živnostenské oprávnění, vykonává činnost podle autorského zákona, ale musí se registrovat k dani z příjmů na živnostenském úřadu nebo finančním úřadu a jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) také u zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení.

Podrobnosti k odvodům zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ v článcích:

Autorský honorář za příspěvky do médií nad deset tisíc od jednoho plátce, stejně jako výdělek z jiné autorské činnosti (bez hledu na výši), se vyplácí v plné výši, bez daňové srážky. Po konci zdaňovacího období (tedy na začátku následující kalendářního roku) podáte daňové přiznání, do kterého příjmy z autorských činností zahrnete. Buď v něm uplatníte skutečné výdaje, o kterých vedete daňovou evidenci, nebo využijete čtyřicetiprocentní výdajový paušál.

Následně podáte ještě přehled o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Když výše autorských honorářů za jedno zdaňovací období (kalendářní rok) v součtu nepřevýší patnáct tisíc korun a nemáte jiné zdanitelné příjmy, nemusíte daňové přiznání podávat ani platit daň. Totéž platí, když se do patnácti tisíc za rok vejdete v součtu autorských honorářů a jiných příjmů podléhajících dani z příjmů, myšlené jsou ale opravdu příjmy, nikoli čistý zisk. Příjmy osvobozené od daně z příjmů a příjmy zdaněné srážkovou daní se do patnáctitisícového limitu nepočítají.

Když pro vás bude autorská činnost pouze vedlejší činností a důchodové pojištění si budete platit ze své hlavní činnosti, například ze zaměstnání, nebo budete třeba pobírat starobní důchod, mateřskou nebo rodičovskou, případně jste student, sociální pojištění z honorářů budete odvádět jen v případě, že váš daňový základ (příjem po odečtení výdajů) z vedlejší činnosti dosáhne rozhodné částky, která pro rok 2017 dělá 67 756 korun. Zdravotní pojištění musíte odvést v každém případě. Detaily o zdravotním a sociálním pojištění při hlavní a vedlejší činnosti najdete v článcích:

Pozor, limit příležitostných příjmů do 30 tisíc ročně, které se nemusejí danit ani přiznávat, se autorských honorářů netýká.

Jestli jste plátci DPH, podléhají dani z přidané hodnoty všechny vaše autorské honoráře, bez ohledu ne jejich výši. Jestli plátci DPH nejste, povinnost se vás samozřejmě netýká.