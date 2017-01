Kalkulačka cestovních náhrad 2017: Kolik dostanete na služebku

Do zahraničí se nevydávejte bez cestovního pojištění. Platí to nejen pro služební cesty, ale i pro soukromé. Na ty služební by vás měl pojistit zaměstnavatel, je-li to aspoň trochu slušný hoch. Pokud to nedělá, zkuste si mu říct. Na soukromé to bude na vás. Ale určitě se to vyplatí – kdyby vás fakt něco nemilého potkalo, bylo by hloupé muset myslet ještě na to, kde vezmete na doktory. Vyberte, jak by vám vyhovovalo si cestovní pojištění sjednat – a ušetřte se starostí.