Kalkulačky a přehled pravidel: Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v rámci novely zákona o nemocenském pojištění rozšířit okruh lidí, kterým by mohl vzniknout nárok na sirotčí důchod. Penzi by nově mohli dostat i sirotci, pokud jejich zemřelému rodiči bylo méně než 28 let a platil v posledních deseti letech alespoň jeden rok sociální odvody. U zemřelého rodiče staršího 38 let se bude podmínka potřebné doby pojištění považovat za splněnou, jestliže získá alespoň dva roky pojištění v období dvaceti let před dnem smrti.

Změna je součástí chystané novely nemocenského pojištění, která mimo jiné řeší i takzvanou otcovskou poporodní péči.