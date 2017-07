Bojiště: internet. Braň svoje peníze!

Většina Čechů zná zásady, které se na internetu vyplatí dodržovat. Alespoň to tvrdí průzkum Československé obchodní banky. Zároveň ale z odpovědí respondentů vyplývá, že ačkoli máme v pravidlech jasno, v každodenním životě se jimi příliš neřídíme. Řada lidí například používá příliš jednoduchá hesla a jen málokdy je mění.

Velké mezery mají Češi také v zabezpečení chytrého telefonu. Podle průzkumu ČSOB si většina lidí myslí, že nejsou pro hackery zajímavým cílem, protože nemají na účtu nijak závratné sumy. Odborníci ale upozorňují, že počítačoví piráti raději útočí na snadné cíle a při hackerských útocích většinou nedochází k odcizení velkých částek. Odchod neobvykle velkého objemu peněz totiž většina bank hlídá a u majitele účtu ověřuje.

Další průzkum, tentokrát České bankovní asociace, ukázal, že jen třináct procent lidí považuje využívání internetového bankovnictví za rizikové. Většina dotázaných také uvedla, že údaje svých klientů by měly ochraňovat především banky. Jenže podle ČBA i přes úsilí bank nakonec hraje stěžejní roli hlavně chování spotřebitele. „Je na každém z nás, aby dodržoval pravidla bezpečného chování v online prostředí a s citlivými údaji, mezi které patří přístupové údaje a hesla k internetovému bankovnictví, nakládal nanejvýš obezřetně,“ upozorňuje Tomáš Hládek, odborník na bezpečnost v online prostředí ČBA.

Proto jsme pro vás nachystali malé opáčko.

Jak řádí zlořádi? Způsobů, jak se dostat k vašim penězům, znají podvodníci hned několik. Skimming neboli kopírování magnetického proužku. Podvodník na bankomat nainstaluje speciální zařízení, okopíruje údaje o kartě, odpozoruje PIN a vytvoří padělek karty. Pokud uvidíte na bankomatu podezřelé zařízení, jděte si raději vybrat jinam. Při zadávání PINu se vyplatí zakrývat si ruku, kterou PIN naťukáváte. Hacking neboli odcizení dat přes počítač nebo mobilní zařízení. Útočník může použít virus, speciální aplikaci nebo nezabezpečenou wi-fi síť, pomocí které napadne vaše zařízení a následně získá potřebné údaje. Vyplatí se neotvírat neznámé přílohy e-mailů, neinstalovat podezřelé programy a nepoužívat veřejnou wi-fi, když platíte na internetu. V posledních letech se internetem čas od času šíří takzvaný ransomware. V praxi vám dorazí e-mail s neznámou přílohou. Pokud ji otevřete, nainstalujete si do svého počítače virus, který zašifruje všechny soubory a složky ve vašem počítači. Hackeři po vás následně chtějí výkupné, výměnou za to, že data opět odemknou. Phishing neboli podvodné vylákání citlivých údajů. Útočníci rozesílají e-maily, které se tváří jako zprávy od banky, České pošty nebo třeba PayPalu. Většinou vás přesměrují na falešnou stránku, kde máte zadat přihlašovací údaje. E-maily jsou často od nerozeznání od oficiálních zpráv, napovědět ale můžou překlepy, chyby nebo špatná stylistika. Jako další vodítko poslouží e-mailová adresa odesílatele. Jestliže jde o neobvyklou doménu, zpozorněte a raději na nic neklikejte. Speciální odrůdou phishingových mailů jsou takzvané nigerijské dopisy. K těm víc níž v boxu Háček na blbečky.

Silné heslo je základ

Heslo, kterým se přihlašujete do internetového bankovnictví, by mělo být dostatečně silné. Ideální je kombinovat malá a velká písmena, číslice a znaky – inspiraci můžete načerpat v boxu níž. Na druhou stranu, heslo by mělo být taky dobře zapamatovatelné. Když si totiž zvolíte až moc složité heslo, dost možná si ho budete muset poznamenat. Chyba, které se podle odborníků dopouští zejména starší lidé. Heslo v žádném případě nepatří na papírek a už vůbec byste ho neměli nechat ležet například v práci vedle klávesnice. To samé samozřejmě platí pro PIN kód poznamenaný na lístečku v peněžence vedle platební karty.

Heslo Přibližná doba prolomení 1234 ihned Pavel11 23 sekund Pavel11* 3 hodiny *Pavlicek11* 3 roky *Ppavlicek111* 5 let

Při vymýšlení hesla je lepší, vyhnout se snadno odvoditelným kombinacím – například jména a data narození. Vyvarovat byste se měli také používání stejných hesel pro několik různých služeb. Jakmile totiž útočník prolomí vaše heslo jednou, například do zákaznického účtu v e-shopu, kde je úroveň zabezpečení logicky nižší, dost možná ho pak zkusí použít i jinde. Heslo se samozřejmě vyplatí jednou za čas změnit.

Háček na blbečky Drahý pane, můj zesnulý manžel nashromáždil na nigerijských ropných polích nějaké drobné, pár milionů dolarů. Peníze leží v bance v Lagosu a já je potřebuju převést do bezpečnější země. Pomůžete-li, dostanete z deseti milionů dolarů dva vy, tak jen prosím rychle pište číslo konta, jo a přibalte pár tisíc, musím nejdřív uplatit nějaké úředníky... Proč jsou podvodné e-maily tak hloupé? Hledají hlupáky!

Nevěřte vyhledávačům

Další častá chyba, které se řada lidí dopouští – do internetového bankovnictví chodí přes vyhledávače. Do Googlu nebo Seznamu zadají heslo: internetbanking, název banky a poté kliknou na první odkaz, který jim ve výsledcích vyhledávání naskočí. Jenže v praxi nemusí jít o internetbanking vaší banky ale o zaplacenou falešnou stránku, která z vás chce vylákat přihlašovací údaje. Že řada klientů příliš neřeší, na jaký odkaz vlastně kliká, potvrdil experiment Československé obchodní banky. ČSOB totiž vytvořila vlastní falešnou stránku a zaplatila její umístnění na první pozici ve vyhledávačích. Za měsíc kliklo na falešný odkaz 61 tisíc lidí, třetina z nich dokonce opakovaně. Podle propočtů banky tak mohli její klienti přijít až o dvacet milionů korun.

Pokud se tedy chcete návštěvě podvodných stránek vyvarovat, nejprve raději jděte na stránky banky a teprve z nich se nechte přesměrovat do internetového bankovnictví. Když už se do internetbankingu dostanete přes vyhledávač, dávejte pozor na barevné odlišnosti a gramatické chyby, případně se podívejte do adresního řádku. Pokud adresa stránek vypadá jinak než obvykle nebo chybí ikona zámečku, pravděpodobně jde o podvod.

Propojeno! Než někomu říkat heslo do internetbankingu, to mu radši nadiktujete rodné číslo. Riziko zneužití je tady totiž daleko menší. Znají vaše rodné číslo. Můžou ho zneužít?

Raději z domova a pozor na mobil

Přihlašování do internetového bankovnictví nebo třeba placení kartou v e-shopu raději provádějte z domova. Naopak se snažte vyhýbat nezabezpečeným wi-fi sítím, typicky v kavárnách a restauracích. Samozřejmostí by mělo být používání antivirového programu, a to nejen na počítači ale i v chytrém telefonu.

Právě na zabezpečení telefonu řada lidí často zapomíná. Odborníci na online bezpečnost doporučují nastavit si na mobilu zámek – PIN, heslo nebo gesto. Pozornost věnujte také stránkám, ze kterých stahujete nejrůznějších aplikace. Za ověřené a důvěryhodné můžete používat stránky jako Google Play, iTunes nebo Windows Marketplace.

Vyluxovaný účet Já to nebyl! Přihlásíte se do bankovnictví a je zíráte, jak vám přes noc zhublo konto. Ve výpisu platby, na které si rozhodně nepamatujete. A večírek, který by mohl nějaké to okno vysvětlit, se včera nekonal. Tajemný uklizeč vám vyluxoval konto. Co dělat? Jak dostat peníze zpátky

Platba kartou na internetu

Kdo často platí kartou na internetu, udělá dobře, když využije dvojfaktorové zabezpečení neboli 3D Secure ochranu. Což v praxi znamená, aktivovat potvrzování každé transakce platební kartou unikátním kódem, který vám přijde esemeskou. Pokud nakupujete v e-shopu, který 3D Secure zabezpečení využívá, máte zároveň jistotu, že údaje o kartě platební brána neposkytuje obchodníkovi ale přímo bance.

Pokud obchodníkům neradi svěřujete údaje o kartě a často nakupujete v zahraničí, může také využít některou z elektronických peněženek. Virtuální peněženka slouží jako prostředník mezi vaším účtem a účtem prodejce. Jednou z nejoblíbenějších je globální virtuální peněženka PayPal. Na Peníze.cz najdete návod, jak si ji založit a využívat.