Michal Babouček z GoPay: Svět bez hotovosti

Vystudoval jste Vysokou školu chemicko-technologickou. Jak se člověk s takovým vzděláním dostane k byznysu s platebními bránami?

Kvůli koníčku. Finance mě vždycky bavily, navíc jsem dříve aktivně obchodoval s cennými papíry. A i když jsem po škole v chemii chvíli pracoval, pořád mě to táhlo na burzu. Díky tomu jsem se také potkal s Pavlem Schwarzem, zakladatelem GoPay. V té době to byl malý start-up hledající lidi, kteří uvěří vizi světa bez hotovosti. A já uvěřil! Chemie mě pořád baví, rád si čas od času přečtu novinky z oboru, svět financí a technologií je ale natolik pohlcující, že člověka vytěží na maximum. Nicméně nevylučuju, že se třeba na stará kolena k původnímu oboru vrátím. Teď to ale rozhodně není na pořadu dne.

GoPay vznikl v roce 2007, v době, kdy trhu vládly banky. Jak jste dokázali přesvědčit tuzemské e-shopy, aby vyzkoušely dosud neznámou alternativu?

Přijít s platební bránou nebylo na začátku vůbec v plánu. Původně jsme chtěli prorazit s elektronickou peněženkou, nabídnout českou alternativu k PayPalu. Cílili jsme proto především na fyzické osoby. Jenže jsme zjistili, že elektronická peněženka nestačí. E-shopy neměly o integraci nijak enormní zájem, chtěly komplexní řešení, které by si poradilo s platbami kartou i online převodem. A pokud nemáte dostatek akceptačních míst, nemají zákazníci motivaci s vaší peněženkou platit. Právě proto jsme začali budovat platební bránu s napojením na banky, s jejíž pomocí jsme se dostali k e-shopům. Rozhodně ale nebylo snadné prosadit se v prostředí, kterému do té doby dominovaly výhradně banky.

Jak se vám to nakonec podařilo?

E-shopy si jednoduše spočítaly, že integrovat každou jednotlivou banku by je stálo hodně času. Daleko výhodnější je mít jeden agregátor a účtovat jen s ním.

Platební brány nabízí v Česku několik firem. Jaká je přidaná hodnota vašeho řešení?

Sice nejsme nejlevnější, zato jsme spolehliví a technicky precizní. Navíc jsme velice transparentní a otevření. Naši klienti přesně vědí, kolik je bude GoPay stát a na kolik je vyjde implementace našeho řešení. Máme totiž speciální stránky pro vývojáře, kde se dá snadno zhodnotit finanční náročnost.

Měly by mít platební bránu i malé e-shopy? Kde je hranice obratu, od kterého se vyplatí?

Těžko říct. E-shopy by si ale měly uvědomit, že pokud nemají platební bránu, odfiltrují si určitý segment klientů, kteří tento způsob platby preferují. Pro mě osobně je e-shop, který bude požadovat platbu pouze bankovním převodem, poměrně nedůvěryhodný. Když obchod akceptuje karty, má člověk základní jistotu, že ho někdo prověřil, než mu povolil platební bránu nasadit. Tím pádem je menší pravděpodobnost, že jde o podvodníky. Dřív to tak nebylo, ale dnes je platební brána nutnost i pro většinu začínajících e-shopů. S tím, že by někdo akceptoval pouze platbu bankovním převodem, se příliš nesetkávám. Klienti už vyžadují vyšší standard než dobírku nebo klasický převod.

Při platbě přes platební bránu vstupuje do procesu několik stran. Jsou transakce skrze platební bránu stejně bezpečné jako přímý kontakt s bankou?

Určitě. Platební brána totiž pouze předává informace nezbytné pro provedení platby. Navíc přes zabezpečený kanál definovaný bankou. Neexistuje tedy riziko, že do procesu vstoupí nějaký trojský kůň, který by tuhle komunikaci odposlouchával. Banky jsou v tomhle velmi precizní, nemůžou si dovolit vypustit do světa službu, která by měla bezpečnostní díru. A my také ne.

U vaší platební brány můžou zákazníci vedle karty zaplatit i pomocí platebního tlačítka. Jaký je rozdíl oproti klasickému bankovnímu převodu?

Platební tlačítko zprostředkovává okamžitý online bankovní převod. Zákazníka jednoduše přesměruje na stránky jeho internetového bankovnictví, do kterého se standardně přihlásí. Zároveň má ale předvyplněný celý platební příkaz, a nemůže se tak stát, že by špatně opsal číslo účtu. Platební tlačítko tedy zaručuje nulovou chybovost.

Další rozdíl je v rychlosti zpracování platby. Jelikož všechno probíhá online, můžeme zprávu o zaplacení ihned předat e-shopu, který tak může začít expedovat. U bankovního převodu se čeká, dokud není platba připsaná.

Jde tedy o stejně rychlý způsob placení jako v případě platební karty. Platební tlačítko ale asi bude pro e-shopy levnější…

Máte pravdu. Oproti platebnímu tlačítku ale mají karetní transakce přidanou hodnotu – optimalizaci plateb pro malé obrazovky, tedy pro mobily nebo tablety. Pokud zákazník platí přes mobil a e-shop ho přesměruje do internetového bankovnictví, které optimalizované není, může si nakonec platbu rozmyslet. Dnes probíhá každá pátá platba přes mobilní zařízení. Takže pokud jako majitel e-shopu víte, že dvacet procent lidí platí přes mobil, je pro váš ekonomičtější zaplatit o trochu víc za platební proces než ztratit zákazníka.

Proč je platba kartou pro obchodníka nejdražší platební metodou?

Protože je potřeba zaplatit čtyřem subjektům. Mezibankovní poplatek bance, která kartu vydá. Svoji marži chtějí i kartové společnosti. Vedle toho se o platbu starají zúčtovací centra a pak je tu samozřejmě ještě provozovatel platební brány.

Kolik procent z transakce si tedy jednotlivé subjekty účtují?

U regulovaných karet dělá mezibankovní poplatek 0,3 procenta, u korporátních karet se ale šplhá na 1,6 procenta. Kartové společnosti si berou 0,2 procenta, zúčtovatel dvě koruny padesát. Jde o náklad, který by měl nést obchodník. Unijní regulace PSD2 chce přinést zákaz přenášení těchto poplatků na zákazníky.

Co vlastně PSD2 znamená pro váš byznys? Může mít kromě snazší a rychlejší komunikace s bankami vliv také na cenu, kterou platíme za posílání peněz?

Určitě, zlevnění platebního styku je jedním z cílů regulace. Na nejrůznější bankovní operace se dnes vynaloží jedno procento evropského HDP. To je neuvěřitelné číslo. Proto chce regulátor udělat standardizaci, díky které bude celý proces jednoduší. To má umožnit vznik nových služeb, které povede ke snížení ceny.

Jakou platební metodu si Češi oblíbili nejvíc?

V průměru je pětapadesát procent transakcí zaplacených kartou, přibližně čtyřicet procent bankovním převodem a zbývajících pět procent připadá na další způsoby platby. Vždycky ale dost záleží na konkrétním e-shopu, respektive na tom, jaký je jeho typický zákazník – starší generace totiž platebním kartám příliš nedůvěřují. Roli ale hraje i to, jakým způsobem e-shop platební metody koncipuje. Uživatelé obecně rádi klikají na to, co je v jejich zorném poli. Takže pokud zákazník přejde na stránku s výběrem platby a první bude možnost platby kartou a až pod ní bankovní převod, lze očekávat, že platební karty budou nejvíc využívanou platební metodou. Samozřejmě to platí i naopak.

Opravdu se lidé pořád bojí platit kartou na internetu?

Občas mám pocit, že to v nich povzbuzují samy banky. Narážím například na blokování internetových transakcí u nových karet, což v lidech může snadno vzbudit dojem, že jsou platby kartou nebezpečné.

Michal Babouček Ředitel společnosti GoPay. Vystudoval chemii a chemické technologie na VŠCHT v Praze. Profesní dráhu zahájil v roce 2004 jako chemický analytik ve zdravotnictví. V roce 2012 nastoupil do GoPay na pozici obchodního a finančního manažera. Dále v rámci společnosti působil na pozici finančního ředitele. V roce 2015 se pak stal jejím výkonným ředitelem.

GoPay je největším poskytovatelem online plateb českého původu. Hlavním produktem společnosti je platební brána pro platby v internetovém prostředí, kterou v současnosti používá přes sedm tisíc obchodníků v Čechách i na Slovensku. Mezi největší klienty GoPay patří e-shopy, mobilní operátoři, poskytovatelé satelitní televize, či prodejci vstupenek nebo jízdenek. Na činnost GoPay dohlíží Česká národní banka a GoPay je držitelem licence České národní banky pro vydávání elektronických peněz.

V roce 2012 jste od České národní banky získali povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Jak dohled regulátora probíhá?

Kvartálně musíme reportovat hospodářská čísla, aby měl regulátor přehled, jak moc jsme kapitálově přiměření oproti tomu, jaký objem plateb realizujeme. Vedle toho na nás dohlíží také Ministerstvo financí a finančně analytický útvar – v kontextu zákona o praní špinavých peněz. Což pro nás znamená především identifikaci klientů. Provádíme kontrolu a v některých případech se snažíme ohodnotit, jestli jsou zboží nebo služby, které e-shop prodává, reálné.

Už jste někoho odmítli?

Odmítáme zhruba pět procent e-shopů, naše akceptační politika je poměrně přísná. Rizikové jsou pro nás třeba e-shopy, které cílí na zahraniční klientelu a prodávají produkty s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Může jít například o matrace, které mají neuvěřitelné vlastnosti, perfektně se na nich vyspíte a samozřejmě jsou strašně drahé.

Museli jste nějak řešit start druhé vlny EET?

Původně jsme mysleli, že jde o problematiku, která se nás nebude týkat. Doufali jsme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a internetové transakce, které jsou velice dobře dohledatelné, budou z režimu EET vyjmuté. Nakonec je ale musí provozovatelé e-shopů evidovat taky, a proto jsme stáli před rozhodnutím, jak s tím naložit. Nejdřív jsme si říkali, že by s tím měli pravděpodobně přijít dodavatelé technického řešení, pak nám ale došlo, že na trhu je spousta e-shopů, které fungují na opensource platformách, takže se nemůžou do centra evidence tržeb snadno zapojit. Náklady, které by jim s implementací systému vznikly, by tak byly za hranicí, kdy je v byznysu rozumné pokračovat. Proto jsme se nakonec rozhodli napojit platební bránu do evidence tržeb sami.