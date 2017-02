Radim Synek z Creditas: Čeští klienti budou chtít české banky

Když končí kampelička, bývá to signál k poplachu. U záložny Creditas to bylo jinak. Její konec totiž nebyl náhlý, ale dlouhodobě plánovaný: k prvnímu lednu se změnila na banku. V soutěži o klienta nesází na bombastickou reklamu a jedinečné inovace, zaujmout chce „klasickým konzervativním bankovnictvím“.

Přestup mezi banky začala družstevní záložna Creditas plánovat už v roce 2011. O čtyři roky později v ní získal většinový podíl olomoucký miliardář Pavel Hubáček a vložil do ní nový kapitál potřebný k růstu. Na konci roku 2016 záložně Česká národní banka uděluje bankovní licenci a od Nového roku už není záložnou. Jaká chce být Banka Creditas, se ptáme člena jejího představenstva Radima Synka.

O ambicích záložny Creditas získat bankovní licenci se vědělo už řadu let. Proč to trvalo dlouho?

Nemyslím si, že by to byla nestandardně dlouhá doba. Zkrátka bylo potřeba ten proces dobře připravit, mít silného investora a dost kapitálu, aby mohla banka po svém příchodu na trh dostatečně vyrůst. Samotný proces žádosti o licenci u ČNB pak zabral také nějaký čas. Myslím, že je paradoxně jednodušší, když banka vzniká z nuly na zelené louce, než když musíte přetvářet a uzpůsobovat zaběhlou nebankovní finanční instituci.

A není český bankovní trh už nasycený?

Zdání může klamat. My rozhodně vidíme pro svůj byznysmodel prostor. Chceme se starat o retailové klienty a nabídnout jim něco, co by se dalo nazvat retailové privátní bankovnictví. Na to nejsou bankovní klienti v Česku moc zvyklí.

Retailové privátní bankovnictví?

Přístup ke klientům není v bankách takový, jaký by mohl být. Většinou vás vyřídí rychle na přepážce, kde vám tak možná dají do ruky leták s dlouhým seznamem produktů, kterým lidé stejně nerozumějí, takže nemají možnost zjistit, jestli něco z toho potřebují nebo ne. My to děláme jinak, s každým klientem chceme strávit dostatek času a opravdu mu, co se týče bankovních produktů, co nejlépe poradit.

Zároveň budeme žádat o rozšíření bankovní licence na obchodování s investičními instrumenty, abychom mohli klientům nabídnout také investice do fondů a korporátním investorům zase termínové forexové operace nebo úroková zajištění.

Kde jsou? Čtrnáctero poboček Creditas Brno

České Budějovice

Chotěboř

Liberec

Olomouc

Dvakrát Ostrava

Pardubice

Plzeň

Třikrát Praha

Třebíč

Ústí nad Labem

Zlín Mapka

Myslíte, že si ještě dneska někdo chce povídat s bankéřem na pobočce?

Móda poslední doby byla všechno přehazovat na internet. Nové banky jsou nízkonákladové. My to teď chceme zase trošku vrátit zpět ke klasickému konzervativnímu bankovnictví. I svoje pobočky designujeme tak, aby se v nich klienti cítili maximálně komfortně a aby naši osobní bankéři měli příležitost klientům dostatečně vysvětlit všechny produkty a popovídat si s nimi o jejich financích.

Kolik máte poboček?

Ještě před několika lety jich bylo třiatřicet, to se nakonec ukázalo pro záložnu jako zbytečně moc, takže jsme optimalizovali náklady a počet snížili na čtrnáct. Teď jsme ale jako banka přidali další dvě, což je z mého pohledu optimální. Samozřejmě budeme dál monitorovat poptávku klientů, abychom na ni mohli reagovat a ještě třeba nějakou pobočku přidat.

Koho považujete za největší konkurenci?

My se nechceme vyhrazovat vůči někomu konkrétnímu. Přicházíme s jiným přístupem – konzervativní bankou zaměřenou na výnosy pro klienty. Ale neznamená to, že bychom byli staromódní, chceme být například jednička v zahraničních transakcích. Co se týče zahraničního platebního styku, máme bezkonkurenční platební kartu. Lidé si dnes často lámou hlavu s tím, jestli se jim vyplatí platit v zahraničí kartou a kolik tam platí za výběry z bankomatů. S námi jim tahle starost odpadne, naše kurzy jsou jen pár haléřů od středu České národní banky a za výběr z bankomatu v zahraničí si účtujeme třicet korun, což je v podstatě pouze přeúčtování poplatku, který nám z toho plyne.

Snažíte se přilákat klienty na spořicí produkty, u kterých nabízíte vyšší úroky, než je na trhu běžné. Řeší ale Češi ještě stokoruny, které přesouváním mezi spořicími účty v různých bankách potenciálně můžou ušetřit?

Ony to ale nemusí být jen stokoruny! Na milionové úložce už je to třeba o několik tisíc korun ročně víc.

Většina lidí má ale na spořáku maximálně sto padesát tisíc korun…

U běžných bank ano, nicméně nám se daří získat úplně jiný typ klientů. Je to tím, že pro úročení vkladů nemáme žádné horní pásmo, od kterého by se peníze zhodnocovaly menším úrokem. Zůstatky na spořicích účtech jsou proto u nás mnohonásobně vyšší než jinde.

Je tahle strategie v době nízkých sazeb dlouhodobě udržitelná?

Situaci průběžně analyzujeme a volíme takové postupy, abychom byli schopni peníze dále umísťovat na trh tak, aby se nám to vyplácelo.

Nedělá vám starost, že inflace vyskočila až ke dvěma procentům, takže úrok 1,1 procenta na spořicím účtu stejně znamená, že peníze ztrácejí na hodnotě?

Nám to starost nedělá. Pořád platí, že nabízíme nejvyšší výnos na trhu. Uvidíme, jak bude na vývoj na trzích reagovat Česká národní banka, je to samozřejmě také svázané s ukončováním intervencí…

A nemáte strach, že k vám přijdou pouze neaktivní klienti, kteří si jen uloží peníze, ale žádné další služby nebudou využívat?

Vklady dokážeme dobře využít při úvěrování, takže si s něčím takovým nemusíme lámat hlavu. Na druhou stranu jsme samozřejmě rádi za aktivní klienty, kteří budou využívat co nejširší paletu našich služeb. Mimochodem – k našemu spořicímu účtu není povinné zakládat běžný účet, ale noví klienti ho přesto většinou chtějí. Myslím, že tedy tenhle problém nemusíme řešit.

Na koho cílíte s půjčkami?

Z drtivé většiny jsou to české firmy, které mají potřebu rychlého úvěru a vyhovuje jim flexibilní zpracování, za které jsou ochotny zaplatit nějaké to procento navíc. U nás se snažíme celý proces – od chvíle, kdy dostaneme projekt na stůl, až po připsání peněz na účet klienta – zkrátit na dobu mezi čtrnácti dny a jedním měsícem. U velkých bank by přitom stejný klient mohl čekat i tři měsíce nebo ještě déle.

Samozřejmě, že se do budoucna chceme víc zaměřit i na klasické spotřebitelské úvěry, během letošního roku budeme zavádět kreditní karty a v plánu jsou časem i hypotéky. Úvěrovat tímhle směrem ale není náš byznysový cíl, spíš chceme retailovým klientům nabídnout kompletní servis, aby neměli potřebu chodit ke konkurenci.

Kolik dnes máte klientů?

Začínali jsme na dvaceti tisících, ale v lednu byl zájem klientů opravdu enormní, takže v tuhle chvíli je to už víc než pětadvacet tisíc.

A kolik byste jich chtěli mít za rok?

Na konci roku bychom měli rádi čtyřicet až padesát tisíc klientů, ale nebudeme se bránit, když to bude víc.

A co dlouhodobější plány? Třeba za pět let…

Dlouhodobé plány samozřejmě máme, ale teď se chceme maximálně soustředit na to, abychom měli na bankovním trhu co nejlepší rozjezd. Když jezdíte automobilové závody na okruhu, vždycky vás učí myslet hlavně na to, co přijde za následující zatáčkou. A to samé platí i pro tuhle situaci.

Pro nás není navíc počet klientů to nejdůležitější. Chceme mít tolik peněz, kolik jsme schopni umístit na straně aktivních obchodů. Prostě budeme dělat klasické bankovnictví založené na vkladech a úvěrech.

Radim Synek Je členem představenstva Banky CREDITAS a současně v ní působí na pozici ředitele úseku finančních trhů a retailového bankovnictví. V bankovnictví není žádným nováčkem, v londýnské Citibank měl na starosti obchodování na mezibankovních trzích v Česku, Slovensku, Rumunsku, Hongkongu, na Islandu a v Srbsku, později byl viceprezidentem Citibank pro Česko a Slovensko.

Air bank, zřejmě nejúspěšnější z nových bank, zabodovala i díky masivní marketingové kampani. Kolik chcete do marketingu investovat vy?

Myslím, že to bude daleko méně než v případě bank, které na náš trh přišly v posledních letech. Snažíme se na lidi zapůsobit pobočkami, které jsou hodně přátelské. Pobočky samy působí jako marketingový tahák – proto jsou umístěné na zajímavých a dobře viditelných místech. Jsem přesvědčený, že se nám náklady na přestavbu poboček vrátí v úsporách na mediální kampaň.

Z vašich prvních tiskových zpráv je patrné, že budete hodně zdůrazňovat, že jste ryze česká banka. Je ale pro klienty důležité, jestli mají uložené peníze u české instituce?

Do hlav jim nevidím, ale jsem přesvědčený, že češství bude hrát stále důležitější roli. Lidé si například stále víc všímají, odkud jsou produkty, které nakupují. To samé se bude týkat i finančních institucí. Náš majitel je z Česka, daníme všechno doma, neodvádíme do ciziny žádné zisky – věřím, že to bude lidem sympatické.