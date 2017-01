Finanční produkt roku 2016 a Cena Finparády za rok 2016

Kolegové ze serveru Finparáda.cz vyhlašují výsledky soutěže „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2016“. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny finanční produkty vybraných typů, které se v Česku nabízejí. Nejvíc pozic na stupních vítězů za rok 2016 získaly Air Bank a Equa bank.

| rubrika: Co se děje | 24. 1. 2017

První ročník soutěže s názvem Finparáda.cz – Finanční produkt roku proběhl v roce 2011. Letos se tedy vyhlašují výsledky již šestého ročníku soutěže. Zvláštní vlastností soutěže je, že celý rok je možné on-line sledovat v žebříčcích Finparády.cz její průběžné výsledky, které do značné míry předjímají konečné výsledky.

V tomto ročníku soutěže se hodnotily produkty v těchto kategoriích:

Bankovní osobní účty

Spořicí účty a Termínované vklady

Spotřebitelské úvěry neúčelové, Konsolidace půjček, Hypotéky, Mikropůjčky

Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění

Doplňkové penzijní spoření

Podílové fondy

Jak se hodnotí Hodnotitelem a vyhlašovatelem Finančního produktu roku je analytická společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz, která při hodnocení využívá víc než desetileté praxe v oblasti zpracování dat, informací a analýzy finančních produktů v Česku, na Slovensku a v dalších evropských státech. Finanční produkt roku se liší od ostatních podobných soutěží tím, že hodnocení každého typu produktu provádí konkrétní osoba, vítězové nejsou vybráni anonymní masou porotců, dopisovatelů či účastníků ankety. Hodnocení probíhá v podstatě celý rok kontinuálně v podobě Žebříčků na Finparádě.cz a je možné jej také průběžně on-line, sledovat. Pravidla hodnocení Roční hodnocení Finanční produkt roku vychází z průběžných výsledků on-line žebříčků finančních produktů na portálu Finparáda.cz.

Žebříčky sestavují a pravidelně aktualizují specialisté společnosti Scott & Rose.

Kritéria hodnocení a jejich váha jsou uvedeny u každého žebříčku

Hodnocení není anonymní, za každou produktovou linii (spoření, bankovní účty, půjčky, pojištění) je zodpovědný konkrétní specialista Scott & Rose Víc o metodice hodnocení na Finparáda.cz

Vítězové soutěže Finanční produkt roku 2016

Zlato v kategorii bankovních osobních (běžných) účtů získala jako loni Equa bank se svým Běžným účtem. První místo v kategorii spořicích účtů obsadila za rok 2016 stejně jako loni a předloni Sberbank. Po zařazení záložen do žebříčků termínovaných vkladů se na první místo v této kategorii dostalo ANO spořitelní družstvo.

Bankovní spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček a hypotéky ovládly UniCredit Bank, Air Bank a Česká spořitelna

Vítěznou pozici v kategorii bankovní spotřebitelské neúčelové úvěry získala za rok 2016 UniCredit Bank. Loni zde zvítězila Raiffeisenbank. Novou letošní kategorii, a to konsolidaci půjček, nejlépe zvládla Air Bank a v hypotékách kralovala Česká spořitelna, která letos přeskočila mBank. Ta zvítězila loni a předloni.

Loňské vítězství v kategorii mikropůjčky letos znovu obhájila Zaplo půjčka.

V rámci životního pojištění zvítězily Allianz a NN Životní pojišťovna, v penzijním spoření Penzijní společnost České pojišťovny

Jedničkou v rizikovém životním pojištění je Allianz pojišťovna a v investičním životním pojištění NN Životní pojišťovna.

V rámci kategorie Doplňkové penzijní spoření vyhrála Penzijní společnost České pojišťovny.

Nejlepší podílové fondy jsou z produkce IKS KB, ČSOB Asset Managementu, Fidelity Investments a Erste Asset Managementu.

Které produkty se umístily mezi třemi nejlepšími v kategorii a proč?

Top 3: Osobní účty Equa bank – Běžný účet mBank – mKonto Raiffeisenbank – eKonto SMART Loňské pořadí: 1. Equa bank – Běžný účet, 2. ZUNO Bank – Účet Plus, 3. mBank – mKonto.

Bankovní osobní účty

Vítězství v kategorii bankovních osobních účtů obhájil Běžný účet od Equa bank, který je veden zdarma bez jakýchkoli podmínek. K běžnému účtu v korunách si můžete zdarma otevřít také účet v eurech a amerických dolarech. Výhodami účtu jsou i bezplatné online platby a výběry hotovosti ze všech bankomatů v Česku a multiměnová bezkontaktní platební karta s věrnostním programem. Na začátku roku 2016 začala Equa bank svým klientům nabízet zvýhodněné mobilní tarify. Dále pak banka vylepšila aplikaci mobilního bankovnictví a zavedla přístup do ní prostřednictvím otisku prstů.

Osobní účet mKonto od mBank je dlouhodobě jedním z nejlevnějších běžných účtů v Česku. V roce 2016 přišla mBank s několika produktovými novinkami, např. Zlatá mKarta, mNálepka, mKonto pro děti, mKonto #navlastnitriko pro mladé nebo přihlašování do mobilní aplikace přes Touch ID pro uživatele iOS. Co se poplatků týče, pozitivní změnou bylo zavedení bezplatných výběrů ze všech bankomatů v Česku i zahraničí při výběru alespoň 1500 Kč, výběr nižší částky stojí 29 Kč. Dříve byly zdarma tři výběry měsíčně z bankomatů v ČR, čtvrtý a každý další výběr byl za 35 Kč. Zahraniční výběry byly zdarma až od částky 2500 Kč. Výběr do této částky stál 35 Kč.

Raiffeisenbank a její eKonto SMART obsadily v kategorii osobních účtů 3. místo. Konto nabízí zdarma neomezený počet tuzemských elektronických plateb, výběry z bankomatů všech bank v Česku, jeden výběr hotovosti měsíčně na pokladně, vedení kreditní karty, debetní karty a bezkontaktní nálepky. Při aktivním využívání účtu má klient zdarma i jeho vedení. V roce 2016 Raiffeisenbank převzala retailové bankovnictví české Citibank a v současnosti chystá i převzetí ZUNO Bank.

Top 3: Spořicí účty Sberbank – FÉR spoření PLUS Air Bank – Spořicí účet Equa bank – Spořicí účet HIT Loňské pořadí: 1. Sberbank – FÉR spoření PLUS, 2. Expobank – Spořicí účet GARANT, 3. Air Bank – Spořicí účet

Spořicí účty

„U spořicích účtů hodnotíme základní úrokové sazby. Posuzují se účty, které jsou bez výpovědní lhůty, bez podmínky využívání jiných produktů a s možností peníze kdykoliv vybrat bez sankcí. Sberbank na začátku roku nabízela na FÉR spoření PLUS základní sazbu 1,43 procenta ročně pro vklady do 300 tisíc korun a až do konce roku 2016 garantovala, že zvýhodněná sazba ve variantě s osobním nebo firemním FÉR kontem bude vždy minimálně o 0,30 % vyšší než u varianty bez příslušného FÉR konta. Zvýhodněná sazba do 300 000 Kč je v tuto chvíli 0,83 % ročně,“ říká k výsledkům vítěze v kategorii spořicích účtů Martin Olejník, specialista na bankovní produkty a nebankovní půjčky ze společnosti Scott & Rose.

Air Bank i v roce 2016 podle slibu „TOP 3 garance” držela úrokovou sazbu na svém Spořicím účtu mezi třemi nejlepšími a to jí nakonec zabezpečilo 2. místo v této kategorii. Rok 2016 začínala banka se základní úrokovou sazbou 1,1 % ročně platnou pro zůstatek do 250 tisíc korun. Kromě základní sazby nabízí banka i bonusovou úrokovou sazbu, která je nyní ve výši 1 procenta ročně. Podmínkou je pětkrát měsíčně zaplatit platební kartou. Touto sazbou banka úročí nejen spořicí, ale také běžný účet do zůstatku 100 tisíc korun. Na spořicím účtu banka nabízí založení až desíti spořicích obálek.

Equa bank úročila na svém Spořicím účtu HIT v prvních měsících roku 2016 zůstatky do 200 tisíc korun základní sazbou 1 procento ročně. Banka nabízí i bonusovou sazbu za měsíční příjem alespoň 10 000 Kč na běžném účtu nebo za 3 platby kartou. Nyní je úroková sazba včetně bonusu pro zůstatky do 200 000 Kč ve výši 0,8 procenta ročně.

Top 3: Termínované vklady ANO spořitelní družstvo – Termínovaný vklad ANO PRO zhodnocení Artesa, spořitelní družstvo – Termínovaný vklad Artesa STANDARD Záložna CREDITAS (od 1. 1. 2017 Banka CREDITAS) – Termínovaný vklad CREDITAS Loňské pořadí: 1. ERB bank, 2. Equa bank, 3. Fio banka

Termínované vklady

Mezi termínovanými vklady se od loňska hodnotí i produkty družstevních záložen, které obsadily za rok 2016 první tři příčky. Vítězem se stalo ANO spořitelní družstvo. Tato záložna úročila své Termínované vklady téměř po celý rok nejvýhodnějšími sazbami na trhu. V současnosti nabízí ANO termínované vklady s dobou vázanosti vkladu na jeden rok až deset let se sazbou až 3,5 procenta ročně. Minimální vklad je 20 000 Kč a úroky se připisují na konci doby uložení prostředků nebo měsíčně.

Termínované vklady Artesa, spořitelního družstva patřily v roce 2016 mezi jedny z nejvýhodnějších. Sazby dosáhly až 3,4 procenta ročně a rok zakončila Artesa s maximální dosažitelnou sazbou 3,1 procenta ročně při vázanosti vkladu na pět let. Minimální výše termínovaného vkladu je 20 000 Kč. V současnosti nabízí záložna termínované vklady s dobou vázanosti vkladu až 5 let s úrokovou sazbou až 2,9 procenta ročně. Kromě termínovaných vkladů v korunách nabízí Artesa jejich vedení i v eurech.

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo se od 1. ledna 2017 změnila na Banku CREDITAS. Na začátku roku 2016 úročila záložna své termínované vklady sazbou až 4 procenta ročně, na konci roku byla maximální dosažitelná sazba 2,7 procenta ročně. Minimální výše termínovaného vkladu je 5 tisíc korun. I CREDITAS nabízí měsíční připisování úroků, stejně jako ANO spořitelní družstvo. V současnosti nabízí Banka CREDITAS termínované vklady s dobou uložení 1 rok až 10 let se sazbou až 2,5 procenta ročně. Kromě termínovaných vkladů v korunách nabízí jejich vedení i v eurech.

Speciální cena Cena Finparády 2016 pro Českou spořitelnu za Friends 24 Speciální kategorií soutěže je Cena Finparády, která byla do soutěže zařazena poprvé loni. Ocenění Cena Finparády jde nad limit konkrétních finančních produktů a jeho cílem je poukázat na výjimečné výsledky, inovátorské postupy nebo zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu za daný rok. Za rok 2016 získala Cenu Finparády Česká spořitelna za produkt Friends 24. Jde o aplikaci pro chytré mobilní telefony určenou pro drobné platby, pro něž vůbec nepotřebujete znát číslo účtu adresáta. Peníze stačí poslat na telefonní číslo, facebookový účet, e-mailovou adresu a podobně. Loni Cenu Finparády získala Komerční banka za systém Trusteer Rapport, což je specializovaný software na ochranu klientů Komerční banky před phishingem.

Top 3: Spotřebitelské bankovní neúčelové úvěry UniCredit Bank – PRESTO Půjčka Air Bank – Půjčka ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv Loňské pořadí: 1. Raiffeisenbank – Rychlá půjčka, 2. Air Bank – Půjčka, 3. ZUNO Bank – Online Půjčka

Spotřebitelské bankovní neúčelové úvěry

Vítězem v kategorii spotřebitelských neúčelových úvěrů se stala PRESTO Půjčka od UniCredit Bank. Banka přišla vloni s novým konceptem stanovení úrokových sazeb u spotřebitelských půjček. Úroková sazba se odvíjí od výše půjčené částky a od doby splácení a začíná na 5,6 % ročně bez nutnosti sjednání pojištění schopnosti splácet. V individuálních případech nabízí UniCredit půjčku až do jednoho milionu korun. Splátku půjčky lze až pětkrát odložit. Během podzimu nabízela banka k půjčce zdarma chytrý telefon.

Air Bank garantuje u své Půjčky bonusovou úrokovou sazbu za včasné splácení. Poslední splátky totiž automaticky odpouští. Sazbu 6,9 – 9,9 % ročně banka garantuje úplně každému, kdo svou půjčku splácí včas. Půjčka od Air Bank je bez poplatků za sjednání a vedení. Klienti neplatí nic ani za mimořádnou splátku nebo předčasné splacení.

Flexi půjčka na cokoliv od ČSOB je bez poplatků za sjednání i vedení, splátky můžete během splácení libovolně upravit i odložit. Pokud zjistíte, že vám půjčka nevyhovuje, můžete ji do 30 dnů vrátit. Při převedení účtu do ČSOB začínala v roce 2016 úroková sazba na 6,9 % ročně. Od dubna 2016 jsou mimořádné či předčasné splátky pro nově poskytnuté úvěry zdarma, dříve pouze třikrát zdarma.

Speciální cena Cenu veřejnosti 2016 získala Equa bank Cena veřejnosti je součástí soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku. Jde o nejoblíbenější produkt finanční instituce na portálu Finparáda.cz. Oblíbenost je dána celoročním hodnocením produktu v přehledech a kalkulačkách. Produkt s nejlepším poměrem počtu hodnocení a průměrné známky získává Cenu veřejnosti. Vyhlášen je jen jeden nejlepší produkt, a to bez ohledu na kategorii. Cenu veřejnosti za rok 2016 získala Equa bank za produkt Běžný účet. Loni Cenu veřejnosti převzala Sberbank za produkt FÉR půjčka. Dva ročníky před tím Cenu veřejnosti získal Fio osobní účet.

Top 3: Konsolidace půjček Air Bank – Převedení půjček Česká spořitelna – Konsolidace půjček Raiffeisenbank – Konsolidace a refinancování Loňské pořadí: Konsolidace půjček je pro rok 2016 novou kategorií.

Konsolidace půjček

Stejně jako u klasické Půjčky garantuje Air Bank u Převedení půjček bonusovou úrokovou sazbu za včasné splácení. Bonusovou sazbu 6,9–9,9 % za včasné splácení dostanete, i když půjčky převedete odjinud. Půjčka od Air Bank je bez poplatků za sjednání a vedení. Neplatíte nic ani za mimořádnou splátku nebo předčasné splacení. Převést si můžete klasickou půjčku, kreditní kartu nebo kontokorent, spolu až pět půjček najednou.

Sloučení půjček od České spořitelny umožňuje spojit půjčky, kreditní karty nebo kontokorenty do jedné půjčky. Při sloučení půjček se splatností 108 měsíců a jejich řádném splácení banka odpouští 15 měsíčních splátek. Česká spořitelna nabízí úrokovou sazbu od 6,9 % ročně. Pokud vám půjčka nebude vyhovovat, do 60 dní můžete od smlouvy odstoupit. V roce 2016 banka zpřehlednila svou nabídku úvěrů a spustila Půjčku bez papírů a Peníze na klik.

Díky Konsolidaci půjček od Raiffeisenbank je možné sloučit neomezený počet půjček do 600 tisíc Kč. Konsolidovat můžete bankovní i splátkové půjčky, kreditní karty, povolené debety, úvěry na auto i ze stavebního spoření. Sjednání i vedení půjčky je zdarma a banka navíc nabízí bonus ve výši 5000 Kč při Konsolidaci v minimální výši 100 000 Kč.

Top 3: Mikropůjčky (krátkodobé nebankovní úvěry) Zaplo Finance – Zaplo půjčka Home Credit – Japonská půjčka Via SMS – Rychlá SMS půjčka Loňské pořadí: 1. Zaplo Finance – Zaplo půjčka, 2. KOUZELNÁ PŮJČKA – Kouzelná půjčka, 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka

Mikropůjčky (krátkodobé nebankovní úvěry)

Zaplo.cz, člen Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ), nabízí rychlé schválení a první půjčku až do výše 8 000 Kč zdarma. Splatíte-li první půjčku včas, nebudou vám účtovány žádné úroky ani poplatky. Při opakované půjčce si můžete půjčit až 20 000 Kč na 7 až 30 dní. Poplatky za poskytnutí Zaplo půjčky patří k nejnižším na trhu. V případě potřeby umožňuje Zaplo prodloužit datum splatnosti půjčky o 7, 14, nebo 30 dní za poplatek. Kromě možnosti zažádat o půjčku online lze od loňského roku zažádat o půjčku také osobně na kterékoliv prodejně GECO, kde je možné půjčku i v hotovosti splatit.

Japonská půjčka od Home Credit (od února se bude nabízet pod názvem Kamali), která obsadila 2. místo, je krátkodobý nebankovní úvěr se splatností 30 dní a momentálně nejnižšími poplatky za poskytnutí. Základní poplatek za půjčku je 33 korun za každou tisícikorunu půjčenou na 30 dní. První půjčka pro nové klienty je zdarma při splacení do 14 dní. O půjčku lze zažádat online nebo po telefonu.

Třetí v pořadí Via SMS je také členem APNÚ a nabízí první půjčku do 6000 Kč zdarma. Stálí klienti mohou čerpat půjčku až do výše 20 000 Kč. Dobu splatnosti půjčky lze za poplatek prodloužit o 7, 14, nebo 30 dní.

Top 3: Hypotéky Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny mBank – mHypotéka Light UniCredit Bank – Hypoteční úvěr Individual Loňské pořadí: 1. mBank – mHypotéka Light, 2. UniCredit Bank – Hypoteční úvěr Individual, 3. Equa bank – Účelová hypotéka

Hypotéky

Úrokové sazby hypotečních úvěrůČeské spořitelny patřily v roce 2016 k těm nejnižším. Banka neúčtuje poplatek za vyřízení hypotéky ani za její správu. Měsíční splátku můžete zvýšit nebo snížit až o 30 % nebo splácení přerušit až na 3 měsíce. Za sjednání hypotéky Česká spořitelna připisuje 1000 ibodů jako bonus. V létě 2016 pak banka spustila online refinancování hypotéky.

Žádné poplatky za zpracování žádosti a poskytnutí úvěru, za založení a vedení úvěrového i osobního účtu, možnost mimořádných splátek zdarma, možnost sjednat variabilní úrokovou sazbu a hlavně nízké úrokové sazby, to všechno jsou vlastnosti, které charakterizují mHypotéku od mBank. I v roce 2016 byly úrokové sazby hypotečních úvěrů mBank jedny z nejnižších. Banka začátkem roku představila Investiční hypotéku.

UniCredit Bank neúčtuje klientům měsíční poplatky spojené se správou hypotečního úvěru ani poplatek za poskytnutí úvěru při refinancování. Banka se v září 2016 rozhodla rozšířit koncept „vše za cenu jedné“ i na dlouhodobější fixace a přišla s historicky nejnižší úrokovou sazbou začínající na 1,29 % ročně.

Top 3: Rizikové životní pojištění Allianz pojišťovna – Rytmus risk NN Životní pojišťovna – NN Život ČSOB Pojišťovna – Bez obav Loňské pořadí: Kategorie Rizikového životního pojištění je letos nová kategorie.

Rizikové životní pojištění

Vítězem za rok 2016 se stal RYTMUS risk od Allianz pojišťovny. „Nad ostatními produkty na trhu RYTMUS risk vynikal především krytím pracovní neschopnosti se třemi odkladnými dobami, hospitalizací s dvojnásobnou denní dávkou při pobytu na ARO/JIP s progresí a až osminásobnou progresí trvalých následků úrazu. V rámci pojištění byla nabízena také 15% sleva z ceny pojištění při sjednání vybraných připojištění s pojistnými částkami v součtu přesahující milion Kč. Dále RYTMUS risk nabízel mimo jiné připojištění PRO boj s rakovinou, které pojistí všechna nádorová onemocnění, nejen vybraná,“ uvádí k vítěznému produktu v kategorii rizikového pojištění Veronika Dusová, specialistka na pojistné, penzijní a investiční produkty ze společnosti Scott & Rose.

V současné nabídce pojišťovny Allianz již značka RYTMUS risk není. Pojišťovna v novém roce 2017 inovuje rizikové životní pojištění a přichází s produktem Allianz ŽIVOT, ve kterém klienti naleznou všechny výše uvedené výhody.

Druhou příčku obsadilo rizikové životní pojištění NN Život od NN Životní pojišťovny. Oproti konkurenčním produktům na trhu nabízí větší rozsah nabízených připojištění, širokou nabídku připojištění dětí a závažná onemocnění s krytím 67 diagnóz. Další výhodou je dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem následkem dopravní nehody, které většina konkurenčních pojištění na trhu nenabízí. Kromě časově omezených akcí začala NN během roku 2016 nabízet v rámci NN Život produktová vylepšení v podobě nových úrazových připojištění, rozšířila pojistné plnění u invalidity v případě 3. stupně i na duševní poruchy a nově začala vyplácet pojistné plnění i v případě, že dojde k pojistné události v důsledku teroristického činu.

Na rozdíl od konkurenčních produktů na trhu nabízí pojištění BEZ OBAV od ČSOB Pojišťovny vyšší dávku v pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu a nejkratší čekací dobu pro invaliditu 3. stupně. Toto pojištění lze navíc sjednat online ve variantě e-Bez Obav. Mezi další výhody patří dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem následkem dopravní nehody a možnost volby individuální doby trvání jednotlivých rizik. Pojištění BEZ OBAV nabízí také zvlášť Pojištění pro ženy a Pojištění pro muže. Od prosince 2016 ČSOB Pojišťovna zrušila výluku na terorismus.

Top 3: Investiční životní pojištění NN Životní pojišťovna – NN Smart Komerční pojišťovna – Vital Invest Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištění Loňské pořadí: Loni se kategorie nevyhodnocovala

Investiční životní pojištění

V kategorii Investičního životního pojištění zvítězilo pojištění NN Smart. Kromě časově omezených akcí začala NN Životní pojišťovna během roku 2016 nabízet produktová vylepšení v podobě nových úrazových připojištění. Dále pojišťovna rozšířila pojistné plnění u invalidity v případě 3. stupně i na duševní poruchy a od října 2016 vyplácí nově pojistné plnění i v případě, že dojde k pojistné události v důsledku teroristického činu. Pojištění dále nabízí bonus za bezeškodní průběh 10 % u připojištění pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu, pro případ nezbytného léčení úrazu a pro případ pracovní neschopnosti.

Druhé místo obsadilo investiční životní pojištění Vital Invest od Komerční pojišťovny. Díky pevné pojistné částce pro případ úmrtí je možné pojištění využít k zajištění úvěru (vinkulovat pojistné plnění ve prospěch věřitele). Pojištění nabízí možnost investovat do řady investičních fondů, z kombinace kterých si klient sám volí investiční strategii. Toto pojištění mimo jiné nabízí také čtyři varianty rozsahu pojistné ochrany pro případ smrti a sjednání komplexního úrazového připojištění až na milion korun, které obsahuje krytí rizika smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a poškození úrazem.

V průběhu minulého roku nabízela Pojišťovna České spořitelny klientům v rámci FLEXI životního pojištění různé akce a bonusy. Jednalo se například o vyplacení dvojnásobku pojistné částky, max. 1 milion Kč navíc. Tato akce se vztahovala na diagnózu infarktu myokardu z rizika vážných nemocí a úrazů pro dospělé sjednané na částku min. 100 000 Kč. FLEXI mimo jiné nabízí také pojištění rizikových sportů na 30 dní ročně zdarma, bonusy za věrnost a bezeškodní průběh a také slevu v případě sjednání komplexního rozsahu pojištění.

Top 3: Doplňkové penzijní spoření Penzijní společnost České pojišťovny Conseq penzijní společnost Česká spořitelna – penzijní společnost Loňské pořadí: Nová kategorie

Doplňkové penzijní spoření (účastnické penzijní fondy)

V nově vyhlašované kategorii zvítězilo doplňkové penzijní spoření Penzijní společnosti České pojišťovny, které je tvořeno čtyřmi účastnickými fondy. Počet aktivních účastníků se během minulého roku postupně zvýšil až na aktuálních 120 136 (k 30. 9. 2016), výše vlastního kapitálu za všechny účastnické fondy činí více než 3,9 miliardy korun. V první polovině roku 2016 dosahoval vážený průměr zhodnocení účastnických fondů nízkých až mírně záporných hodnot, ale od června se hodnoty začaly zvyšovat a dosahovat kladných hodnot. Výhodou je aktivní ovládání účtu prostřednictvím Klientského portálu, bezplatná služba SMS Echo a nabídka spořicích programů (Dynamický, Vyvážený a Spořicí).

Druhé místo obsadilo doplňkové penzijní spoření od Conseq penzijní společnosti, která nabízí tři účastnické fondy. Počet aktivních účastníků se během uplynulého roku zvýšil až na 9462 (k 30. 9. 2016), výše vlastního kapitálu dosahuje aktuálně téměř 500 mil. Kč. V průběhu roku 2016 sice hodnoty váženého průměru zhodnocení všech účastnických fondů dosahovaly velmi nízkých až záporných hodnot, v posledních měsících se však nejvyšší hodnoty vyšplhaly až na 7,5 % p.a. Výhodou je automaticky zřízený On-line pasivní náhled a nabídka asistované strategie spoření ZENIT a ZENIT s Garancí (Dynamická, Vyvážená a Konzervativní strategie).

Doplňkové penzijní spoření od České spořitelny – penzijní společnosti je tvořeno třemi účastnickými fondy. Má nejvyšší počet aktivních účastníků z konkurenčních společností, a to 152 355 (k 30. 9. 2016) a také nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu za všechny účastnické fondy, která aktuálně činí více než šest miliard korun. Klient má možnost náhledu na smlouvu pomocí Servis 24 Internetbankingu (klient ČS) nebo Servis 24 Internetbankingu – Start (neklient ČS), v nabídce je i služba garance.

Top podílové fondy Akciové fondy: ESPA Stock Biotec (ISIN AT0000673165)

Smíšené fondy: FF – Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund (ISIN LU0251119078)

Dluhopisové fondy: FF – Asian High Yield Fund EUR (ISIN LU0286668966)

Garantované fondy: Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 (ISIN BE6241267937)

Krátkodobé investice: KB Privátní správa aktiv 1, třída KB PSA 1 – Popular (CZ0008474491)

Podílové fondy

Oblast podílových fondů letos vyhodnocujeme podruhé.

Vítěz v kategorii akciové fondy: ESPA Stock Biotec (ISIN AT0000673165)

Stejně tak jako v předešlém ročníku soutěže dominuje i letos v kategorii akciových fondů ESPA Stock Biotec. K vítězství fondu přispěla velkým dílem jeho výkonnost za 5 let p.a., která dosahovala v průběhu roku 2016 převážně hodnot v rozmezí 24,20 % až 30,15 %. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 1,99 %. Riziko podílového fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 7. Měna fondu je EUR, ale v České republice je možné nakoupit fond i v CZK. Pro investora je výhodou podíl na nejdůležitějších globálních společnostech podnikajících s biotechnologiemi a šance na výrazný nárůst hodnoty fondu.

Vítěz v kategorii smíšené fondy FF – Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund (ISIN LU0251119078)

V kategorii smíšených fondů zvítězil fond, jehož cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu pro investory, kteří plánují vybrat podstatnou část své investice v roce 2035. Výkonnost fondu za 3 roky p.a. dosahovala v průběhu roku 2016 většinou hodnot mezi 7,30 % až 10,00 %. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 1,94 %. Riziko tohoto podílového fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 5. Měna fondu je EUR. (Loni zvítězil FF – Fidelity Target™ 2040 Fund).

Vítěz v kategorii dluhopsiové fondy: FF – Asian High Yield Fund EUR (ISIN LU0286668966)

Výkonnost vítězného dluhopisového fondu za 3 roky p.a. v průběhu minulého roku dosahovala hodnot kolem 8,15 % až hodnot přesahujících 14,50 %. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 1,40 %. Riziko tohoto fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 4. Měna fondu je EUR. V České republice je možné nakoupit fond FF – Asian High Yield Fund i v USD. Cílem fondu je zajistit vysoký běžný příjem a růst kapitálu. (Loni zvítězil Amundi Funds Bond Global Aggregate).

Vítěz v kategorii garantované fondy: Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 (ISIN BE6241267937)

Výnos vítězného garantovaného fondu je navázán na vývoj koše akcií, který se skládá z akcií společností, které jsou zaměřeny převážně na výrobu potravin a nápojů. Výkonnost fondu za 1 rok se v průběhu roku 2016 pohybovala převážně kolem 5,60 % až hodnot přesahujících 8,00 %. Riziko tohoto fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 2. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 0,81 %. Měna fondu je CZK. (Loni zvítězil Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1).

Vítěz v kategorii krátkodobé investice: KB Privátní správa aktiv 1, třída KB PSA 1 – Popular (ISIN CZ0008474491)

KB Privátní správa aktiv 1 vyhrál v kategorii krátkodobých investic již podruhé v řadě. Ziskový potenciál fondu není omezen pouze jednou skupinou emitentů (mohou jimi být státy, podniky nebo banky). Fond je určený pro konzervativní investory a jeho výkonnost za 1 rok se v průběhu předešlého roku pohybovala v kladných hodnotách v rozmezí přibližně od 0,20 % do hodnot přesahujících 1,20 %. Riziko tohoto podílového fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 2. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 0,46 %. Měna fondu je CZK.