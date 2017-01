Velké srovnání termínovaných vkladů: V čele stále kampeličky

Nikoho asi nepřekvapí, když napíšeme, že úroky na termínovaných vkladech šly za poslední tři měsíce opět dolů. „Z bank přistoupily ke snížení sazeb J&T Banka, mBank a Moneta Money Bank. Podobné to bylo i v segmentu kampeliček, úroky snižovalo ANO spořitelní družstvo, Artesa, spořitelní družstvo a také Creditas, která je od Nového roku už banka,“ popisuje dění na trhu analytik společnosti Scott & Rose Martin Olejník s tím, že pokles úrokových sazeb bude ještě nějakou dobu pokračovat.

Srovnání spořicích účtů Dá někdo aspoň procento? I spořicí účty jsou na tom s úroky bídně. Prohlédněte si aktuální žebříček pro úložky sto tisíc a milion korun. Velké srovnání spořicích účtů: I vítěze sežere inflace

Dravé kampeličky

Karty jsou jasně rozdány. Banky se v době extrémně nízkých – v některých případech i záporných – sazeb centrálních bank zaměřují na půjčování peněz. A atraktivní úroky tak u nich – snad s výjimkou nové banky Creditas a u vyšších úložek také J&T bank – najdete jen stěží. Žebříku proto kralují družstevní záložny, které se snaží vyššími sazbami kompenzovat přísnější pravidla, která si pro ně připravily Česká národní banka a Ministerstvo financí.

Od poloviny roku 2015 se totiž kampeličkám nabízení vkladů dost ztížilo novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Klienti kromě vlastního vkladu musí v kampeličce vázat ještě další peníze ve formě členského vkladu. Dřív ho leckterá záložna měla v symbolické výši, od loňska musí odpovídat minimálně desetině sumy, kterou člověk do záložny vloží. Pokud tedy budete chtít na spořicí účet nebo termínovaný vklad u kampeličky uložit sto tisíc, počítejte, že z peněženky budete muset vytáhnout navíc deset tisíc korun na členský vklad. A pozor – členský vklad není chráněný pojištěním vkladů.

Kampeličky se také snaží o to, aby u nich lidé nechávali peníze delší dobu. Příkladem je třeba ANO spořitelní družstvo, které do své nabídky loni zařadilo desetiletý termínovaný vklad s aktuálním ročním úrokem 3,5 procenta. Zaujmout klienty se snaží i kampelička Akcenta, která nabízí termínované vklady na tři, čtyři nebo pět let s připsáním úroků okamžitě po uložení peněz založení účtu.

Nutno dodat, že inflaci, která nově vystoupala až ke dvěma procentům, poráží v případě ročních termínovaných vkladů pouze jedna kampelička, u dvouletých vkladů pak kampeličky dvě.

Investovat a šetřit! Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty. Ale k tomu pořád investovat a šetřit. Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat: Chci investovat Chci vytvořit rezervu dětem Chci také ušetřit

Bez alternativy

Nízké úrokové sazby klasických spořicích produktů vedou k tomu, že se klienti stále víc rozhlížejí po produktech, díky kterým by mohli své úspory zhodnocovat lépe. Musí ale počítat s tím, že to nebude zadarmo, protože bude nutné podstoupit nějaké riziko. „Při dané úrovni rizika (výnos pojištěný u státu) není žádná alternativa. Jinak se vždy klient musí přesunout směrem k vyššímu riziku nebo nižší likviditě. Prostě doba úroků kolem tří procent dávno skončila a jsme v jiné době. V Německu jsou už úroky na běžných účtech pro některé klienty záporné. Banky samy o sobě také ukládají peníze za záporné úroky u centrálních bank. Je prostě jiná doba, která vypadla z ekonomických dogmat a bude nějakou chvíli trvat, než se situace vrátí,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát.

Srovnání termínovaných vkladů

Tradiční žebříček nejlépe úročených ročních a dvouletých termínovaných vkladů jsme dřív sestavovali pro úložky sto tisíc a jeden milion korun. Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nás donutila ke změně. Aby byl žebříček dostatečně transparentní a přehledný, budeme porovnávat úložky 110 tisíc a 1,1 milionu korun. V bankách necháme zúročit celou částku. V kampeličkách nebudeme úročit desetitisícový, respektive stotisícový členský vklad.

Kam uložit na rok a na dva 110 tisíc korun?

Při úložce sto deset tisíc korun se dočkáte nejvyšších úrokových sazeb u spořitelního družstva ANO. To se už poměrně dlouho drží v čele našeho žebříčku. U ročního termínovaného vkladu si přijdete na úrok 2,05 procenta, což znamená navýšení původního vkladu o 1742 korun. Dvouletý termínovaný vklad vám ANO spořitelní družstvo ročně zhodnotí o 2,6 procenta, takže si za dva roky připíšete i po zdanění výnosů 4420 korun.

Stříbrnou příčku obsadila v obou kategoriích další kampelička Artesa. U ní dostanete úrok 1,8 procenta u ročního vkladu a 2,3 procenta u dvouletého termínovaného vkladu. Po roce vám tedy vklad naroste o 1530 korun, po dvou letech o 3910 korun.

Bronz patří stejně jako minule Creditas. Záložna se od Nového roku transformovala na banku, ale v našem žebříčku se jí poskočit nepodařilo. U ročního termínovaného vkladu s úložkou 110 tisíc korun můžete počítat s úrokem 1,1 procenta, u dvouletého 1,2. To znamená zhodnocení vkladu o 1028 korun, resp. 2244 korun.

Bramborovou medaili získává kampelička Peněžní dům s úroky 0,6 a 0,85 procenta. Na dalších místech v žebříčku jsou Expobank, Oberbank a Wüstenrot.

Kam uložit na rok a na dva 1,1 milionu korun?

Tentokrát jsou stupně vítězů pro úložku 1,1 milionu korun identické jako v případě nižších uložených částek. Majetnějším střadatelům tak nabídne nejvyšší zhodnocení ANO spořitelní družstvo. Opět s úrokem 2,05 a 2,6 procenta. K úložce 1,1 milionu vám tak po roce přidá 17 424 korun. Po dvou letech dokonce 44 200 korun.

Druhou pozici obhájila družstevní záložna Artesa, která nabízí stejně jako v případě nižšího vkladu úrok 1,8 a 2,3 procenta. Po roce vám na termínovaném vkladu k úložce 1,1 milionu tedy připíše 15 300 korun, po dvou letech 39 100 korun.

Bronzová příčka patří bance Creditas. Pro roční vklad přesahující milion korun nabízí zhodnocení 1,1 procenta. V případě dvouletého termínovaného vkladu je to pak 1,2 procenta, což vloženou částku navýší o 10 285, respektive o 22 440 korun.

Čtvrtá v pořadí je záložna Peněžní dům, která vám po roce k milionu a sto tisícům připíše dalších 6 375 korun. A po dvou letech 17 000 korun. Následují J&T banka a Expobank.