Očima expertů: Prezident, nebo prezidentka? Co přinesou francouzské volby

Kdo se stane příštím prezidentem Francie? A co by vítězství Macrona, respektive Le Penové znamenalo pro další osud země galského kohouta a co pro celou Evropu?

Předvolební průzkumy, mediální analytici i bookmakeři sázkových kanceláří mají jasno. Příštím prezidentem Francie se stane devětatřicetiletý Emmanuel Macron. Ten před dvěma týdny získal v prvním kole voleb 24 procent hlasů, jeho soupeřka Marine Le Penová postoupila do druhého kola s podporou 21,3 procenta všech voličů. I když se rozdíl 2,7 procenta může na první pohled zdát jako nepatrný, odborníci se shodují na tom, že právě Macron je pro Le Penovou ve finále prezidentského klání nejhorším možným sokem. Pro většinu Francouzů je prý navíc nepřijatelný agresivní postoj Le Penové vůči Evropské unii. Zvolení Macrona by naopak pro Francii zřejmě znamenalo udržení statu quo.

Další překvapení?

Brát ale vítězství Macrona za jasnou věc by byla chyba. Že se předvolební odhady i novinoví komentátoři můžou fatálně mýlit, jsme se v poslední době přesvědčili hned několikrát – třeba při referendu o brexitu a při volbách ve Spojených státech. V obou případech vyhrály zprvu výrazně podceňované „alternativy“. Pokud by někdo chtěl změřit síly s bookmakery sázkových kanceláří a zkusit je potrestat za vysoký kurz na Le Penovou (5,3:1), mohl by ke vsazené tisícikoruně při jejím triumfu dostat dalších 4300 korun. Naopak sázka na Macrona v kurzu 1,13:1, vám tisícovku zhodnotí jen o 130 korun.

Jak šance kandidátů vidí čeští politici, ekonomové, zástupci neziskovek a akademické sféry? Kdo se podle nich stane příštím francouzským prezidentem? Co to bude znamenat pro Francii a co pro Evropu? A koho z dvojice Macron x Le Penová by sami radši viděli v Elysejském paláci a proč?

David Ondráčka

ředitel české pobočky Transparency International

Macron podle mě druhé kolo vyhraje 60:40, je lepší volba než Le Penová. Líbí se mi, že hraje na pozitivní vlnu, jít dopředu, problémy řešit, nebrečet, jak je Francie v krizi a kdo všechno za to může. Má rozumně kritický postoj k Evropské unii, ale nechce ji bourat. Jednu předvolební debatu jsem si pustil a úplně přesvědčivě na mě během ní nepůsobil, ale možná to je jen povrchní pocit. A jeho finta s nezávislostí je dost mazaná – ještě před rokem byl ministrem a poradcem neoblíbeného Hollanda a teď už na pochodu jako úplně nezávislý. Parlamentní volby v létě vytvoří rozmanitý parlament a kohabitace pro něj bude velmi těžká, bude mít hodně svázané ruce. A veřejnost čeká změnu politiky, nejlépe zázraky. Těch bude schopen jen velmi obtížně a hodně lidí z jeho podpory vystřízliví.

Petr Mach

europoslanec, předseda Svobodných

Prezidentem Francie se asi stane Macron, protože politici zleva i zprava doporučují voličům volit Macrona, aby nezvítězila Le Penová. Pokud jde o ekonomiku, Macron i Le Penová jsou protekcionisti a budou chtít ochraňovat různými triky francouzskou ekonomiku před levnější konkurencí, třeba i z České republiky. Těžko říct, co by přesně pro Francii a pro Evropu znamenalo vítězství Le Penové. Snadno odhadnout ale jde, co by znamenalo vítězství Macrona: žádnou změnu, pokračování stávající mizerné politiky Evropské unie pod vedením Německa, ať už německým kancléřem bude dál Merkelová, nebo šéf socialistů Martin Schulz. Macron už vyhrožuje „zemím jako Polsko a Maďarsko“ (čímž jistě myslel i Českou republiku), že na ně budou uvaleny sankce za nepřebírání migrantů podle kvót Evropské unie. Kdyby vyhrála Le Penová, nastala by aspoň nějaká změna.

Jan Keller

europoslanec, sociolog

Domnívám se, že příštím francouzským prezidentem se stane levicový favorit burzovních kruhů Emmanuel Macron. Já osobně bych v čele Francie viděl raději nějakou ženu. Ale pro Francii bude v každém případě důležitější, kdo se stane vítězem parlamentních červnových voleb. A tam bude soupeřit více politických sil než jen dva vítězové z prvního kola.

Vladimír Pikora

hlavní ekonom Next Finance

Myslím, že Francie si vybírá mezi dvěma špatnými kandidáty.

Pokud vyhraje Macron, nestane se vůbec nic. Francie půjde stejnou cestou jako v posledních letech. To znamená, že bude pokračovat socialistická cesta. Dál poroste dluh Francie, ještě víc klesne rating země, v zemi bude víc imigrantů. Globální význam Francie zase poklesne.

Pokud vyhraje Le Penová, tak se asi budeme divit my i ona sama. Svět není na tento scénář připraven. Finanční trhy se vyděsí. Ve hře by najednou byla reálná šance na vystoupení Francie z eurozóny i samotné Evropské unie. Francii by se zkomplikovalo vydávání dluhopisů. Zhoršil by se její rating a dluh asi výrazně vzrostl. Vzrostl by i protekcionismus, což by zemi ublížilo. Nejspíš by ale ubylo imigrantů, což by dlouhodobě ulevilo veřejným financím.

Ilona Švihlíková

ekonomka

Příštím francouzským prezidentem bude zřejmě Macron. Z téhle dvojice bych si já osobně vybírala jen velice těžko, protože logiku volby takzvaného menšího zla neuznávám. Podle mě zpravidla vede k posílení toho většího zla.

A k čemu povede zvolení Macrona? Ke snaze obnovit mocenskou paritu mezi Francii a Německem, která podle mého názoru selže. A pokud si Macron zachová svůj arogantní přístup k zemím, které si dovolují mít jiné než liberální názory, tak se máme na co těšit.

Jan Zahradil

europoslanec

Šance Emmanuela Macrona jsou zatím vyšší, ale vítězství v kapse rozhodně nemá, musíme počkat na sečtení hlasů. Já osobně ve druhém kole žádného favorita mít nebudu. Francouzská ekonomika je příliš svázaná a přeregulovaná a ani jeden z kandidátů nenabízí smysluplné řešení. Macron sice některé rozumné návrhy představil, ale pravděpodobně se nebude moci opřít o parlamentní většinu. A ekonomická politika paní Le Penové je natolik levicová a protekcionistická, že Francii rozhodně nepomůže.

Pokud jde o evropskou politiku, je paní Le Penová na můj vkus příliš protiunijní, kdežto Emmanuel Macron je klasickým eurofederalistou. Ani jeden z těchto postojů nepřinese Evropské unii, Francii ani České republice nic dobrého.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Macron je čítankový příklad produktu globální korporátní sféry. Ta je stále prorostlejší se státem a jako taková tíhne k pokrokářsky levicovému vidění světa. Korporace vlastně nefandí tržní konkurenci, ohrožuje její výsostné postavení. Dobře prolobbovaná regulace nemusí pro korporaci znamenat citelnou zátěž, zato pro potenciální konkurenci představuje nepřekonatelnou bariéru při vstupu na trh. Aby korporace mohla takovou regulaci prolobbovat, musí být zadobře s tím či oním levicovým politikem. Vypočítavě tedy přejímá jeho světonázor. Proto Macronovo označení za produkt korporátní sféry a zároveň za pokrokářsky levicového kandidáta není protimluv. Spřízněnost s korporátním prostředím mu zároveň zajišťuje náklonnost mainstreamových médií, která jsou korporacemi buď přímo vlastněna, nebo pro ně korporace jsou důležitými inzerenty. Proto korporace a média, podstatná část establishmentu, za Macronem tak neochvějně stojí. Nejde o ideje, ale prostě o peníze.

Naproti tomu Le Penová představuje ohrožení statu quo. Z hlediska korporací je neřízenou střelou. Její ekonomická opatření jsou levicovější než Macronova, je ale levicovou političkou tradičního rázu, pouze na národní úrovni, kdežto Macron je levicovým politikem progresivistickým, na úrovni globální. S klasicky liberálním viděním světa nemá ani jeden z kandidátů nic moc společného. Pokud ale Le Penová nezvítězí letos, což je pravděpodobnější varianta, dřív či později ona – nebo někdo jako ona – zvítězí. Establishment v současnosti totiž není ani s to pojmenovat problémy, jimž mnohý řadový Francouz čelí, tomu ale dřív nebo později – mediální masáži navzdory – trpělivost dojde.