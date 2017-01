Rok 2017: Co budou tvítovat Trump a Babiš

Letos se budou v politice dít zajímavé věci. Donald Trump začne dělat Ameriku velkou. Češi budou volit do Sněmovny a ještě před nimi si Francouzi vyberou prezidenta a Němci rozhodnou o kancléřce. Nebo snad o kancléři? A o rozruch se postarají politici v Nizozemsku a Itálii.

Jak to všechno ovlivní ekonomiku a byznys? Tady je sedm předpovědí:

Znovu velká Amerika

Dvacátého ledna složí Donald Trump slib a nakráčí do Bílého domu jako 45. americký prezident.

Předpověď: Příležitost vést reality show Make America Great Again z prestižní adresy na washingtonské Pennsylvania Avenue Trump dokonale využije. A postačí mu k tomu 140 znaků na Twitteru

Jedním tvítem zvedne limity na emise CO₂. Tím (dočasně) povzbudí americký průmysl a energetiku. Sníží daně a vyhlásí investice do infrastruktury, které mu Kongres seškrtá. Přesto vyvrtá díru do rozpočtu. Politikou America First pohřbí Transpacifickou obchodní dohodu (TPP) i Transatlantické obchodní a investiční partnerství s Evropou (TTIP).

Trump koketuje s myšlenkou uznat anexi Krymu. Bude o tom vyjednávat šéf diplomacie Rex Tillerson, jemuž Vladimir Putin udělil Řád přátelství. Taková politika přirozeně vyvolá neklid v Pobaltí.

Nervozní bude i Čína. Trump se do ní obul už loni, obvinil ji z neférové obchodní politiky a Číňany líčil jako ty, kteří „vám [Američanům] vzali pracovní místa“. Nakonec si ale Trump a Tillerson s čínským vedením můžou sednout. Budou s nimi vyjednávat jako obchodníci a rozhovory nezkomplikují takovou podružností, za jakou čínští pohlaváři pokládají lidská práva.

Pravděpodobnost: 80 procent

Vítězný kapitán Peroxid

Nizozemci 15. března zvolí nový parlament. Průzkumy přitom staví na první místo Stranu pro svobodu, kterou vede odpůrce Evropské unie a eura a bojovník proti islámu Geert Wilders.

Předpověď: Strana pro svobodu zvítězí a Wilderse pověří královna Beatrix úkolem sestavit vládu. Politik přezdívaný pro platinově blonďatou barvu kštice „kapitán Peroxid“ ale nesežene partnery do koalice. Vládu proto složí dosavadní premiér Mark Rutte, vůdce liberálů. Wilders zůstane v opozici.

Nizozemská monarchie se od eura nevrátí ke guldenu, setrvá v eurozóně i v Evropské unii. Investoři se uklidní.

Pravděpodobnost: 70 procent

Rozvod s tvrdou ženskou

Premiérka Theresa Mayová koncem března zahájí rozvodové řízení Spojeného království s Evropskou unií.

Předpověď: Mayová si nechává říkat tvrdá ženská. Rozhodnost ale nevyzařuje. Nevypadá na to, že ví, jak přitlačit sedmadvacítku, aby Britům dala, co chtějí, a přitom od nich nic nepožadovala. Brexit proto bude pomalý.

Podle Lisabonské smlouvy by rozvodová dohoda měla být hotova do dvou let. Za dva roky se ale nestačili s Evropskou unií rozvést ani Eskymáci z Grónska a rozhovory mezi Británií a zbytkem Unie budou mnohem komplikovanější. Do konce roku proto budou jen o píď dál než na začátku. Brexit v tomto roce trhy nerozhodí.

Pravděpodobnost: 90 procent

Maggie po francouzsku

Nejen Americe, ale také Francii začne letos vládnout nový prezident – co do pravomocí, srovnatelný s americkým.

Do voleb, jejichž první kolo se uskuteční 23. dubna, vstoupí socialistický premiér Manuel Valls, kandidát pravicových republikánů François Fillon a Marine Le Penová, šéfka nacionalistické Národní fronty, která prosazuje odchod z Evropské unie.

Předpověď: Nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola plánovaného na 7. května postoupí Le Penová a Fillon.

Fillon vezme obávané soupeřce vítr z plachet slibem, že vyhlásí referendum o přistěhovaleckých kvótách. Zvítězí a 15. května v Elysejském paláci vystřídá socialistu Françoise Hollanda.

Zkušený harcovník (v letech 2007 až 2012 vedl tři vlády) obdivuje britskou premiérku Margaret Thatcherovou. Francie pod ním zamíří doprava. Fillonova vláda začne léčit nemocnou ekonomiku, liberalizovat trh práce, omezovat státní zásahy do ekonomiky a žehlit vztahy s Putinovým Ruskem.

Pravděpodobnost: 70 procent

Italská klauniáda

Italští voliči v prosincovém referendu zamítli ústavní změny, které měly dát zemi stabilnější vlády. Premiér Matteo Renzi ze středolevicové Demokratické strany, který je prosazoval, odstoupil a v čele kabinetu ho vystřídal dosavadní ministr zahraničí Paolo Gentiloni. V opozici i veřejnosti však sílí hlasy volající po předčasných volbách. (Řádné volby by měly být příští rok v únoru.)

Předpověď: Koalice se rozpadne. V předčasných volbách někdy v polovině roku zvítězí Hnutí pěti hvězd, vedené komikem Beppem Grillem, které usiluje o odchod Itálie z eurozóny i Evropské unie, hlásá válku establishmentu a chce znárodnit banky.

Hnutí pěti hvězd bude v koaliční vládě (66. v poválečné Itálii) prosazovat referendum o členství země v Evropské unii. To je však podmíněno změnou ústavy, která zakazuje hlasovat o mezinárodních smlouvách.

Výnosy italských dluhopisů v nejistém prostředí porostou.

Pravděpodobnost: 55 procent

„Mutti“ nezničitelná

Němci koncem září zvolí zástupce do Spolkového sněmu (Bundestagu). Klíčová otázka voleb je nasnadě: Uhájí Angela Merkelová kancléřství?

Předpověď: Volby vyhraje nerozborná koalice CDU/CSU. Do betonového kolosu na břehu Sprévy, za jejímiž zdmi padají rozhodnutí určující vývoj nejen v Německu, ale v celé Evropě, se počtvrté postěhuje „mutti“ Merkelová.

Chybí ji charisma a Němci ji nepovažují za neomylnou vůdkyni. V době vrcholící migrační krize Merkelovou kdekdo za „vítací politiku“ zatracoval a odpisoval. Přesto ji Němci vezmou na milost.

Do Bundestagu se s heslem „více dětí místo masové imigrace“ dostane i Alternativa pro Německo. Na vládu však nedosáhne. Do ní Merkelová vezme buď Zelené s liberály, anebo znovu sociální demokraty.

Křesťanští demokraté si podrží křeslo ministra financí. Připadne opět Wolfgangovi Schäublemu, nejdůvěryhodnějšímu politikovi Německa, který bude dohlížet na to, aby staré dluhy nebyly spláceny růstem nastartovaným novými dluhy.

Pravděpodobnost: 65 procent

Babiš ve Strakovce

Také Češi letos v říjnu zamíří k volebním urnám, na rozdíl od Italů v řádném termínu. V říjnu zvolí novou Sněmovnu.

Předpověď: Volby vyhraje ANO a teflonový Andrej Babiš se přestěhuje do Strakovy akademie, odkud bude tvítovat další čtyři roky (nebo i déle).

Ještě před volbami formálně převede holding Agrofert na družku, děti a své právníky, aby dostál zákonu, aby jeho vláda mohla firmě posílat dotace a aby o nich mohl hlasovat. Smlouvou si přitom pojistí návrat impéria do své náruče po budoucím odchodu z vlády – třeba na Hrad. Proč ne? Na prezidenta se přece zákon o střetu zájmů nevztahuje.

Pokud to umožní volební výsledky stran, sociální demokraty Babiš do koalice nepozve. Dá přednost lidovcům se Starosty a nezávislými. Anebo miliardářským startupům – Realistům či ODA 2.0 (když se do Sněmovny dostanou).

Koalice bez ČSSD by každopádně rozdávala méně plošných přídavků a nebyla by v pokušení zavádět progresivní a sektorové daně.

Pravděpodobnost: 85 procent