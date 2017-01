Aleš Michl: Centrální banku čeká krušné období

„Když už to drží tak dlouho, nechal bych kurz co nejrychleji na pokoji. Na dluhopisech je i kvůli tomu bublina jako bejk,“ říká o ukončování intervencí ČNB vůči koruně ekonom a poradce ministra financí Aleš Michl.

Ani letos jsme nezapomněli na tradiční novoroční rozhovor pořízený za běhu – už čtvrtý v pořadí. Stejně jako loni dáváme přednost přírodě před ruchem velkoměsta. Tentokrát nás čekal mráz a závěje. Ekonom Aleš Michl (na fotce vpravo) i já máme viditelně horší fyzičku než před rokem, což potvrzuje i celkový čas a průměrné tempo (statistiky z běhu si můžete prohlédnout ve fotogalerii). První pauza na vydýchání tak přichází už po třinácti minutách, později následují ještě další dvě. Měli jsme alespoň šanci pořídit pár fotek.

Vybíháme den po tiskové konferenci, na které Ministerstvo financí zveřejnilo, že stát loni hospodařil s přebytkem 62 miliard korun. Řeč se ovšem zdaleka netočila jen kolem státního rozpočtu, ale také kolem celkového výhledu české ekonomiky na letošní rok, ve kterém bude zřejmě událostí číslo jedna ukončování intervencí České národní banky vůči koruně. Povídali jsme si ale také o problémech Evropské unie, investičních příležitostech roku 2017 a o tom, proč je robot spolehlivější investor než člověk.

Nechválí se Ministerstvo financí až příliš za přebytek loňského rozpočtu, když jsou za ním hlavně mimořádné příjmy z Evropské unie?

Jasně, nikdo nezastírá, že velký přebytek vzniknul díky penězům z Unie. Ale i bez nich by to byl zhruba vyrovnaný rozpočet, což je na české poměry obrovský úspěch, takže proč se nepochválit.

Proč je ale na příští rok v plánu zase deficit? Další zadlužování rok po rozpočtu s přebytkem kolem šedesáti miliard korun, navíc v době, kdy se ekonomice daří, přece nedává smysl…

Souhlasím, taky to nechápu. Pokud bychom očekávali, že ekonomika v roce 2017 půjde do velkého minusu, tak by to ještě mohlo být opodstatněné, ale protože se nic takového nečeká, je plán rozpočtu se schodkem šedesát miliard hloupost. Jen to dokazuje, že je koalice, co se týče ekonomického plánování, dost mimo.

Jste přece poradce ministra financí, proč mu to neřeknete?

Kéž by to bylo tak snadné! Samozřejmě mu to říkám, a on si to dobře uvědomuje. Další koaliční strany ale o vyrovnaný rozpočet moc nestojí. Já jsem navíc jen externí poradce, který za rady – minimálně od veřejnosti – dostává spíš přes tlamu, a ne pochvaly.

Jak teď naložit s šedesátimiliardovým přebytkem? Zatím to vypadá, že ani na tom se koalice nedokáže shodnout…

Stát má kupu dluhů. Jestli se nepletu, tak je to nějakých 1,6 bilionu korun. Tahle vláda už snížila dluh o sedmdesát miliard, protože stát začal dělat pořádně cash pooling a postupně byly peníze z přebytku během celého roku používány k tomu, že se mohlo vydávat méně dluhopisů. Cashově jsme na tom stejně jako loni, ale dluh máme nižší, což je super.

A nebudou chtít vládní strany před volbami zabodovat něčím velkorysejším?

Myslíte třeba, že by se přebytek rozpočítal na obyvatele a každý by dostal šest tisíc? To by byla samozřejmě blbost. V tomhle věřím teoretické ekonomii, konkrétně ricardiánské ekvivalenci, kterou vypiloval profesor Robert Barro z Harvardu. Ta počítá s tím, že lidi nejsou hloupí a poznají základní principy ekonomiky. Kdyby teď před volbami někdo přišel s vyplácením jednorázových dávek, tak si většina obyvatel uvědomí, že to do budoucna znamená jen větší zadlužení nebo zdanění, takže si to stát potom stejně vezme. Věřím, že se lidi nedají tak snadno opít rohlíkem.

Co bude letos klíčové pro naši ekonomiku?

Abychom se nedostali do recese. Když se podíváme na vývoj po revoluci, tak tu došlo ke čtyřem recesím. Na přelomu let 1991 a 1992, kdy jsme vyklidili exportní trhy a doma šíleně rostly ceny, pak v letech 1997 a 1998 vinou špatné měnové politiky, následovala celosvětová hospodářská krize po roce 2008 a naposledy tu byla recese v letech 2012 a 2013, kdy vláda zmateně škrtala a zbytečně utlumila ekonomiku. Za druhou a čtvrtou recesi jsme si mohli sami. To se nám už nesmí stát.

Jednu recesi měli na svědomí měnoví spekulanti, druhou vláda s příliš tvrdými úspornými opatřeními. A když se podíváme na naši situaci teď – spekulanti už se třesou na konec intervencí a řada ekonomů kritizuje vládu za příliš nízké investice. Jak velké je tady riziko další recese?

O investice bych se nebál, ty budou letos stoupat. Není tady žádný velký projekt, který by vláda brzdila kvůli penězům. Spekulanti ale můžou způsobit velké trable na kurzu. Snad to Česká národní banka zvládne.

Dojde podle vás k ukončení intervencí kolem poloviny roku, jak nedávno zástupci centrální banky naznačovali?

O tomhle termínu mluví především analytici. Já osobně si myslím, že intervence skončí nečekaně. Centrální banka nemůže říct, že končí za týden, to by se za ten týden musela zbláznit – spekulanti by na ni masivně útočili.

Co je tedy největší hrozba spojená s ukončením intervencí?

Problém vidím v šíleném rozkolísání měny. Nejdřív prudké posílení, potom prodej spekulativních pozic a zase prudké oslabení. Kdyby se Česká národní banka ještě začala s trhem prát, může to způsobit ještě větší problémy. Na devizovém trhu se točí sto miliard korun denně.

Bude mít ale centrální banka jinou možnost?

Když už to drží tak dlouho, nechal bych kurz co nejrychleji na pokoji. Na dluhopisech je i kvůli tomu bublina jak bejk. Tohle je prostě daň za to, že korunu tak dlouho drželi při zemi. Každopádně centrální banku čeká několik krušných měsíců.

Měly intervence skončit dřív?

Rozhodně ano.

Pojďme se podívat taky do zahraničí. Co nás letos čeká?

Evropa by potřebovala aspoň rok klidu na to, aby mohla řešit svoje ekonomické problémy. Bohužel tenhle rok bude zřejmě zase ztracený: budou volby v Nizozemsku, ve Francii a v Německu. To nehraje do karet systémovému řešení problémů.

V naší anketě Očima expertů jste nedávno říkal, že se bruselským politikům nedá věřit, protože „zpívají“ jako Milli Vanilli. Proč?

Nejsou důvěryhodní. Neumějí lidem vysvětlit, k čemu je Evropská unie dobrá. A taky nedokážou pochopit, že není potřeba všechno integrovat a sjednocovat. Je to ale spíš problém desítek tisíc úředníků, kteří teď sedí v Bruselu.

Přijde mi taky, že teď Evropská unie sklouzla k tomu, že se jen reakčně brání všemu okolo. Zapomíná se na dlouhodobé vize, důsledně neřešíme základní příjem, zdanění práce, roboty a čtvrtou průmyslovou revoluci. Model vládnutí v Unii je navíc odsouzený k bankrotu.

Co s tím?

Začal bych třeba tím, že bych půlku unijních úředníků poslal z Bruselu zpátky domů. A taky bych se zbavil poloviny budov, ve kterých teď Unie sedí. Druhý krok by pak bylo pravidlo, že se nemůže vydat nové regulatorní nařízení, aniž se nějaké starší zrušilo.

Může nějak zásadně ovlivnit evropskou ekonomiku Donald Trump?

Pro Ameriku je dobře, že má silného lídra. Evropa z toho ale bude jen těžko profitovat. S kým by si tady mohl Trump sednout a něco dlouhodobého vyjednat? S Angelou Merkelovou? Po volbách může být v Německu všechno úplně jinak. Navíc ona přece nemůže mluvit za všechny Evropany. Myslím, že Evropa teď zůstane ještě nějakou dobu zabředlá do svých vnitřních problémů, bude se řešit špatná kondice bankovního sektoru a migrace.

Jak z toho všeho, co jste zatím řekl, může běžný člověk investičně těžit?

Každý rok vám říkám, že věřím americkým akciím, a to platí dál. Ale jakým způsobem investovat, to si musí rozhodnout každý sám. Obecně máte tři plus jeden investiční přístup.

A to?

První je Buffett style, kdy vyzobáváte jednotlivé akcie. Většinou jde o prémiové a progresivní tituly, kterým dlouhodobě věříte. Musíte tomu ale samozřejmě rozumět.

Druhá možnost je index style. V tomhle přístupu držíte přes index akcie stovky firem a nemusíte příliš řešit problémy jednotlivých firem. Tohle dělal vždy Peter Lynch.

Třetí způsob je dluhopis style. Taktika třeba Billa Grosse. Blbé je, že dluhopisy jsou teď na historických maximech, takže bych do nich moc nešel.

A ten zbývající čtvrtý?

To je Gangnam style. Stejně jako název té hrozné písničky korejského rapera PSY. Jeho táta má firmu, které se specializuje na testování čipů a polovodičů. Po úspěchu synova songu najednou vyletěly akcie téhle firmy do nebes. Ukazuje to, že se dá investovat i podle módních vln a nálad. Ale to samozřejmě nejsou seriózní investice, které by se řídily nějakou velkou logikou. Já takhle třeba investoval do amerických pohřebáků StoneMor.

Aleš Michl Studoval na VŠE v Praze, LSE v Londýně a Wharton School of Finance ve Philadelphii. Během studií psal pět let pro Hospodářské noviny. Později působil devět let jako portfoliový stratég v Raiffeisenbank. Byl také v poradních týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla, spolupracoval s NERVem. Dnes radí ministru financí Andreji Babišovi. Je zakladatelem think tanku www.verejnydluh.cz a projektu www.rozklikavacirozpocet.cz. Působí ve správní radě Y soft Ventures a v loňském roce založil spolu s ekonomem Pavlem Kohoutem investiční fond Quant.

Těm se teď ale moc nedaří…

Mám je tři roky. Každý rok mi dávali dividendu deset procent, teď se ale dostali do problémů, cena akcií spadla o šedesát procent a dividendu zkrouhli na polovinu. Akcie ale neprodávám, dividendu mají pořád pěknou a třeba se ještě zmátoří. Hlavně ať nevynalezneme pilulky na věčné mládí, to by měli pohřebáci utrum.

Takže to byla prodělečná investice…

Zatím ano. Tyhle gangnam style investice jsou každopádně dobré poučení, že se nedá investovat tak, že by člověk vsadil spoustu peněz na jednu kartu. Vždycky se musí diverzifikovat.

Loni jste s ekonomem Pavlem Kohoutem rozjeli algoritmický fond Quant, který je řízený robotem. Na jakém principu funguje?

Tohle je mé děťátko. Naprostá priorita. Já i Pavel Kohout za to ručíme svými jmény. Řídící algoritmus robota je založený na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA. Na základě toho držíme 500 největších akcií v Americe, algoritmus signalizuje, když jsou předražené a pak se postupně nahrazují dluhopisy nebo termíňákem. Fond běží naostro od loňského září. Dlouhodobě cílíme na zhodnocení pět procent ročně.

V čem je výhoda toho, že fond řídí robot?

Nevěřím, že bude mít portfolio manažer lepší disciplínu než robot. Není totiž imunní vůči politickým událostem a ekonomickým zvratům se značným emocionálním nábojem. Stroj, který funguje na základě algoritmu, naopak ano. A že si těch zvratů v dohledné době ještě pořádně užijeme.