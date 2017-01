Starobní důchod 2017: Spočítejte si, kdy půjdete do penze a kolik budete brát

Pro odchod do důchodu je potřeba splnit dvě podmínky. Dostatečně dlouho se účastnit důchodového, respektive sociálního pojištění, a dosáhnout důchodového věku. Pokud jde o druhou podmínku, do řádné penze můžou letos odejít:

muži narození v lednu až říjnu 1954

bezdětné ženy narozené v září až prosinci 1954 a v lednu až dubnu 1955

ženy narozené v září až prosinci 1955 a v lednu až dubnu 1956, které vychovaly jedno dítě

ženy narozené v září až prosinci 1956 a v lednu až dubnu 1957, které vychovaly dvě děti

ženy narozené v září až prosinci 1957 a v lednu až dubnu 1958, které vychovaly tři či čtyři děti

ženy narozené v září v září až prosinci 1958 a v lednu až dubnu 1959, které vychovaly pět a více dětí

Kdo je pozdějšího data narození, bude si muset na řádný odchod do penze ještě nějaký ten rok počkat. Zatím pro vás máme alespoň kalkulačku, díky které si lehce spočtete, kolik let, měsíců a dní by to mělo dělat.

Výsledek je ale potřeba brát jen orientačně. Pokud nemáte důchodový věk na dosah, může se jeho výpočet klidně ještě změnit. Už teď například leží v Poslanecké sněmovně návrh, který by mohl hranici odchodu do důchodu znovu zastropovat.

Kolik let musíte odpracovat

Dosažení důchodového věku nicméně ještě neznamená, že vám sociálka penzi skutečně přizná. Splnit musíte také podmínku potřebné doby účasti na důchodovém pojištění. Důchodové pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si sociální pojištění platí samy.

V praxi tedy bude rozhodovat počet odpracovaných let. Kdo chce začít pobírat starobní důchod v roce 2017, musí jich mít alespoň třiatřicet. Případně 30 let bez náhradních dob pojištění. Do potřebné doby pojištění se totiž započítávají i některá období (náhradní doby pojištění) kdy jste nepracovali. Jde například o péči o dítě do čtyř let věku nebo evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti, ale také o péči o blízkého závislého na vaší péči nebo dobu, kdy člověk bere invalidní důchod pro III. stupeň invalidity.

Komu pár odpracovaných let chybí (a nepomůže ani náhradní doba pojištění), tomu prozatím nárok na penzi nevznikne a bude muset ještě pár let vydržet v pracovním procesu. Výjimkou může být situace, kdy vám ke splnění podmínky potřebné doby pojištění schází jeden rok. Můžete se totiž přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění a doplatit ho zpětně.

Nezapomeňte, že odejít do důchodu je vaše právo, nikoli povinnost. Splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu tedy neznamená, že musíte hned nazout papuče.

Jaká bude vaše penze

Jaký vysoký (nebo nízký) důchod budete brát, záleží především na tom, jak dlouho jste pracovali a kolik si v průměru vydělali. Přesněji řečeno – výše starobního důchodu se odvíjí od doby účasti na sociálním pojištění a průměru hrubých výdělků za rozhodné období. To pro penze přiznávané od roku 2017 začíná rokem 1986 a končí rokem 2016.

Aby se správa sociálního zabezpečení k vašemu důchodu dopočítala, bude potřebovat dokumenty prokazujících dobu pojištění a výši výdělků. Ty by měl za každého zaměstnance odesílat zaměstnavatel, v praxi se samozřejmě může stát, že nakonec bude nějaký z dokumentů chybět. Vyplatí se proto zjistit, zda má správa sociálního zabezpečení kompletní a správné podklady – sociálku můžete jednou za rok požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.

Příslušný tiskopis pro podání žádosti o zaslání přehledu si můžete stáhnout na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplnit a poslat poštou na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kdo má zřízenou datovou schránku, může využít online službu.

V informativním listě najdete přehled dob pojištění a vyměřovacích základů, které u vás ČSSZ eviduje. Když zjistíte nesrovnalosti – například chybějící doklady od některého z dřívějších zaměstnavatelů, ozvěte se a zjednejte nápravu.

Jakmile bude mít sociálka vše potřebné, spočítá, jak vysoký důchod byste měli brát. Do výpočtu kromě průměrných hrubých výdělků a počtu odpracovaných let vstupují ještě redukční hranice a připočítává se i takzvaná základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná.

Trocha matematiky Výpočet důchodu v roce 2017 Základní výměra důchodu v roce 2017 činí 2550 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, tj. měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Rozhodné období je u důchodů přiznaných v roce 2017 období let 1986 až 2016. Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2017 dvě redukční hranice: I. redukční hranice – 12 423 Kč a II. redukční hranice – 112 928 Kč. Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranice se nepřihlíží. Zdroj: ČSSZ

Pokud chcete zkontrolovat, jestli se na sociálce nepřepočítali, můžete zkusit naši kalkulačku. Když zadáte požadovaná data – je jich hodně, ale nelze jinak – můžete si ověřit, zda vám sociálka vyměřila důchod správně.

Kalkulačku ale máme i pro toho, kdo nemá penzi za pár. Pokud chcete vědět, s jakým příjmem byste měli na stará kolena počítat, stačí zadat průměrný měsíční hrubý příjem. Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že tento příjem v minulosti kopíroval tempo růstu průměrné mzdy v ekonomice a tímto tempem v průměru poroste i nadále. Jinak se nedá odhadnout, z jakého příjmu důchod počítat. Podle koeficientů, které zhruba odpovídají minulým tempům růstu průměrné mzdy, se ostatně přepočítávají i minulé příjmy při přesném výpočtu důchodu.

Výsledná částka je samozřejmě pouze orientační. Jak se budou důchody počítat za deset dvacet let, můžeme jen odhadovat.