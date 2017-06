Zpožděný nebo zrušený let: Můžete na něm vydělat

Když se váš let opozdí, když ho zruší nebo vás nepustí na palubu, aniž jste to zavinili, máte právo na odškodné. A ne malé.

Jestli letíte z letiště, které leží na území Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu nebo letíte s leteckou společností, která má v těchto zemích sídlo, opírají se vaše nároky o Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004. Jestli letíte odjinud, můžete své nároky podepřít Montrealskou úmluvou, která sice negarantuje paušální kompenzace, ale umožňuje žádat náhradu skutečně vzniklé škody – například náhradu ušlého zisku, odškodnění za propadlé ubytování, navazující jízdenky nebo stornopoplatky za nevyzvednutí auta z půjčovny.

V obou případech ale počítejte s tím, že když se let opozdí nebo zruší kvůli mimořádným okolnostem, náhrady se nedomůžete.

Mimořádné okolnosti

Na finanční odškodnění za zrušený nebo zpožděný let nedosáhnete v případě, že k potížím došlo kvůli mimořádným okolnostem, kterým dopravce nemohl zabránit, i kdyby přijal všechna přiměřená opatření. Jde například o politické nepokoje, válečné konflikty, terorismus, omezení řízení letového provozu, špatné počasí a stávky zaměstnanců. Podle Ústavního soudu ale mezi mimořádné okolnosti nepatří mimořádná technická závada letadla.

Na občerstvení, nocleh a bezplatné telefonáty nebo maily máte právo i v případě, že zpoždění nebo zrušení letu způsobí mimořádné okolnosti.

Dál už se budeme věnovat jen letům, na které se vztahují evropské regule.

Že máte právo na odškodné, vám musí sdělit sám dopravce. Pokud let zruší nebo očekává zpoždění delší než dvě hodiny, případně vás bez vašeho zavinění nepustí na palubu, je povinný vám poskytnout písemnou informaci o nárocích, které vám z toho plynou.

Zpožděný let

Má váš let zpoždění? Jestli je větší než pět hodin, můžete letenku vrátit a chtít zpátky peníze. Pokud to uděláte, nemůžete už ale od letecké společnosti čekat další péči.

Kdo se rozhodne letenku nevracet a na zpožděný spoj počkat, má nárok na občerstvení, ubytování přes noc (když se čeká do druhého dne), dopravu do hotelu a zpět a zajištění dvou bezplatných telefonátů nebo mailů. To vše ale jen v případě, že zpoždění dosáhne:

alespoň dvou hodin u letu o délce do 1500 kilometrů,

alespoň tří hodin u všech letů v EU delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,

alespoň čtyř hodin u ostatních letů.

Když do cíle cesty dorazíte o tři a víc hodin později, můžete žádat také finanční náhradu:

250 eur za let kratší než 1500 kilometrů,

400 eur za let v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska, pokud je delší než 1500 km, nebo let mimo EU, který je dlouhý 1500–3500 kilometrů,

600 eur za let delší než 3500 kilometrů.

Zrušený let

Když se let, na který máte rezervované nebo koupené letenky, zruší, musí vám dopravce nabídnout srovnatelný náhradní spoj. Když jeho návrh odmítnete, musí vrátit peníze. V případě, že letecká společnost neoznámila zrušení letu aspoň čtrnáct dní dopředu, můžete navrch žádat finanční odškodnění.

Pokud jste ale od dopravce dostali v průběhu sedmi až čtrnácti dnů před odletem nabídku alternativního letu, který startuje nejpozději dvě hodiny před původně plánovaným odletem a přistává nanejvýš o čtyři hodiny později, na finanční odškodnění nárok nemáte. Stejně tak v případě, že vám letecká společnost nabídne v týdnu před odletem spoj, který startuje nejpozději hodinu před původním časem odletu a přistává nejpozději dvě hodiny po původně plánovaném příletu.

Náhrada závisí na délce letu, dosahuje:

250 eur, když je let kratší než 1500 kilometrů,

400 eur, když jde o let v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska a je delší než 1500 kilometrů, nebo let mimo Evropskou unii, který je dlouhý 1500 až 3500 kilometrů,

600 eur, když je let delší než 3500 kilometrů.

Dopravce může náhradu snížit na polovinu, když vám nabídne náhradní spoj za srovnatelných dopravních podmínek, kterým se do cílové stanice dostanete nejpozději:

o dvě hodiny později v případě všech letů do 1500 kilometrů,

o tři hodiny později v případě letů v EU, Norsku, Švýcarsku a na Islandu delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,

o čtyři hodiny později u ostatních letů.

Pokud na náhradní let čekáte, musí vám dopravce poskytnout občerstvení přiměřené době čekání. Když bude nezbytné čekat přes noc, musí se postarat i o ubytování – včetně dopravy. Bezplatně musí cestujícím zajistit také dva telefonáty nebo maily.

Když vás do letadla nepustí

Může se stát, že si koupíte platnou letenku, ale do letadla vás nepustí. Letecké společnosti čas od času nedopatřením prodají víc letenek, než je na palubě míst. V takovém případě samozřejmě máte nárok na kompenzaci: buď kývnete na nabídku jiného letu, nebo si necháte vrátit peníze. Když vezmete náhradní let, máte v případě čekání nárok i na občerstvení, ubytování a dopravu do hotelu. Požadovat můžete i finanční náhradu, počítá se stejně jako u zpožděného nebo zrušeného letu.

Když vás na palubu nepustí, protože máte neplatnou letenku, přijdete pozdě, chováte se nevhodně, nemáte doklady, zkrátka si to zaviníte sami, odškodné přirozeně nedostanete.

Jaké doklady schovat

Pokud se chcete domoct náhrady, určitě si schovejte všechny doklady související s letem: letenky a palubní vstupenky, na kterých jsou uvedeny časy plánovaného i skutečného odletu. Vyfoťte si odletové tabule, kde je vyvěšené zpoždění nebo zrušení letu. A také příletové tabule, kde je skutečný čas vašeho příletu. Už na letišti si od letecké společnosti vyžádejte potvrzení o zpoždění nebo zrušení letu – ideálně by na něm měl být uvedený i důvod. Případně se na příčinu potíží alespoň ptejte. Pokud je na vině technická závada letadla, nebude s odškodněním problém. Letecké společnosti se ale někdy vymlouvají na mimořádné okolnosti, aby nemusely odškodnění vyplácet. Pokud tvrdí, že důvodem je špatné počasí, ale vy vidíte klidné nebe bez mráčku, informaci si minimálně prověřte, ať zbytečně nepřijdete o peníze.

Žádost o odškodnění pošlete na adresu letecké společnosti a přiložte jmenované doklady nebo jejich kopie. Když letecká společnost nereaguje nebo vaši žádost zamítne a cítíte se být poškození, obraťte se na právníka nebo na některou ze spotřebitelských společností, například Vaše nároky.cz. Formulář stížnosti můžete stahovat tady. Finanční náhradu můžete od letecké společnosti požadovat až tři roky zpětně.