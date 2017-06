Autem na prázdniny. Přehled dálničních poplatků a pravidel

Dálniční známky a mýtné

Německé dálnice zpoplatněné nejsou, nebude to tak ale navěky. Zavedení dálničních poplatků už před časem odhlasovala německá vláda. Nová pravidla začnou platit pravděpodobně od roku 2019. Cena mýtného se bude odvíjet od objemu motoru a emisí. Desetidenní poplatek by se měl podle odhadů pohybovat v rozmezí dvou a půl až pětadvaceti eur (aktuálně tedy zhruba 66 až 657 korun), dvouměsíční od sedmi do padesáti eur (od 184 do 1313 korun). Zatím ale pohoda.

Povinná výbava

Výstražný trojúhelník, lékárnička.

Hasicí přístroj ani reflexní vesta povinné nejsou.

Povolené množství alkoholu

Maximální limit alkoholu v krvi je půl promile. I v Německu ale mají přísnější metr na řidiče nováčky, kteří mají řidičák méně než dva roky nebo jim nebylo 21 let. Pro ně platí nulová tolerance. Jízda pod vlivem vás může přijít až na 500 eur.

Pokuty

Na místě od vás můžou policisté vybírat pokutu do výše 35 eur. Pokud na zaplacení nemáte, nebo je pokuta vyšší, měli byste ji uhradit do týdne.