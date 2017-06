Roaming skončil. Poplatky za volání po Evropské unii ještě ne

Zrušení veškerých roamingových poplatků za volání po Evropské unii (a také Norsku a Islandu) je oslavováno jako velké vítězství Bruselu nad lobby mobilních operátorů. Jenže je to úspěch jen poloviční, do Německa se z Česka pořád volá jako do zahraničí.

Je to vlastně taková polopravda. Nebo pololež. Od 15. června vstoupilo je účinné úplné zrušení roamingových poplatků za volání po Evropské unii. Unijní politici ho oslavují jako jeden z největších konkrétních úspěchů Bruselu ve snaze ulehčit život všem Evropanům. „Smyslem Evropské unie je spojovat lidi a usnadňovat jim život. Konec roamingových poplatků je skutečným evropským úspěchem,“ uvedli ve společném prohlášení tři nejvyšší šéfové Unie – předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, Joseph Muscat, premiér Malty, která nyní předsedá Radě Evropské unie, a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Bruselský David

Pocit zadostiučinění měla i bývalá lucemburská eurokomisařka, dnes europoslankyně Viviane Redingová, která kdysi souboj s operátory zahajovala. „Začali jsme s tím už před deseti lety. Postupovali jsme krůček po krůčku ke zrušení roamingu. Pokládali jsme za zcela nelogické, že v moderní Evropě musíte při překročení hranic platit něco navíc. Tak to totiž bylo. Když jste vyjeli z domovské země, museli jste platit poplatky navíc, abyste mohli komunikovat se světem," popsala to pro Český rozhlas Redingová, O svém boji s mobilními operátory, ale také členskými státy Evropské unie, které operátory mnohdy podporovaly div ne do poslední kapky krve, napsala knihu Boj Davida s Goliášem. Trochu paradoxně tím nepatrným Davidem byl Brusel a evropské instituce.

Otázka ale je, kdy se to podaří. O zrušení roamingu se Evropský parlament a Evropská komise snažily přes deset let, europarlament dokonce ještě o několik let déle. Důvod vcelku otevřeně vysvětluje Redingová, která boji za likvidaci roamingu zasvětila část života, odpor podle ní nekladly jen telefonní společnosti, „byly to také členské státy, které podporovaly ty firmy. Byly pro ně velmi důležité, protože často měly na určitém území státu monopol. Členské státy také často měly v těch společnostech majetkovou účast. Provázanost vedení telefonních společností s oborovými ministerstvy byla veliká," říká bývalá eurokomisařka.

Největší tlak vyvíjely na Evropskou komisi státy, do kterých jezdí nejvíc Evropanů na dovolenou, a které proto mají z roamingu ty největší zisky. Mobilní operátoři zase před národními vládami i Bruselem vystupovali s prohlášeními, že bez poplatků za roamingové hovory zkrachují.

Ostatně případ dnes už bývalého českého ministra hospodářství Ivana Mládka, který v únoru tohoto roku lobboval za mobilní operátory a prohlásil, že „roaming je jen pro elity“ mluví za všechno. Zrušením roamingu vyhrála Unie s mobilním telefonních byznysem jen jednu bitvu, mnoho dalších ji ale čeká. A to nejen v datové oblasti. Už vás třeba napadlo, že je trochu na hlavu, že v Unii sice nemusíte už zastavovat na hranici, ale pořád si v každé unijní zemi musíte kupovat jinou dálniční známku?

