Krádež peněženky v cizině. Co dělat?

Jste na dovolené v zahraničí a zmizela vám peněženka? Poradíme, co dělat, když v cizině zůstanete bez hotovosti i platebních karet.

| rubrika: Jak na to | 22. 6. 2017

Když ztratíte peněženku, nebo vám ji ukradnou, měli byste se v první řadě postarat, aby škody nerostly – tedy co nejdřív zablokovat debetní a kreditní karty.

Můžete to udělat přes internet, na telefonické lince banky (funguje čtyřiadvacet hodin denně) nebo na pobočce. A nemusí nutně jít o pobočku vaší banky; můžete se obrátit i na pobočku jiné banky, která je členem mezinárodních karetních společností VISA nebo MasterCard. Případně volejte přímo do karetní společnosti:

MasterCard Global Service Centre +1 636 722 7111

VISA Global Customer Assistance Service +1 410 581 9994

Za škody, které vzniknou po ohlášení ztráty nebo krádeže, nese odpovědnost banka. Jestli vám účet vyluxovali dřív, než jste se stihli s bankou spojit, náhrady se nedomůžete – leda, že máte kartu pro takový případ pojištěnou.

Jestli máte podezření, že vám kartu ukradli, oznamte to také místní policii a schovejte protokol.

Náhradní karta a hotovost

Karty jsou zablokované. Je načase řešit, jak seženete peníze na zbytek dovolené nebo alespoň cestu domů. Předně si samozřejmě můžete půjčit od někoho, kdo cestuje s vámi. Když taková možnost není, nabízejí se další.

Pokud vaše banka patří do velké bankovní skupiny, budete to mít jednoduché. Zajdete na nejbližší pobočku a vyberete z účtu hotovost.

Když nikde v okolí pobočka vaší banky není, ale máte embosovanou platební kartu (přesněji, měli jste, než jste o ni přišli), můžete využít emergency servise, tedy nouzovou pomoc, kterou v cizině klientům poskytují asociace MasterCard a Visa. Vydají vám náhradní platební kartu s omezenou platností (dva měsíce) i omezenými funkcemi, například s ní nemůžete vybírat z bankomatu. Další variantou je vydání nouzové hotovosti (emergency cash), která umožní pokrýt nutné výdaje nebo cestu domů. Kartu nebo hotovost dostanete přibližně do tří pracovních dní, někdy i do druhého dne (podle typu karty a místa), obvykle na pobočce banky, která je členem karetní asociace. Jen pozor na to, že vydání náhradní karty i výplata nouzové hotovosti přijde dost draho: počítejte s poplatkem v řádu tisíců korun, pokud tedy pro takový případ nemáte sjednanou pojistku.

Levnější je expresní vydání nové (plnohodnotné) karty vaší bankou a její zaslání na místo, které si zvolíte, to přijde zhruba na tisíc korun. Pár dní to samozřejmě potrvá. A ne každá banka službu zasílání do ciziny nabízí.

Jak si nechat poslat peníze z domova

Další možnost, jak se rychle dostat k penězům: požádejte někoho doma, aby vám hotovost do zahraničí poslal přes Western Union. Transakce bude vyřízená během několika minut. Stačí, když odesílatel dojde na pobočku Western Union v Česku – fungují na vybraných poštách, v sázkových a cestovních kancelářích nebo směnárnách (celý seznam tady), s sebou vezme průkaz totožnosti, předá sumu v korunách nebo dolarech, uvede vaše jméno, cílovou zemi (v případě USA a Mexika i stát a město) a vyplní formulář. Zaplatí poplatek a dostane kopii formuláře s kontrolním číslem peněžního převodu (MTCN), které vám musí dát vědět, abyste si peníze mohli vybrat. Během pár minut bude suma k vyzvednutí na jakékoli pobočce Western Union ve zvolené zemi. K vybrání peněz potřebujete doklad totožnosti a kód převodu. Pokud jste přišli i o doklady, je tu ještě náhradní možnost: správně odpovědět na kontrolní otázku, kterou si s odesilatelem peněz domluvíte.

Za transakci zaplatí odesilatel pár set nebo tisíc korun, podle odesílané sumy:

Částka v Kč Poplatek v Kč 0,01 - 1 325,00 350,00 1 325,01 - 2 650,00 400,00 2 650,01 - 5 300,00 550,00 5 300,01 - 7 950,00 700,00 7950,01 - 10600,00 850,00 10600,01 - 13250,00 1000,00 13250,01 - 19875,00 1167,00 19875,01 - 26500,00 1267,00 26500,01 - 33125,00 1467,00 33125,01 - 39750,00 1617,00 39750,01 - 46375,00 1877,00 46375,01 - 53000,00 2137,00 53000,01 - 66250,00 2667,00 66 250,01 - 79 500,00 3 197,00 79 500,01 - 92 750,00 3 727,00 92 750,01 - 106 000,00 4 257,00 106 000,01 - 119 250,00 4 787,00 119 250,01 - 132 500,00 5 317,00 132 500,01 - 145 750,00 5 847,00 145 750,01 - 159 000,00 6 377,00 159 000,01 - 172 250,00 6 907,00 172 250,01 - 185 500,00 7 437,00 185 500,01 - 198 750,00 7 967,00

Podrobnější údaje o cenách Western union, najdete zde. Podobně funguje například MoneyGram nebo Chequepoint.

Pomůže zastupitelský úřad

V krajním případě můžete požádat o pomoc český zastupitelský úřad ve státě, kde jste se do prekérní situace dostali, případně zastupitelský úřad jiné země Evropské unie. Může vám pomoct k penězům kupříkladu tak, že je nechá protéct přes svůj účet – z domova peníze pošlou na účet úřadu a zaměstnanci úřadu vám je vyplatí. Když se nenajde jiné řešení, může vám úřad půjčit částku nezbytnou k tomu, abyste se dostali domů. Nemůžete ale samozřejmě čekat, že vám půjčí na zbytek dovolené.