Ondřej Vích: Češi jsou při sázení patrioti

Ondřej Vích sice vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, v laboratoři s bílým pláštěm ho ale nenajdete. Přednost dostala kariéra v sázkovém byznysu. Do něj se přitom dostal spíš jen náhodou. Od mala se zajímal o sport a sázení, pohyboval se na internetových fórech, kde psal analýzy sportovních zápasů. Časem přišla nabídka přejít na druhou stranu barikády – ze sázkaře se tak stal bookmakerem. Prošel řadou renomovaných sázkových kanceláří, řídil také tým bookmakerů v Gibraltaru. Dnes má ve společnosti Sazka na starost kurzové sázky, které jsou u nás stále populárnější. Ročně v nich Češi protočí desítky miliard korun.

Liší se v něčem čeští sázkaři od těch zahraničních?

Mají v oblibě kombinaci více sázek na jeden tiket. V zahraničí naopak preferují sólové sázky. Česko je asi také země s největším podílem sázek na hokej.

Jak byli Češi úspěšní při sázkách na letošní hokejové mistrovství světa?

Díky řadě překvapivých výsledků vyšli ze šampionátu vítězně spíš bookmakeři. Například na finálový zápas jsme zaznamenali přes 75 procent tiketů na triumf Kanady, zvítězilo přitom Švédsko. Nouze ale nebyla ani o vysoké výhry, kdy sázející trefili vysoký kurz. Například ti, kteří si po základních skupinách vsadili na celkové vítězství Švédska, brali šestinásobek svého vkladu. Nejvíc se ale podle očekávání sázelo na zápasy české reprezentace. Stejné to ostatně bývá u většiny velkých sportovních událostí. Po vyřazení našich hokejistů počet podaných tiketů citelně poklesl.

Ondřej Vích (37) Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Kariéru bookmakera zahájil v roce 2003 ve společnosti Bet365 a následně Expekt, kde v letech 2010 až 2011 vedl tým 40 bookmakerů a zodpovídal za pre-match kurzy. Během roku 2012 v rámci BetClic Everest Group (BetClic, Expekt) řídil risk management skupiny. Od ledna 2013 zastával pozici hlavního bookmakera ve společnosti Fortuna. Do Sazka Group nastoupil ke konci roku 2015, momentálně stojí v čele značky Sazka Bet.

Sázelo se víc na náš tým, nebo proti němu?

Mimo čtvrtfinálový duel s Ruskem bylo vždycky víc sázek na naši reprezentaci. Češi jsou v tomhle ohledu patrioti.

A kdo byl největší smolař šampionátu?

Jeden sázkař vsadil přes šedesát tisíc korun na vítězství Slováků nad Dány. Slováci prohrávali už 0:3, podařilo se jim vyrovnat a dál tlačili, ale nakonec po samostatných nájezdech slavilo výhru Dánsko.

Když srovnáme nejvýznamnější sportovní akce z hlediska objemu a počtu sázek, která má největší popularitu?

Loni bylo u Sazka Betu nejoblíbenější fotbalové EURO, následovalo mistrovství světa v hokeji a na třetím místě byla letní olympiáda. Zájem sázejících se odvíjí od úspěšnosti českých sportovců. Je to patrné třeba právě na hokejových šampionátech, kde naši hokejisté pravidelně bojují o medaile. V takovém případě roste i počet příležitostných sázkařů. Pokud by ale naše fotbalová reprezentace postoupila na mistrovství světa, vypukla by podle mě mezi Čechy ještě větší sázková horečka. Zatím to ale nevypadá moc pravděpodobně.

Takže biatlon teď v Česku nezažívá boom jen u sportovních fanoušků, ale i u sázkařů?

Ano, zájem o biatlon rapidně vzrostl. Opravdu je tady přímá úměra se sledovaností daného sportu.

Kdybych si chtěl vsadit, že Gábina Koukalová vyhraje v příští sezóně světový pohár, jaký budu mít kurz?

Na vítězství Gabriely Koukalové ve Světovém poháru máme aktuálně vypsaný kurz 3,15:1. Favoritkou je ale Němka Laura Dahlmeierová.

Je možné, že se biatlon, co se týče četnosti sázek, v dohledné době dotáhne na absolutní špičku?

Nemyslím, že by to bylo pravděpodobné. Fotbal a hokej tu pořád jasně dominují.

A když srovnáte popularitu fotbalu a hokeje?

Hokej je sice dost oblíbený, ale sportem číslo jedna je pro české sázkaře jednoznačně fotbal. Přijímáme na něj víc než polovinu všech sázek. Jde o dlouhodobý trend a nepředpokládám, že by se to v budoucnu mělo měnit. Fotbal je zkrátka celosvětový fenomén a i u nás jde o oblíbené společenské téma, o kterém se můžete bavit skoro s každým. S tím pak souvisí i zájem o sportovní sázení. Na fotbal se zároveň vypisuje nejvíc kurzových příležitostí.

Sází se během sezóny nejčastěji na českou fotbalovou ligu, nebo jsou preferovanější jiné soutěže?

Nejvíc sázek jde na domácí ligy, následuje anglická Premier league a německá Bundesliga.

Jak často dochází k situaci, že se podezřele množí sázky na outsidery nebo na herní události s vysokým kurzem?

S podezřelými sázkami se naštěstí moc nesetkáváme. Když se na nějakou událost s vyšším kurzem začíná hodně sázet, naší prvotní reakcí je snížení kurzu. Pokud jsou ale objemy sázek opravdu podezřelé, tak daný zápas stáhneme z nabídky. Spolupracujeme také s mezinárodními organizacemi bojujícími proti manipulacím ve sportu, které za pomoci algoritmických systémů detailně monitorují příjmy sázek po celém světě a varují před podezřelými zápasy. Tahle data pak při vyšetřování podezřelých zápasů může využívat i policie.

Jaké sporty a soutěže jsou v tomhle ohledu nejrizikovější? Vzhledem ke špatné pověsti českého fotbalu si nedělám iluze, že by k ovlivňování zápasů nedocházelo právě u nás…

Obecně jsou rizikovější individuální sporty a soutěže s nízkou sledovaností nebo finanční dotací. K jejich případnému ovlivnění totiž není potřeba tolik lidí, navíc nejsou tak na očích.

Stále víc lidí sází na internetu, jak se to projevuje ve skladbě sázek?

Hodně populární jsou live sázky v průběhu zápasu, to je teď rozhodně nejrychleji rostoucí produkt. Díky tomu přibývá i sázek na dynamické sporty jako tenis, volejbal či stolní tenis, které nabízejí velké množství herních situací. Četnosti sázek pomáhá i rostoucí podíl tiketů přijatých přes mobilní zařízení.

Odzvonilo už tedy klasickým kamenným pobočkám, nebo jsou čeští sázkaři konzervativní a i za deset let si stále budou chodit pro vytištěné tikety k okýnkům na pobočky?

Chodit sázet na pobočku je dneska už skoro přežitek. Možnost vsadit si z domova je zkrátka mnohem pohodlnější, navíc na internetu máte daleko víc kurzových příležitostí. Těžko předvídat, jaká bude situace za deset let, nicméně současné trendy v oblasti sportovního sázení a vývoj moderních technologií jednoznačně přesouvají zákazníky do digitálního prostředí.

Je výrazný rozdíl v úspěšnosti sázkařů na pobočkách a na internetu?

Na internetu jsou sázející úspěšnější a sázkové kanceláře tedy dosahují nižší marže.

Čím je to dané?

Internetoví sázkaři si shánějí mnohem víc informací, mají větší přehled. Navíc sázejí live, takže můžou reagovat na vývoj zápasu. Na pobočkách se sází hodně instinktivně.

Jak velké riziko představují pro sázkovou společnost profesionální skupiny sázkařů?

Vzhledem k tomu, že i trh kurzového sázení se globalizuje, tak je pro sázkové firmy snadnější monitorovat tržní kurzy a nedávat profesionálním sázkařům tolik příležitostí.

Co přesně myslíte tím, když mluvíte o „příležitosti“ pro profesionální sázkaře?

Jedná se především o události, kde dochází v reálném čase k větším změnám kurzů a je potřeba rychle reagovat na vzniklou situaci.

Jak velký vliv má v digitalizované době na stanovování kurzů lidský faktor? Neurčují všechno už jen počítačové systémy na základě matematických pravděpodobností a odchylek?

Tvorba kurzové nabídky je dnes opravdu výrazně automatizovaná. Vstup bookmakerů je pak zásadní především u lokálních soutěží a speciálních sázek.

Jaká část sázkařů se může touhle činností uživit a jaké procento je z dlouhodobého hlediska spíš jen „sponzorem“ sázkových kanceláří?

Zákazníků, kteří mají sázení jako svou hlavní výdělečnou činnost, je opravdu minimální množství. Vsadit si tiket na sportovní událost je a vždycky bude primárně jen koníček.

Jak moc jsou u vás oblíbené sázky na politiku?

I když poptávka po sázkách na „nesportovní“ události pomalu roste, naši zákazníci je příliš nevyhledávají. Do nabídky je proto zařazujeme spíš jen okrajově – opravdu jen ty společensky nejsledovanější události, jako jsou třeba prezidentské nebo parlamentní volby. Zatím rekordní byla v objemu sázek první přímá volba prezidenta.

Vaši klienti si můžou vsadit i na příštího českého prezidenta. Komu zatím nejvíc věří?

Největší důvěru sázkařů má zatím Miloš Zeman s aktuálním kurz 2,1:1, ale s kandidaturou Jiřího Drahoše (kurz 2,4:1) se situace výrazně vyrovnala. A to i z pohledu přijatých sázek.