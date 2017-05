Exkluzivní kalkulačka na Peníze.cz: Spočítejte si náklady na provoz automobilu (TCO)

Jitis – Just in time in service. Do servisu v pravý čas.

Systém Jitis dává dohromady informace a doporučení výrovbců automobilů a data ze skutečného provozu. Na jejich základě dokáže stanovit, kdy a s čím by mělo auto do servisu. A protože jsou v databázích Jitis uložené i ceny nejen za opravy, ale také ceny benzinu, ceny povinného ručení, zkrátka veškerá data o nákladech souvisejících s provozem automobilu (říká se jim také cizím výrazem total cost of ownership – TCO), dokáže vám Jitis vyčíslit, kolik budete s nejvyšší pravděpodobností do svého vozu investovat.