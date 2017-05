Elektřina nebo CNG místo benzinu. Jak se v Česku jezdí na alternativní pohon

Češi považují auta na elektřinu za sympatická. Alespoň to dali najevo ve výzkumu, který nedávno zpracovala agentura Ipsos pro společnost E.ON. Lidé na elektromobilech oceňují hlavně (lokální) ekologický provoz a nízké náklady na palivo. Také podle odborníků je hlavní devizou vozů na elektřinu levný provoz. „Odpadá mnoho servisních a údržbových poplatků, od svíček po nový výfuk. Co se týká provozu, výrazně nižší náklady se projeví, především pokud co nejčastěji dobíjíte doma a máte přístup k některé nízké sazbě,“ konstatuje Jan Horčík, šéfredaktor magazínu Hybrid.cz.

Dobít si vůz na elektřinu doma je podle něho nejlevnější možností, protože síť rychlonabíječek teprve vzniká a elektromobily přibývají pomalu, takže ceny za dobíjení se teprve začínají usazovat. „Obvyklá cena za dobití je u rychlonabíjecích stanic deset korun za kilowatthodinu. Někdy se ale platí i za dobíjecí čas, případně u některých poskytovatelů se platí pevný měsíční paušál,“ dodává Jan Horčík. Běžný elektromobil potřebuje na ujetí sta kilometrů asi 15 kilowatthodin. Pokud vynásobíme tuto spotřebu cenou elektřiny, která je v průměru kolem čtyř korun (běžná sazba), dobereme se k částce 60 korun za sto kilometrů cesty.

Tesla ujede až 400 kilometrů na jeden zátah

Zatímco u pumpy natankujete plnou nádrž benzinu nebo nafty za několik minut, na dobití elektromobilu z běžné sítě budete čekat třeba i osm hodin. V rychlonabíjecích stanicích, které mají příkon nad 50 kW a vznikají například u velkých obchodních center, se čas dobíjení zkrátí na půl hodiny nebo na hodinu. „Délku dobíjení ovlivňuje několik faktorů, například typ elektromobilu, kapacita baterie, stav vybití, ale také roční doba,“ říká Miloslav Fialka ze společnosti E.ON. Právě pomalejší dobíjení vyčetlo elektromobilům ve zmiňovaném průzkumu 38 procent lidí.

Síť rychlodobíjecích stanic se postupně rozrůstá. „Ač si na ni mnozí elektromobilisté stále stěžují, není z nejhorších. Po Česku je víc než sto nabíječek, z toho přes třicet dobije elektromobil rychle. V následujících letech také očekáváme výrazné zlepšení tohoto stavu díky budování nových rychlodobíječek podél páteřních tahů, což bude dotováno fondy Evropské unie,“ uvádí Jan Horčík.

Doba nabíjení elektromobilů se zkracuje a zároveň se s každou novou generací aut na elektřinu prodlužuje jejich reálný dojezd. Ten byl před pěti lety kolem 100 až 150 kilometrů, dnes elektrovozy ujedou na jedno nabití kolem 200 až 300 kilometrů. „Výjimkou zůstává Tesla, která už pět let nabízí auta s dojezdem přes 400 kilometrů. Tento výrobce elektromobilů dokázal to, co ostatní automobilky označovaly za nemožné,“ dodává Jan Horčík. Tesla svá auta také pravidelně vylepšuje prostřednictvím technologií, jako jsou updaty vozů přes bezdrátové připojení nebo technologie autonomního asistenčního řízení.

Dotace na CNG auta i elektromobily

Vedle rychlodobíjecích stanic narůstá i počet veřejných CNG stanic, kde mohou „tankovat“ vozy jezdící na stlačený zemní plyn. Zatímco v lednu 2014 bylo takových stanic v Česku 50, ke konci loňského roku jich fungovalo 140. Podle údajů Českého plynárenského svazu je dnes v každém kraji kolem deseti stanic, nejvíc jich má Středočeský kraj. A další přibývají. „Letos nebo příští rok by mohlo být v České republice už 200 plnicích CNG stanic, mnoho je před dokončením nebo ve výstavbě. CNG stanice se staví například v Klatovech nebo ve Znojmě,“ říká člen Rady Českého plynárenského svazu Jiří Šimek.

V České republice dnes jezdí kolem 16 tisíc vozů na CNG a každý rok přibývá kolem čtyř až pěti tisíc dalších automobilů na toto alternativní palivo. Rozhýbat trh pomáhají také různé pobídky nebo dotace. Ministerstvo životního prostředí podpořilo například nákup CNG vozů pro obce a kraje dotací 50 tisíc korun na auto do 3,5 tuny. Výzva běžela do konce března letošního roku. „Ekologické a úsporné CNG vozy již běžně využívají městské úřady, policie, hasičské záchranné sbory nebo zdravotnická zařízení,“ dodává Jiří Šimek.

Z dotací mohly obce nakupovat také elektromobily, na něž se vztahovala podpora ve výši 220 tisíc korun, u plug-in hybridů byla výše podpory 200 tisíc korun. „Pro fyzické osoby a občany žádný dotační titul vypsán v tuto chvíli není,“ upřesňuje Miloslav Fialka a dodává: „Vysoká cena elektromobilů je jedna z hlavních bariér, která brání jejich masivnějšímu využití v České republice. Teprve klesající cena elektromobilů a případně dotace umožní rozpohybování trhu s elektromobily a rovněž s jejich dobíjením.“

Pět nejznámějších elektromobilů v Česku Žebříčku nejznámějších vozů na elektřinu v Česku vládnou značky Tesla a Volkswagen. Ukázal to spotřebitelský průzkum společnosti E.ON. Nejslavnějším elektromobilem v tuzemsku je Tesla Model S. Na druhém místě se umístily vozy BMW i3 a Tesla Model X. Třetí příčku obsadily modely Volkswagen e-up! a Volkswagen e-Golf.

Nový elektromobil od 600 tisíc do dvou milionů

Podle Jana Horčíka je ale cenová nabídka elektromobilů taková, že si vybere každý, kdo má o takové auto zájem. „Nejlevnější nové elektromobily lze koupit za cenu kolem 600 tisíc korun. Ty nejběžnější modely stojí kolem milionu korun a pak je tu samozřejmě Tesla, jejíž cena začíná zhruba na dvou milionech korun,“ upřesňuje.

Jak ukazuje vývoj jinde ve světě, elektromobily bude třeba brát v budoucnu stále více v potaz. Zejména v Číně, ale také Evropě a potažmo i USA se prodeje elektromobilů neustále zvyšují, a to často o desítky procent ročně. „Přechod k elektromobilitě nebude nějak závratně rychlý. Auto není produkt, který bychom měnili jednou za tři nebo čtyři roky. Vždyť v Česku je průměrné stáří auta téměř patnáct let. Elektromobily ale už dnes nabízejí proti spalovacím autům tolik výhod, že změna je nevyhnutelná. Dobrým příkladem je například Norsko, kde téměř 40 procent nově prodaných aut tvoří auta do zásuvky, tedy plug-in hybridy a elektromobily,“ uzavírá Jan Horčík.