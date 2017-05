Místo do supermarketu do přírody. Čím nás zásobuje jaro?

Medvědí česnek, alespoň ten, co odolal nájezdům, už odkvétá. Na borůvky nebo hřiby je ještě brzy. I tak nás ale příroda zásobuje. Zelenými listy do salátů nebo jedlými květy. Tak si v neděli místo do supermarketu vyjděte do lesa.

Zásobit se vitaminy z přírody je na jaře snadné. Pokud víte co, kdy a kde sbírat. Obyčejné kopřivy se přitom dostávají i do středu velkoměsta. Ve vyhlášených podnicích z nich připravují smoothie nebo čaje. Za přemrštěnou cenu. Lesy a louky po vás žádný peníz chtít nebudou. O to víc ohleduplní buďte. Populární medvědí česnek, o němž před pár lety věděly hlavně bylinkářky a zahradnice, dnes čelí zběsilým nájezdům. A upocený v igelitkách se dostává bůhvíkam.

Zelené listy, výhonky nebo květy, které rostou ve volné přírodě, jsou zadarmo. To je jejich přednost i zkáza. Nakládejte si jen tolik, kolik sníte. A nechte vždycky i pro ostatní. Řídit se můžete také indiánským pravidlem – sbírejte bylinu až poté, co přejdete sedm rostlinek, které necháváte pro příští generace.

Sběr listů nebo květů ve volné přírodě prospívá tělu i duši. Je to podobné, jako když se vydáte na houby. Soustředíte se na sběr a běžné úkoly nebo starosti necháváte za sebou. Dýcháte čerstvý vzduch. Jdete. Je to návrat ke kořenům sběračů. Navíc, pokud vás stresují nákupy v přeplněném supermarketu, kde do sebe lidé narážejí vozíkem, v lese budete při troše štěstí sami. A do toho ještě cvičíte. Chůzi střídáte s podřepy, když chcete utrhnout bylinu.

Co sbírat ve volné přírodě? Kopřivy na čaj nebo špenát.

Sedmikrásky na tělový olej nebo kapary.

Pampelišky na med nebo do salátu.

Plicník do salátů nebo jako ozdobu jídel.

Violku vonnou a petrklíč jako jedlé květy.

Kopřivy pročišťují a rostou všude

Na kopřivy sice narazíte téměř všude, i v městských zákoutích, sbírejte je ale na čistém místě. Uvařte si z nich čaj místo drahých exotických prostředků na detoxikaci organismu. Pročišťují krev, pomáhají při onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku. Čaj si připravíte tak, že hrst čerstvých kopřiv zalijete čtvrt litrem vroucí vody a necháte čtvrt hodiny vylouhovat. Pijte dvakrát denně po dobu tří týdnů. Pokud zahradničíte, vylouhované kopřivy nevyhazujte do koše, ale přidejte je na kompost nebo je položte přímo na záhony. Obsahují dusík, a tak jsou výborné jako hnojivo. Kopřivy můžete také sušit a mít tak zásobu na zimu. Smíchat je můžete i s dalšími bylinami a připravit si vlastní čajové směsi. Kopřivy duste s česnekem jako špenát nebo je přidávejte do polévek.

Sedmikrásky jako kapary

Než vyjedete se sekačkou na trávník, utrhejte hlavičky sedmikráskám. Je to práce titěrná, ale cvičíte tak jemnou motoriku, a to není k zahození. Sedmikrásky jsou léčivky. Bývají součástí jarních detoxikačních čajových směsí. Použít je můžete jako ozdobu na saláty nebo si jimi posypat chléb místo řeřichy. Sedmikrásková poupata si naložte jako kapary. Zhruba 500 gramů poupat opláchněte pod tekoucí vodou. Nechte je okapat. Vložte do sklenic. Světlý ocet (na toto množství poupat potřebujete asi 500 ml octa) krátce povařte se dvěma lžičkami soli a s několika snítkami estragonu. Zalijte sedmikrásky ve sklenicích a hned uzavřete.

Pokud dbáte na krásu a baví vás připravovat si domácí kosmetiku, nasypte hrst sedmikráskových květů do sklenice a zalijte 200 ml jojobového oleje. Uzavřete a nechte asi osm týdnů louhovat. Potom přeceďte do čisté, suché a uzavíratelné láhve. Takový olej vám uleví od bolavých svalů, třeba po celodenním chození v lese a pátrání po jedlých bylinkách a květech.

Pampeliškové listy do salátů

Plastové krabičky se zelenými listy ze supermarketu jsou pohodlné. Ale taková rukola má za sebou dlouhou cestu odněkud z jihu. Pampeliškové listy jsou rukole podobné nejen vzhledem, ale trochu i chutí. Například v labužnické Francii jsou mladé pampeliškové listy považované za lahůdku, přidávají se do salátů, pomazánek nebo polévek. Ceněné jsou pro vysoký obsah vitaminu C, a pokud sáhnete po skutečně mladých listech pampelišek, nebudou chutnat hořce. Květy pampelišek zase upotřebte na výrobu domácího medu nebo pampeliškového želé.

Krásné jedlé květy

Do salátů přidávejte také plicník, který roste v hájích a lužních lesích. Prozradí ho růžovofialové květy, které se podobají květům prvosenek. Plicník má chlupaté listy zdobené světlejšími skvrnami. Z květů a listů plicníku si můžete připravit jarní salát, například ho přidejte k listům pampelišek a zakápněte klasickou octovou zálivkou.

Na talíři vypadají vedle zmiňovaných květů sedmikrásek krásně i květy violky vonné, která roste na zahradách i v listnatých lesích a prozradí ji typická fialková vůně. Květy přidávejte jako ozdobu do salátů. Skvěle vypadají také na moučníku. Z čerstvých květů petrklíčů si zase můžete připravit likér nebo je usušit na čaj.

Plicník i fialky mají ovšem pomaličku po sezóně, v chladnějším lese ale ještě pořád můžete mít štěstí.

Co sbírat v pozdním jaře a v létě?

Petrklíče a violky jsou brzkou jarní záležitostí. Nicméně příroda pravidelně obměňuje sortiment. Na zahradách bude rozkvétat měsíček lékařský, aksamitníky nebo lichořeřišnice. V lesích narazíte na šťavel, který je typický svou kyselou chutí, stejně jako šťovík, jenž obsahuje vitamin A a C a hodí se jako přísada do salátů.